Eurovision 2026: Το τραγούδι της Γερμανίας και οι συγκρίσεις με το θρυλικό «Fuego»

Τα social media έχουν πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι χρήστες συγκρίνουν την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της εκπροσώπου της Γερμανίας στη φετινή Eurovision, Sarah Engels, με εκείνη της εκρηκτικής Ελένης Φουρέιρα από το 2018 για την Κύπρο. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν δειλά, αλλά μετά την εμφάνιση της Engels στον Α’ Ημιτελικό έγιναν κυριολεκτικά viral, με χιλιάδες σχόλια να αναλύουν ομοιότητες και διαφορές.

Οι φαν της Eurovision φαίνεται πως εντόπισαν… déjà vu vibes στη φετινή εμφάνιση της Γερμανίας, κάτι που η ίδια η Sarah Engels όχι μόνο παρατήρησε αλλά σχολίασε με χιούμορ. Μάλιστα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως αρκετοί την αποκαλούν «Temu βερσιόν της Ελένης», κάτι που η ίδια θεωρεί κοπλιμέντο και όχι προσβολή.

Από την άλλη, η κοινότητα των eurofans δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει το ότι τα δύο τραγούδια, το «Fire» και το ιστορικό «Fuego», έχουν τον ίδιο τίτλο, απλώς σε διαφορετική γλώσσα. Και φυσικά, όταν είδαν στη σκηνή φλόγες, κόκκινο background και μια χορογραφία γεμάτη ένταση, οι συγκρίσεις απογειώθηκαν.

Η εμφάνιση της Sarah Engels στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision Song το βράδυ της 12ης Μαΐου θύμισε σε πολλούς τις στιγμές που η Ελένη Φουρέιρα παρέδιδε μαθήματα performance στη σκηνή της Eurovision το 2018 με το εκρηκτικό της «Fuego». Το κόκκινο σκηνικό, οι φλόγες, το δυναμικό χορευτικό και το αστραφτερό κορμάκι της Engels αποτέλεσαν βασικά στοιχεία που ανέσυραν μνήμες από την εμφάνιση της Φουρέιρα, η οποία τότε έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση στον μεγάλο τελικό.

Παρά τις ομοιότητες, η Sarah Engels ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν προσπάθησε να μιμηθεί τη Φουρέιρα, ενώ επεσήμανε ότι το «Fire» είναι ξεχωριστό ως τραγούδι και ως concept. Ωστόσο, δεν δείχνει να την ενοχλούν οι συγκρίσεις. Αντιθέτως, τις βλέπει ως θετική αναφορά: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης. Νομίζω ότι είναι τεράστιο κοπλιμέντο. Ήταν τόσο καυτή και είναι τόσο ταλαντούχα. Ναι, είναι «Fuego» και είναι «Fire», το ίδιο όνομα, αλλά είναι επίσης κάτι διαφορετικό», είπε στη διαδικτυακή συνέντευξή της.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Sarah Engels κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλο ντόρο γύρω από τη συμμετοχή της, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν διαγωνισμό που στηρίζεται στη δυναμική, τις εντυπώσεις και τη viral απήχηση. Η συζήτηση γύρω από τη σύγκριση με την Ελένη Φουρέιρα όχι μόνο δεν την ενόχλησε, αλλά ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητά της, ενώ παράλληλα έδειξε πως και η ίδια αντιμετωπίζει τη Eurovision με αυτοσαρκασμό και άνεση.

Όπως και να έχει, το «Fire» έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στον φετινό διαγωνισμό, με τον κόσμο να συνεχίζει να σχολιάζει, να συγκρίνει και να απολαμβάνει τη φωτεινή παρουσία της Sarah Engels στη σκηνή.

