Σόκαραν, εντυπωσίασαν, τρεντάρουν ακόμα: 7 εμφανίσεις που «έσπασαν» το ελληνικό internet

Οι ελληνικές εμφανίσεις που ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία, την τόλμη και τη λάμψη τους, από τη σκηνή στο lifestyle και τη μόδα

Η μόδα δεν είναι απλώς ρούχα, είναι έκφραση, στάση, και πολλές φορές δήλωση. Οι Έλληνες celebrities το γνωρίζουν καλά αυτό και δεν διστάζουν να πειραματιστούν, να προκαλέσουν και να εντυπωσιάσουν με τις εμφανίσεις τους. Από τις συναυλίες στα μεγάλα θέατρα μέχρι τα πιο εντυπωσιακά νυχτερινά show, κάθε outfit αφήνει τη δική του στιλιστική σφραγίδα, άλλοτε τολμηρό και εκκεντρικό, άλλοτε γεμάτο λάμψη και φαντασί

Τα τελευταία χρόνια, η εγχώρια showbiz έχει δώσει μοναδικές στιγμές στιλιστικής τόλμης, με ονόματα όπως η Τάμτα, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Άννα Βίσση να μετατρέπουν τη σκηνή σε catwalk υψηλής ραπτικής.

Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα 7 πιο εκκεντρικά outfits Ελλήνων καλλιτεχνών, εκείνα που συζητήθηκαν, φωτογραφήθηκαν και απέδειξαν πως η ελληνική σκηνή μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στις πιο avant-garde στιγμές της διεθνούς μόδας.

1.Ελένη Φουρέιρα

Στα MAD Video Music Awards 2025 η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε τη σκηνική της παρουσία σε άλλο επίπεδο με ένα εξαιρετικά σφιχτό δερμάτινο φόρεμα που είχε τολμηρά ανοίγματα και μπροστινό σκίσιμο. Το outfit ήταν τόσο εντυπωσιακό που χρειάστηκε βοήθεια για να περπατήσει στη σκηνή. Η εμφάνισή της συνδυάστηκε με ένα εκρηκτικό act γεμάτο φωτισμούς και χορευτές ενώ η ίδια ανέλαβε τα βραβεία Best Performer και Καλλιτέχνης της Χρονιάς (Viral) επιβεβαιώνοντας πως η μόδα για εκείνη αποτελεί μέρος της σκηνικής αφήγησης και όχι απλώς ένδυση.

2.Άννα Βίσση

Στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση φορούσε ένα εκπληκτικό outfit διακοσμημένο με 600.000 κρύσταλλα που έκλεψε τις εντυπώσεις. Το σύνολο είχε σχεδιαστεί ειδικά για τη μεγάλη βραδιά και συνδύαζε σκηνική λάμψη με κομψότητα επιτρέποντας στην καλλιτέχνιδα να κινηθεί άνετα και να αλληλεπιδράσει με το κοινό. Η εμφάνιση ενίσχυσε τη δυναμική της παρουσίας και απέδειξε πως η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί τη μόδα για να αναδείξει την προσωπικότητα και τη σκηνική της ενέργεια.

3.Γιώργος Μαζωνάκης

Σε εμφάνιση του στο The Voice of Greece ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε ένα μαύρο μακρύ κιμονό με χρυσαφί κεντήματα και λουστρίνι σκαρπίνια που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Το κιμονό είχε μάο γιακά με λεπτομέρειες από χρυσοκλωστή και πίσω ένα κεντημένο κεφάλι ταύρου, ενώ το σκίσιμο στη μέση προσέθετε δραματικό τόνο στο σκηνικό του look. Η ενδυμασία του αναδείκνυε την προσωπικότητα και τη σκηνική του παρουσία και σχολιάστηκε ευρέως για την εκκεντρικότητά της.

4.Τάμτα

Το 2024 η Τάμτα παρουσίασε μία από τις πιο εντυπωσιακές και φουτουριστικές εμφανίσεις στην ιστορία του MadWalk ερμηνεύοντας το τραγούδι «Dystopia» από το άλμπουμ της Identity Crisis. Η εμφάνισή της, σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Soraya Oronti, ήταν εμπνευσμένη από το δυστοπικό σύμπαν του George Orwell και την τεχνολογική υπερβολή της σύγχρονης κοινωνίας. Η Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με ένα εντυπωσιακό outfit κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λάστιχα αυτοκινήτου δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε χαρακτήρα από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

5.Δέσποινα Βανδή

Στο Panik Concert 2023 η Δέσποινα Βανδή εντυπωσίασε με ένα μαύρο vinyl φόρεμα της Σήλια Κριθαριώτη που διέθετε βαθύ ντεκολτέ και προσεκτικά τοποθετημένα ανοίγματα στα πλάγια δημιουργώντας ένα τολμηρό και ταυτόχρονα κομψό σκηνικό look. Η ενδυμασία τόνιζε τη δυναμική παρουσία της στη σκηνή και ανέδειξε τη σιλουέτα της με τρόπο που συνδύαζε λάμψη, θηλυκότητα και σκηνική ενέργεια. Η εμφάνιση έγινε viral στα social media προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί τη μόδα για να ενισχύσει τη σκηνική αφήγησή της και όχι απλώς για να ντυθεί.

6.Σάκης Ρουβάς

Σε επεισόδιο του The Voice of Greece ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στη σκηνή με μαύρο σακάκι διακοσμημένο με παγιέτες και σχέδια, συνδυασμένο με μαύρο μπλουζάκι και παντελόνι, δημιουργώντας ένα σκηνικό look γεμάτο glam και κομψότητα. Το outfit τόνιζε τη δυναμική του φιγούρα και την παρουσία του στο πλατό, ενώ οι φωτισμοί ανέδειξαν τη λάμψη του υφάσματος και τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Η εμφάνιση απέδειξε πως η μόδα για τον τραγουδιστή δεν είναι απλώς ένδυση αλλά εργαλείο σκηνικής αφήγησης που ενισχύει την εκφραστικότητα και το θέαμα.

7.Κλέλια Ανδριολάτου

Η Κλέλια Ανδριολάτου μαγνήτισε όλα τα βλέμματα στο Cannes Film Festival του 2024 με τολμηρές και εντυπωσιακές επιλογές που ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία και την εκκεντρικότητά τους. Το outfit της συνδύαζε λαμπερά υφάσματα, ιδιαίτερα κοψίματα και σύγχρονες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε haute couture από τις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου. Η εμφάνισή της απέδειξε ότι η ελληνική showbiz μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα στις διεθνείς στιγμές μόδας, αφήνοντας το κοινό και τους φωτογράφους άφωνους και κατακτώντας επάξια θέση στα highlights του φεστιβάλ.

