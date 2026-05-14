Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τρυφερές στιγμές με τη Μαράια και τα παιδιά τους σε βόλτα στον ζωολογικό κήπο
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου μπάσκετ, όμως όταν κλείνουν τα φώτα των γηπέδων, μεταμορφώνεται σε έναν απόλυτα αφοσιωμένο οικογενειάρχη. Μακριά από την ένταση και τον ρυθμό του NBA, ο Greek Freak αφιερώνει χρόνο σε όσα πραγματικά έχουν σημασία για εκείνον: τη σύζυγό του Μαράια Ριντλσπρίγκερ και τα τέσσερα παιδιά τους. Πρόσφατα, ο σταρ του Milwaukee βρέθηκε σε έναν ζωολογικό κήπο, απολαμβάνοντας μια βόλτα χαλάρωσης,  μια στιγμή που απέδειξε ξανά πως η οικογένεια αποτελεί το δικό του καταφύγιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του σε οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο.
Η εμφάνισή του, γεμάτη χαμόγελα και απλότητα, έκανε τους fans να τον δουν από μια πιο ανθρώπινη και καθημερινή πλευρά που σπάνια φαίνεται στα παρκέ. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media παρουσιάζουν τον Γιάννη να περπατάει ανάμεσα στα ζώα, έχοντας κοντά του τόσο τη Μαράια όσο και τα παιδιά τους.

Ο ίδιος φαίνεται ιδιαίτερα ήρεμος, χαλαρός και απόλυτα συντονισμένος με τη στιγμή, αποδεικνύοντας πως η ζωή του δεν περιορίζεται μόνο στα ρεκόρ, τις νίκες και την αγωνιστική προετοιμασία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του απολαμβάνουν μια οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο, παρατηρώντας τις καμηλοπαρδάλεις.
Παρά τις απαιτητικές υποχρεώσεις του και το διεθνές του προφίλ, ο Γιάννης έχει δείξει πολλές φορές ότι βάζει την οικογένειά του πάνω απ’ όλα. Η Μαράια, η οποία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους και πώς δουλεύουν καθημερινά για να διατηρούν ισορροπία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του απολαμβάνουν μια βόλτα στον ζωολογικό κήπο του Μιλγουόκι.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Marie Claire είχε σημειώσει: «Ο γάμος μας είναι κάτι που καλλιεργούμε συνεχώς. Οι ζωές μας είναι γεμάτες υποχρεώσεις, όμως μάθαμε να δίνουμε προτεραιότητα ο ένας στον άλλον. Ο Γιάννης έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, όχι μόνο με το μπάσκετ, αλλά και με όσα κάνει εκτός παρκέ. Προσπαθώ στο σπίτι να του κάνω τα πράγματα όσο πιο εύκολα γίνεται ώστε να χαλαρώνει πραγματικά και να περνά ποιοτικό χρόνο μαζί μας».

Ο γιος του Γιάννη Αντετοκούνμπο απολαμβάνει την οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο, δείχνοντας τις αγελάδες.
Η νέα αυτή οικογενειακή έξοδος ήρθε να επιβεβαιώσει ξανά την εικόνα του top αθλητή που, παρ’ όλη την τεράστια επιτυχία, παραμένει αυθεντικός, προσγειωμένος και πρωτίστως πατέρας. Οι θαυμαστές του, βλέποντάς τον σε αυτές τις πιο προσωπικές στιγμές, καταλαβαίνουν πως πίσω από τη δύναμη και τη λάμψη, βρίσκεται ένας άνθρωπος που αντλεί ενέργεια από τους δικούς του ανθρώπους. Τέτοιες εικόνες μάς υπενθυμίζουν ότι η πραγματική επιτυχία μετριέται και εκτός παρκέ, εκεί όπου ο Γιάννης φαίνεται να έχει ήδη κερδίσει.

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube

14.05.2026
Eurovision 2026: Το τραγούδι της Γερμανίας και οι συγκρίσεις με το θρυλικό «Fuego»

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του

Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone

«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας

Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α' Ημιτελικού της Eurovision

George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου

Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία

