American Horror Story: Οι μάγισσες του Coven επιστρέφουν για τη 13η σεζόν

Η εμβληματική «Robichaux Academy» ανοίγει ξανά τις πόρτες της, με ένα εντυπωσιακό καστ που σηματοδοτεί την επιστροφή της θρυλικής 3ης σεζόν

Με μια ματιά Η 13η σεζόν του American Horror Story θα είναι συνέχεια του "Coven" και θα προβληθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η Sarah Paulson, η Emma Roberts, η Frances Conroy και η Gabourey Sidibe επιστρέφουν.

Η Jessica Lange, πρωταγωνίστρια από το 2018, επιστρέφει επίσημα στο franchise.

Στο καστ προστίθενται οι Avantika, Alex Consani, Cara Delevingne, Charlie Carver, Ariana Grande και John Waters. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή έλαβε τέλος για τους εκατομμύρια θαυμαστές του «American Horror Story». Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της 13ης σεζόν της δημοφιλούς ανθολογίας είναι πλέον γεγονός, και επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί υποψιάζονταν: το «Coven» επιστρέφει δυναμικά, μεταφέροντάς μας πίσω στην ατμόσφαιρα της αγαπημένης τρίτης σεζόν του 2013.

Στις 9 Ιουλίου, το SoHo του Μανχάταν μεταμορφώθηκε σε σκηνικό της νέας τηλεοπτικής περιπέτειας του Ryan Murphy. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τα γνώριμα πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία των μαγισσών: η Sarah Paulson και η Emma Roberts ηγούνται του καστ, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν οι Frances Conroy και Gabourey Sidibe.

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Ωστόσο, η νέα σεζόν επιφυλάσσει και εκπλήξεις με προσθήκες στο καστ. Εκτός από την Leslie Grossman, η οποία αποτελεί σταθερή συνεργάτιδα του Murphy, στα γυρίσματα εθεάθησαν οι Avantika και Alex Consani, καθώς και οι Cara Delevingne και Charlie Carver.

Η μεγάλη επιστροφή της Jessica Lange

Η FX έχει ήδη προκαλέσει παροξυσμό με την ανακοίνωση ότι η Jessica Lange, η εμβληματική πρωταγωνίστρια της σειράς που είχε αποχωρήσει από το 2018, επιστρέφει επίσημα στο franchise. Το καστ συμπληρώνεται από ένα εντυπωσιακό ρόστερ που περιλαμβάνει τους Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates και Billie Lourd, ενώ ανάμεσα στα νέα ονόματα που προκαλούν συζητήσεις είναι η Ariana Grande και ο θρυλικός John Waters.

Τι γνωρίζουμε για την υπόθεση

Παρά την άκρα μυστικότητα που καλύπτει την πλοκή, η επιστροφή στην Robichaux Academy είναι πλέον δεδομένη. Η FX «πρόδωσε» την επιστροφή της Cordelia Goode μέσω μιας φωτογραφίας που ανέβηκε στα social media με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «The Supreme Rises». Όλα δείχνουν ότι η νέα σεζόν θα επιχειρήσει να αναβιώσει τη μαγεία που κατέστησε το «Coven» μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και λατρεμένες περιόδους του franchise.

Οι φανατικοί της σειράς μπορούν να σημειώσουν την ημερομηνία στο ημερολόγιό τους, καθώς το «American Horror Story» επιστρέφει στις οθόνες των FX και Hulu στις 24 Σεπτεμβρίου.

Κεντρική Εικόνα: @ahsfx