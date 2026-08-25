Celeb News 25.08.2026

Ελένη Μενεγάκη: Η καλοκαιρινή ανάρτηση με τον Ματέο Παντζόπουλο

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Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε προσωπικές στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά της και έδωσε ραντεβού για του χρόνου
Μαρία Χατζηγιάννη

Στιγμές απόλυτης ηρεμίας μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις συνεχίζει να βιώνει η Ελένη Μενεγάκη, καθώς οι φετινές της διακοπές φτάνουν σιγά-σιγά προς το τέλος τους. Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία προτιμά να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, έκανε μια νέα διαδικτυακή δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram, επιλέγοντας να αποχαιρετήσει την αγαπημένη της εποχή μαζί με τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

eleni_menegaki_diakopes
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Στο φωτογραφικό υλικό που μοιράστηκε με το κοινό της, πρωταγωνιστούν η αυθεντική χαλάρωση και η οικογενειακή θαλπωρή. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ίδια απολαμβάνει το διάβασμά της ξαπλωμένη στην αμμουδιά με μαύρο μαγιό, ενώ σε άλλες λήψεις καταγράφονται στιγμές με τη μικρότερη κόρη τους εν πλω πάνω σε σκαφάκι. Ξεχωριστή θέση, ωστόσο, κατέχουν οι κοινές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, με τον οποίο ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, αποτυπώνοντας τη δυνατή σχέση τους.

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Η περιοδεία σε αγαπημένους προορισμούς και το ραντεβού για του χρόνου

Παρόλο που η ίδια επέλεξε να μην αποκαλύψει ακριβώς ποιο σημείο φιλοξενεί τις τελευταίες μέρες της ανάπαυλάς τους, είναι γνωστό πως το φετινό καλοκαίρι είχε έντονο άρωμα Ελλάδας αλλά και εξωτερικού. Η οικογένεια ταξίδεψε σε ξεχωριστούς προορισμούς, συνδυάζοντας την ιταλική φινέτσα με τις μαγευτικές κυκλαδίτικες ομορφιές της Νάξου και την ακαταμάχητη γοητεία της Κεφαλονιάς.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Ολοκληρώνοντας αυτό το καλοκαιρινό κεφάλαιο, η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με μια ιδιαίτερα νοσταλγική φράση: «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;», αφήνοντας να εννοηθεί πως ανυπομονεί κιόλας για τις μελλοντικές τους εξορμήσεις κάτω από τον ελληνικό ήλιο.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

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διακοπές ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ Καλοκαίρι 2026
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