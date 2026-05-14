Eurovision 2026: Ο Cosmo από την Αυστρία μετέτρεψε τη σκηνή στο απόλυτο pop party

Ο 19χρονος καλλιτέχνης από την Αυστρία είναι έτοιμος να οδηγήσει την πατρίδα του στον μεγάλο τελικό της Eurovision του Σαββάτου

Η Αυστρία, ως οικοδέσποινα χώρα, έκανε την σκηνή της Βιέννης να «σείεται» με την εμφάνιση του COSMÓ στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision. Ο 19χρονος Benjamin Gedeon, γνωστός πλέον ως COSMÓ, παρουσίασε το «Tanzschein», έναν χορευτικό ύμνο που παντρεύει τη σύγχρονη pop με τη βερολινέζικη techno και την underground σκηνή της Βιέννης. Εμφανιζόμενος μπροστά στο δικό του κοινό, ο COSMÓ δεν πρόσφερε απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια ψυχεδελική εμπειρία party, επιβεβαιώνοντας ότι ο χορός είναι το δικό του «διαβατήριο» για την επιτυχία.

Η σκηνική παρουσία της Αυστρίας ήταν μια από τις πιο εκρηκτικές της βραδιάς, γεμάτη ανατροπές και οπτική ένταση. Από το ξεκίνημα που παρέπεμπε σε ντοκιμαντέρ φύσης μέχρι τη μεταμόρφωση της σκηνής σε ένα σκοτεινό, industrial κλαμπ, ο COSMÓ κατάφερε να μεταδώσει μια απίστευτη θετική ενέργεια. Με μια ομάδα χορευτών μεταμφιεσμένων σε ζώα και μια χορογραφία που αψηφούσε τη βαρύτητα πάνω σε μεταλλικά πλαίσια, η Αυστρία έδωσε το σύνθημα σε όλη την Ευρώπη: «Χορέψτε και απελευθερώστε το ζώο που κρύβετε μέσα σας».

Η εμφάνιση: Από τη Σαχάρα στο πιο «ζωντανό» dancefloor

Η σκηνοθεσία του «Tanzschein» ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη εικόνα: ο COSMÓ και οι χορευτές του, μεταμφιεσμένοι σε ζώα, βρέθηκαν ξαπλωμένοι στο δάπεδο της σκηνής, σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε ντοκιμαντέρ του Sir David Attenborough για την άγρια φύση τη νύχτα. Αυτή η ηρεμία όμως ήταν η «σιωπή πριν την καταιγίδα», καθώς ο ρυθμός της techno ανέλαβε γρήγορα τα ηνία.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εθιστική χορογραφία, με τους χορευτές να κινούνται σε απόλυτο συγχρονισμό ή να σκαρφαλώνουν σε γιγαντιαία μεταλλικά πλαίσια που κατέβαιναν από την οροφή της αρένας. Ενδυματολογικά, ο COSMÓ έκλεψε τις εντυπώσεις με μαύρο δερμάτινο παντελόνι και πουκάμισο με στρας, ενώ ο θώρακας-ντισκομπάλα και η μεταλλική πανοπλία στο αριστερό του χέρι αντανακλούσαν τα πολύχρωμα strobe φώτα, δημιουργώντας μια ψυχεδελική πανδαισία στο φινάλε.

Οι πρόβες: Η τελειοποίηση του «Tanzschein»

Στις πρόβες που προηγήθηκαν, η αυστριακή αποστολή έδωσε έμφαση στον συγχρονισμό των οπτικών εφέ με τον γρήγορο ρυθμό του κομματιού. Ο COSMÓ, με την εμπειρία που απέκτησε από τις περιοδείες του στην Κεντρική Ευρώπη, δούλεψε εντατικά πάνω στη σύνδεση με τις κάμερες, ώστε η ενέργεια του κλαμπ να περάσει σε κάθε σπίτι.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι ο συνδυασμός των γερμανικών στίχων με τα techno στοιχεία δημιουργεί μια μοναδική ταυτότητα που ξεχωρίζει στον φετινό διαγωνισμό.

Ποιός είναι ο COSMÓ;

Ο Benjamin Gedeon γεννήθηκε στην Ουγγαρία, αλλά το Burgenland και η Βιέννη είναι η πατρίδα του. Η πορεία του ξεκίνησε το 2022 από τον τελικό του «The Voice Kids», όπου εντυπωσίασε τον coach του, Alvaro Soler. Παίζει κιθάρα και πιάνο, ενώ κάνει μαθήματα φωνητικής με δάσκαλο όπερας στο Graz, γεγονός που εξηγεί τον φωνητικό του έλεγχο.

Από το 2025 συνεργάζεται με τον Markus Pemer (Garish), ενώ έχει ήδη ανοίξει συναυλίες σε μεγάλες σκηνές όπως το Gasometer, χτίζοντας το όνομα ενός καλλιτέχνη με διεθνή ορίζοντα.

Προς τον τελικό: Η Αυστρία έτοιμη για το μεγάλο πάρτι

Μετά την αποψινή του εμφάνιση, ο COSMÓ απέδειξε ότι η Αυστρία δεν φιλοξενεί απλώς τον διαγωνισμό, αλλά πρωταγωνιστεί σε αυτόν. Το «Tanzschein» είναι ένας ύμνος στην απελευθέρωση μέσω της μουσικής και η ανταπόκριση του κοινού στη Wiener Stadthalle ήταν η επιβεβαίωση που χρειαζόταν.

Ο 19χρονος καλλιτέχνης είναι έτοιμος να πάρει το «διαβατήριο χορού» του και να οδηγήσει την πατρίδα του σε ένα εξαιρετικό πλασάρισμα στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

