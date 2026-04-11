«The Testaments» -Πώς η κοινωνία καθορίζει τη ζωή των γυναικών

Ανακάλυψε τη νέα σειρά «The Testaments» στο Disney+ που εξερευνά τον έλεγχο των γυναικών στην κοινωνία.
Η νέα σειρά «The Testaments», διαθέσιμη από τις 8 Απριλίου στο Disney+, δεν είναι απλώς μια συνέχεια του εμβληματικού «The Handmaid’s Tale». Είναι μια σκληρή, αλλά απαραίτητη υπενθύμιση για το πώς η κοινωνία προσπαθεί να ελέγξει το γυναικείο σώμα και τη ζωή των γυναικών. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για μια δυστοπία· μιλάμε για την καθημερινή πραγματικότητα που πολλές φορές περνάει απαρατήρητη, μεταμφιεσμένη σε έθιμα, κανόνες και προσδοκίες.

Η σειρά σε μεταφέρει δεκαπέντε χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ιστορίας, εστιάζοντας σε μια νέα γενιά κοριτσιών που μεγαλώνει μέσα στη Γκίλεαν, μαθαίνοντας να υπακούει και να συμμορφώνεται. Η Άγκνες Μακένζι, μεγαλωμένη μέσα σε αυτό το σύστημα, πιστεύει πως η ζωή της είναι δεδομένη και αμετάβλητη. Αντίθετα, η Ντέιζι, που έρχεται από τον «κανονικό» κόσμο, φέρνει μαζί της μια νέα οπτική, μια σπίθα αμφισβήτησης που ανατρέπει την καθημερινότητα της Γκίλεαν. Μαζί, οι δυο τους δείχνουν πώς η φιλία, η αλληλεγγύη και η προσωπική σκέψη μπορούν να γίνουν όπλα απέναντι στον αυταρχισμό.

Η νέα σειρά The Testaments με την Chase Infiniti αποκαλύπτεται στο πρώτο trailer

Το κέντρο της σειράς είναι η Ακαδημία της Θείας Λυδίας, όπου κάθε κορίτσι υποβάλλεται σε τελετουργίες που καθορίζουν τη θέση του στην κοινωνία. Η αναγνώριση της γονιμότητας και οι τελετές εξαγνισμού δεν είναι απλώς έθιμα· είναι η στιγμή που η γυναίκα μετατρέπεται σε «λειτουργία» της κοινωνίας, υποταγμένη στις ανάγκες του κράτους και της οικογένειας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, βλέπεις με πόσο πειστικό τρόπο η εξουσία μπορεί να κάνει το αδύνατο να μοιάζει φυσικό.

Η σειρά σου δείχνει, επίσης, την ψυχολογική πίεση και την ενοχή που ενσταλάζεται στις γυναίκες για να τις κρατήσει υπό έλεγχο. Κάθε απόφαση, κάθε επιθυμία και κάθε επιτυχία μοιάζουν με παραβίαση των κανόνων, με αποτέλεσμα να αμφιβάλλουν συνεχώς για τον εαυτό τους. Η «The Testaments» δεν είναι μόνο ένα δράμα ή μια δυστοπική ιστορία. Είναι μια βαθιά αναφορά στον τρόπο που η κοινωνία διαμορφώνει τις γυναίκες, καθιστώντας το σώμα τους εργαλείο πολιτικής, θρησκείας και κοινωνικής επιβολής.

 

Μέσα από την υπέροχη σκηνοθεσία, την ερμηνεία της Τσέις Ινφίνιτι και της Λούσι Χάλιντεϊ, και την πίστη στο κείμενο της Μάργκαρετ Άτγουντ, η σειρά καταφέρνει να σε καθηλώσει. Σου θυμίζει ότι η αυτονομία, η ελευθερία και η δυνατότητα επιλογής δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται δεδομένες. Κάθε στιγμή της «The Testaments» λειτουργεί σαν υπενθύμιση της αξίας της ανεξαρτησίας και της δύναμης που έχεις μέσα σου να υπερασπιστείς το σώμα και τη ζωή σου.

Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Όταν η ζήλια γίνεται… δεύτερη φύση – Τα 3 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να «πέσει κάτω»

Όταν η ζήλια γίνεται… δεύτερη φύση – Τα 3 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να «πέσει κάτω»

11.04.2026
Σκοτεινό Δωμάτιο; – Αυτά είναι τα 7 Χρώματα που θα κάνουν τον χώρο σου πιο φωτεινό!

Σκοτεινό Δωμάτιο; – Αυτά είναι τα 7 Χρώματα που θα κάνουν τον χώρο σου πιο φωτεινό!

11.04.2026

Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»
Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»

11.04.2026
Memory of a Killer: Ο Patrick Dempsey επιστρέφει σε νέα σεζόν γεμάτη ανατροπές
Memory of a Killer: Ο Patrick Dempsey επιστρέφει σε νέα σεζόν γεμάτη ανατροπές

11.04.2026
Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway
Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway

11.04.2026
4 μίνι σειρές που θα σε καθηλώσουν στις διακοπές του Πάσχα
4 μίνι σειρές που θα σε καθηλώσουν στις διακοπές του Πάσχα

10.04.2026
Πάνος Βλάχος, Αποστόλης Τότσικας και Αλέξης Γεωργούλης σε νέα αμερικανική ταινία στην Κέρκυρα
Πάνος Βλάχος, Αποστόλης Τότσικας και Αλέξης Γεωργούλης σε νέα αμερικανική ταινία στην Κέρκυρα

09.04.2026
«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»
«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»

09.04.2026
Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία
Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

09.04.2026
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»

09.04.2026
Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!
Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

09.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής