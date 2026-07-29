Celeb News 29.07.2026

Σαν την πρώτη φορά: Το βλέμμα του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή που έγινε viral

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Το viral βίντεο από την πρόσφατη συναυλία του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή στην Κύπρο που έλιωσε το TikTok
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Βίντεο από συναυλία Σχοινά-Γαρμπή στην Αγία Νάπα έγινε viral στο TikTok.
  • Το βλέμμα του Διονύση Σχοινά προς την Καίτη Γαρμπή σχολιάστηκε έντονα ως ρομαντικό.
  • Η φράση «να βρεις έναν σαν τον Σχοινά που κοιτάει τη Γαρμπή σαν την πρώτη φορά» έγινε σύνθημα.
  • Το ζευγάρι, παντρεμένο από το 1997, θεωρείται πρότυπο ρομαντισμού στην ελληνική showbiz.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απρόσμενο βίντεο από τη συναυλία του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή στην Αγία Νάπα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αγαπημένο ζευγάρι, που πραγματοποιεί περιοδεία με τίτλο «Με εσένα μόνο», συνεχίζει να μοιράζεται κοινές μουσικές στιγμές επί σκηνής, αποδεικνύοντας πως η χημεία τους παραμένει αμείωτη.

Γαρμπή Σχοινάς
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Σε μια από τις εμφανίσεις τους, ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε για λίγο εκτός σκηνής και παρακολουθούσε τη σύζυγό του να ερμηνεύει τα τραγούδια της. Ο τρόπος με τον οποίο την κοιτούσε, αποτυπώθηκε από θεατή και ανέβηκε στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

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Το βίντεο στο TikTok και ο έρωτας που αντέχει στον χρόνο

Η ανάρτηση που έκανε τον γύρο του διαδικτύου συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα σχόλια χρηστών, οι οποίοι στάθηκαν στο βλέμμα λατρείας του Διονύση Σχοινά. Η φράση «να βρεις έναν σαν τον Σχοινά που κοιτάει τη Γαρμπή σαν την πρώτη φορά» έγινε σύνθημα, με το κοινό να σχολιάζει πόσο ρομαντική παραμένει η εικόνα τους.

@not.elenh Ο άνθρωπος κυριολεκτικά λιώνει @Dionisis Sxoinas @Kaiti Garbi #fyp #greektiktok #tiktokgreece #φυπ #μπεςφοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος – The Eagle Face


Η σχέση των δύο καλλιτεχνών μετράει δεκαετίες κοινής πορείας, καθώς γνωρίστηκαν τα ’90s και παντρεύτηκαν το 1997, αποκτώντας τον γιο τους, Δημήτρη. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει και τις διαφορετικές φάσεις που έχει διανύσει η κοινή τους ζωή, οι δυο τους συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό βήμα.

Η διαχρονική αγάπη στη μουσική σκηνή

Ο Διονύσης Σχοινάς έχει αποκαλύψει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του πως από την πρώτη στιγμή που γνώρισε την Καίτη Γαρμπή είχε καταλάβει πως επρόκειτο για τη γυναίκα της ζωής του, παρά το γεγονός ότι εκείνη αρχικά κρατούσε αποστάσεις. Η σημερινή τους εικόνα στα live shows επιβεβαιώνει πως η αμοιβαία εκτίμηση και η τρυφερότητα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά με την καλλιτεχνική συνύπαρξη.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς στη σκηνή, 29 χρόνια μετά την επική πρόταση γάμου.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Η πρόσφατη εμφάνιση στην Κύπρο και το viral στιγμιότυπο υπενθύμισαν σε όλους γιατί το ζευγάρι παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά πρότυπα ρομαντισμού στην ελληνική showbiz, κερδίζοντας διαρκώς την αγάπη παλιών και νέων θαυμαστών.

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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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