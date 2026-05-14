EUROVISION 14.05.2026

Eurovision 2026: Το τραγούδι της Γερμανίας και οι συγκρίσεις με το θρυλικό «Fuego»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Γερμανίδα εκπρόσωπος, Sarah Engels, σχολιάζει τις συγκρίσεις με την Ελένη Φουρέιρα και εξηγεί γιατί θεωρεί κοπλιμέντο τη σύγκριση
Ειρήνη Στόφυλα

Τα social media έχουν πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι χρήστες συγκρίνουν την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της εκπροσώπου της Γερμανίας στη φετινή Eurovision, Sarah Engels, με εκείνη της εκρηκτικής Ελένης Φουρέιρα από το 2018 για την Κύπρο. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν δειλά, αλλά μετά την εμφάνιση της Engels στον Α’ Ημιτελικό έγιναν κυριολεκτικά viral, με χιλιάδες σχόλια να αναλύουν ομοιότητες και διαφορές.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Οι φαν της Eurovision φαίνεται πως εντόπισαν… déjà vu vibes στη φετινή εμφάνιση της Γερμανίας, κάτι που η ίδια η Sarah Engels όχι μόνο παρατήρησε αλλά σχολίασε με χιούμορ. Μάλιστα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως αρκετοί την αποκαλούν «Temu βερσιόν της Ελένης», κάτι που η ίδια θεωρεί κοπλιμέντο και όχι προσβολή.

Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

Από την άλλη, η κοινότητα των eurofans δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει το ότι τα δύο τραγούδια, το «Fire» και το ιστορικό «Fuego», έχουν τον ίδιο τίτλο, απλώς σε διαφορετική γλώσσα. Και φυσικά, όταν είδαν στη σκηνή φλόγες, κόκκινο background και μια χορογραφία γεμάτη ένταση, οι συγκρίσεις απογειώθηκαν.

@curiouslymedia

Germany’s Sarah Engels reveals her ‘Fire’ performance plans for Eurovision in Vienna and reacts to her fan comparisons to Eleni Foureira’s ‘Fuego’. 🇩🇪 Full ‘Flying The Flag’ interview on Curiously’s YouTube! @Sarah Engels @Foureira #eurovision #eurovisionsongcontest #germany #sarahengels #elenifoureira

♬ original sound – Curiously

Η εμφάνιση της Sarah Engels στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision Song το βράδυ της 12ης Μαΐου θύμισε σε πολλούς τις στιγμές που η Ελένη Φουρέιρα παρέδιδε μαθήματα performance στη σκηνή της Eurovision το 2018 με το εκρηκτικό της «Fuego». Το κόκκινο σκηνικό, οι φλόγες, το δυναμικό χορευτικό και το αστραφτερό κορμάκι της Engels αποτέλεσαν βασικά στοιχεία που ανέσυραν μνήμες από την εμφάνιση της Φουρέιρα, η οποία τότε έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση στον μεγάλο τελικό.

Παρά τις ομοιότητες, η Sarah Engels ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν προσπάθησε να μιμηθεί τη Φουρέιρα, ενώ επεσήμανε ότι το «Fire» είναι ξεχωριστό ως τραγούδι και ως concept. Ωστόσο, δεν δείχνει να την ενοχλούν οι συγκρίσεις. Αντιθέτως, τις βλέπει ως θετική αναφορά: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης. Νομίζω ότι είναι τεράστιο κοπλιμέντο. Ήταν τόσο καυτή και είναι τόσο ταλαντούχα. Ναι, είναι «Fuego» και είναι «Fire», το ίδιο όνομα, αλλά είναι επίσης κάτι διαφορετικό», είπε στη διαδικτυακή συνέντευξή της.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Sarah Engels κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλο ντόρο γύρω από τη συμμετοχή της, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν διαγωνισμό που στηρίζεται στη δυναμική, τις εντυπώσεις και τη viral απήχηση. Η συζήτηση γύρω από τη σύγκριση με την Ελένη Φουρέιρα όχι μόνο δεν την ενόχλησε, αλλά ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητά της, ενώ παράλληλα έδειξε πως και η ίδια αντιμετωπίζει τη Eurovision με αυτοσαρκασμό και άνεση.

Όπως και να έχει, το «Fire» έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στον φετινό διαγωνισμό, με τον κόσμο να συνεχίζει να σχολιάζει, να συγκρίνει και να απολαμβάνει τη φωτεινή παρουσία της Sarah Engels στη σκηνή.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Γερμανία ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΚΥΠΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο

Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο

14.05.2026
Επόμενο
«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

14.05.2026

Δες επίσης

Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα
Μουσικά Νέα

Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα

14.05.2026
«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι
Μουσικά Νέα

«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι

14.05.2026
APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!
City Guide

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

14.05.2026
Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final
Μουσικά Νέα

Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final

14.05.2026
«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision
EUROVISION

«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

14.05.2026
Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube
Μουσικά Νέα

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube

14.05.2026
Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα
EUROVISION

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

14.05.2026
Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει
Mad Events

Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει

14.05.2026
Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί
Μουσικά Νέα

Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί

14.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία