Με Κομμένη την Ανάσα: Η ισπανική σειρά που ανέβηκε στο Top 10 του Netflix επιστρέφει με 2ο κύκλο

Με Κομμένη την Ανάσα
Οι ήρωες επιστρέφουν στο νοσοκομείο για να αναμετρηθούν με μια νέα πραγματικότητα, όπου η ιατρική συναντά την πολιτική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σειρά «Με κομμένη την ανάσα» επιστρέφει στο Netflix με έναν δεύτερο κύκλο που υπόσχεται ακόμη πιο δυνατές συγκινήσεις. Το νοσοκομείο Joaquín Sorolla, κάποτε σύμβολο δημόσιας υγείας και αλληλεγγύης, περνά πλέον σε ιδιωτικά χέρι κι από εκεί ξεκινά μια νέα εποχή γεμάτη ρίσκο, συγκρούσεις και ηθικά διλήμματα.

Η σειρά εξετάζει με ωμό ρεαλισμό τι συμβαίνει όταν η ανθρώπινη φροντίδα γίνεται επιχείρηση, όταν οι γιατροί καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε ένα σύστημα που ασθενεί, και όταν η ψυχή φθείρεται κάτω από το βάρος των αποφάσεων.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ξανά η Patricia (Najwa Nimri), που δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο, ενώ προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το νοσοκομείο και την αξιοπρέπειά της. Δίπλα της, ο Néstor, ένας γιατρός που εξακολουθεί να βλέπει τους ασθενείς ως ανθρώπους κι όχι ως αριθμούς, φέρνει την ανθρώπινη διάσταση σε έναν κόσμο που μοιάζει να τη χάνει. Η Blanca Suárez επιστρέφει ως Jessica, μια χειρουργός που παλεύει να ξαναβρεί τον εαυτό της ύστερα από ένα τραυματικό περιστατικό. Ανάμεσα σε δύο άντρες – τον ψυχρό διευθυντή Lluís και τον νεαρό Biel – προσπαθεί να ανακαλύψει ποια είναι πραγματικά. Η Aitana Sánchez-Gijón φέρνει ξανά την ένταση της Pilar, μιας γιατρού που βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει, ενώ η άφιξη της ογκολόγου Sophie (Rachel Lascar) έρχεται να ανατρέψει όσα νομίζαμε ότι ξέραμε.

Η νέα σεζόν δεν περιορίζεται στις αίθουσες των χειρουργείων. Αγγίζει τη διαφθορά, την ιδιωτικοποίηση της υγείας και τις συνέπειες μιας κοινωνίας που μετρά την αξία της ζωής με στατιστικές. Κάθε επεισόδιο είναι μια μικρή ανθρώπινη εξομολόγηση – γιατροί που σώζουν ζωές, την ώρα που η δική τους διαλύεται.

Το Netflix, βλέποντας την απήχηση της πρώτης σεζόν που έμεινε για πέντε εβδομάδες στο Top 10 των μη αγγλόφωνων σειρών, επενδύει σε μια δεύτερη σεζόν ακόμα πιο ώριμη και συναισθηματικά φορτισμένη.

Γιατί αξίζει να τη δεις

Η σειρά ξεπερνά το είδος του medical drama. Με ρυθμό θρίλερ, κινηματογραφική φωτογραφία και μια ατμόσφαιρα γεμάτη ηλεκτρισμό, το «Με κομμένη την ανάσα» θέτει ερωτήματα που μένουν στον θεατή:

  • Πόσο κοστίζει πραγματικά η ζωή;
  • Μπορεί η ενσυναίσθηση να επιβιώσει μέσα σε ένα απάνθρωπο σύστημα;
  • Και τι σημαίνει να αναπνέεις όταν γύρω σου όλα καταρρέουν;

Η δεύτερη σεζόν του «Με κομμένη την ανάσα» είναι διαθέσιμη από τις 31 Οκτωβρίου 2025, αποκλειστικά στο Netflix.

