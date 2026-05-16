Eurovision 2026: Το act της Λιθουανίας με το «Sólo Quiero Más» ήταν από άλλον πλανήτη

Ο Lion Ceccah εντυπωσιάσε με την πιο gothic εμφάνιση για την Λιθουανία στη Eurovision 2026 στη 19η θέση του τελικού

Η Λιθουανία «εισέβαλε» στη σκηνή της Eurovision στην 19η θέση της σειράς εμφάνισης, φέρνοντας μαζί της έναν από τους πιο εκκεντρικούς και οπτικά καθηλωτικούς καλλιτέχνες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό. Ο Lion Ceccah παρουσίασε το «Sólo Quiero Más», μετατρέποντας τη Wiener Stadthalle σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό πλατό που έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από fantasy ή gothic ταινία προηγούμενων δεκαετιών, καθηλώνοντας το κοινό στο δεύτερο μισό της μεγάλης βραδιάς του Σαββάτου.

Δεν επρόκειτο για μια συμβατική pop παρουσίαση, αλλά για μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική performance που ισορροπούσε με μαθηματική ακρίβεια ανάμεσα στο θεατρικό δράμα, την υψηλή μόδα και τη drag culture. Με μια παρουσία που διεκδίκησε και κέρδισε κάθε σπιθαμή της σκηνής, ο Lion Ceccah απέδειξε πως η Eurovision παραμένει το ιδανικό πεδίο για unapologetic αυτοέκφραση, προσφέροντας ένα οπτικό υπερθέαμα που «κατάπιε» τις αισθήσεις και άφησε το δικό του ανεξίτηλο, extravagant αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Η εμφάνιση: Κινηματογραφικό storytelling και gothic extravaganza

Η παρουσίαση της Λιθουανίας δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Lion Ceccah κυριάρχησε από το πρώτο δευτερόλεπτο, φορώντας αρχικά έναν τεράστιο μανδύα με κουκούλα που σχεδόν «κατάπινε» τη φιγούρα του, δημιουργώντας μια μυστηριώδη αίσθηση. Στη συνέχεια, η αποκάλυψη ενός gothic-inspired tailored outfit με αιχμηρές, μεταλλικές λεπτομέρειες και το εντυπωσιακό ασημί μακιγιάζ του, ανέβασαν την ένταση στα ύψη.

Η εμφάνιση ήταν γεμάτη αντιθέσεις: από την απόλυτη κομψότητα στην σκόπιμη υπερβολή. Στη μέση του τραγουδιού, το act πήρε μια απρόσμενη τροπή, εισάγοντας υπότιτλους στην οθόνη και θεατρικές κινήσεις που πρόσθεσαν μια δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, χωρίς να χάνεται η σκοτεινή, artistic ατμόσφαιρα. Ήταν μια performance που απέδειξε ότι ο Lion Ceccah δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής, αλλά ένας visual artist που απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της θεατρικότητάς του.

Οι πρόβες: «Χορογραφώντας» το χάος

Κατά τη διάρκεια των προβών στη Βιέννη, η λιθουανική αποστολή επικεντρώθηκε στην τελειοποίηση του camera work, το οποίο έπρεπε να ακολουθεί με απόλυτη ακρίβεια τις δραματικές κινήσεις του Lion. Οι πληροφορίες από το backstage έκαναν λόγο για μια παραγωγή που βασίζεται σε «κινηματογραφικά κάδρα», αποφεύγοντας τις κλασικές λήψεις της Eurovision.

Ο Lion Ceccah, με το υπόβαθρό του στο μουσικό θέατρο, δούλεψε εξαντλητικά πάνω στις εναλλαγές των δύο looks, διασφαλίζοντας ότι η μετάβαση θα είναι τόσο ομαλή όσο και σοκαριστική για τον τηλεθεατή.

Ποιός είναι ο Lion Ceccah;

Ο Tomas Alenčikas, γεννημένος στο Βίλνιους το 1991, είναι μια εμβληματική μορφή της alternative pop σκηνής της Λιθουανίας. Πριν υιοθετήσει το όνομα Lion Ceccah, έγινε γνωστός ως Alen Chicco μέσα από το X Factor Lithuania.

Με σπουδές στο performance art και έντονη επιρροή από την drag culture και το visual storytelling, ο Lion αμφισβητεί διαρκώς τα στερεότυπα γύρω από την ταυτότητα. Μετά την προσπάθειά του το 2025, επέστρεψε φέτος στο Eurovizija.LT 2026 και σάρωσε, κερδίζοντας το εισιτήριο για τη Βιέννη με ένα κομμάτι που υπογράφει ο ίδιος μαζί με τον Aurimas Galvelis.

Στην τελική ευθεία

Με την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, ο Lion Ceccah άφησε ένα ανεξίτηλο, extravagant αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση. Κατάφερε να κερδίσει την αρένα με την unapologetically artistic παρουσία του, αποδεικνύοντας ότι ο μεγάλος τελικός έχει πάντα χώρο για το διαφορετικό, το τολμηρό και το πρωτοποριακό. Με τη Λιθουανία να ολοκληρώνει το πέρασμά της από τη σκηνή, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο συζητημένες και ανατρεπτικές υποψηφιότητες για τις υψηλές θέσεις της τελικής κατάταξης.

