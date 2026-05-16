EUROVISION 16.05.2026

Eurovision 2026: Η «εκρηκτική» εμφάνιση της Σουηδίας στον τελικό

Μια κινηματογραφική, high-tech εμφάνιση με lasers, ψηφιακά εφέ και εκρηκτική ενέργεια έφερε τη Σουηδία στο επίκεντρο του τελικού
Ειρήνη Στόφυλα

Πριν από λίγα λεπτά, η αρένα της Βιέννης βίωσε την πιο ηλεκτρισμένη στιγμή του τελικού της Eurovision 2026. Η Σουηδία, η χώρα που έχει γίνει συνώνυμο της τελειότητας στον θεσμό, έστειλε τη FELICIA στη σκηνή και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή εμφάνιση, ήταν μια άρτια, κινηματογραφική εκτέλεση που έκοψε την ανάσα σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Με το «My System», η καλλιτέχνιδα που σάρωσε στο Melodifestivalen 2026 συγκεντρώνοντας 161 βαθμούς, απέδειξε γιατί θεωρείται το απόλυτο «main pop girl» της νέας εποχής.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ατμόσφαιρα στην Wiener Stadthalle άλλαξε. Η FELICIA εμφανίστηκε μέσα από πυκνούς καπνούς και έντονα wind effects, φορώντας ένα αναβαθμισμένο outfit σε μαύρες και κατακόκκινες αποχρώσεις, μια ξεκάθαρη αναφορά στο αισθητικό σύμπαν του «Black Widow», της πρώτης μεγάλης επιτυχίας που κυκλοφόρησε με το πραγματικό της όνομα το 2025. Το act ξεκίνησε μυστηριωδώς μέσα στο σκοτάδι, με τη χαρακτηριστική μάσκα να διατηρεί το μυστήριο γύρω από το πρόσωπό της, πριν την εμβληματική αποκάλυψη που προκάλεσε πανζουρλισμό στις κερκίδες.

Η αλληλεπίδρασή της με τα lasers στο δεύτερο κουπλέ ήταν το σημείο που η εμφάνιση «κλείδωσε» την πρόκριση. Η FELICIA έμοιαζε να δαμάζει το φως, ελέγχοντας τις δέσμες γύρω της με τέτοια ακρίβεια που κάθε της κίνηση έμοιαζε με σκηνή από high-tech ταινία δράσης.

Το highlight της βραδιάς ήταν η στιγμή που στην τεράστια οθόνη του βάθους ξεπήδησε η ψηφιακή εκδοχή της τραγουδίστριας, δίνοντας μια τρισδιάστατη αίσθηση που «κατάπιε» τη σκηνή. Όμως, τίποτα δεν μας είχε προετοιμάσει για το τελευταίο μέρος του τραγουδιού, το οποίο συνυπογράφει η ίδια μαζί με τους Audun Agnar, Emily Harbakk, Julie Bergan και Theresa Rex.

Τα synths στο φινάλε χτύπησαν κυριολεκτικά σαν ηλεκτροσόκ. Η ένταση ήταν τόσο επιβλητική που το πάτωμα της αρένας δονήθηκε κάτω από τα πόδια μας. Ήταν μια άψογη τεχνικά και φωνητικά παρουσίαση, με τη σουηδική αποστολή να παραδίδει ένα act που δεν είχε ούτε ένα ψεγάδι, δικαιώνοντας τις διεθνείς επιτροπές που την έχρισαν φαβορί.

Το παρασκήνιο των προβών και η τελική ευθεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή σαρωτική εμφάνιση ήταν το αποτέλεσμα εξαντλητικών δοκιμών, με τις πρόβες της Σουηδίας να αποτελούν το «κλειδί» για το αποψινό αποτέλεσμα. Η FELICIA και η αποστολή της επικεντρώθηκαν στο να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα του Melodifestivalen στις γιγαντιαίες διαστάσεις της αρένας της Βιέννης, κάνοντας διορθώσεις ακριβείας στον φωτισμό και στα wind effects. Μετά από ένα άρτιο rehearsal clip που είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση στα social media, φάνηκε ότι η Σουηδία δεν άφησε τίποτα στην τύχη, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ηλεκτρισμένη παρουσίαση που μόλις απολαύσαμε ζωντανά στη σκηνή.

Ποια είναι η FELICIA που κατέκτησε την Ευρώπη

Για όσους αναρωτιούνται πώς φτάσαμε σε αυτό το οπτικοακουστικό έπος, η Felicia Eriksson δεν είναι τυχαία περίπτωση. Αφού άφησε πίσω της το viral project «Fröken Snusk» και τη μάσκα που την καθιέρωσε, βρήκε τη δική της φωνή και σάρωσε τα charts το 2025. Η νίκη της στο Melodifestivalen με το «My System» ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα, στη σκηνή της Βιέννης, απέδειξε ότι η futuristic αισθητική της και η electronic παραγωγή του κομματιού της είναι το «σύστημα» που θα οδηγήσει τη Σουηδία πολύ ψηλά στην τελική κατάταξη.

Eurovision Eurovision 2026 FELICIA Α Ημιτελικός ΣΟΥΗΔΙΑ
Eurovision 2026: Το act της Λιθουανίας με το «Sólo Quiero Más» ήταν από άλλον πλανήτη

Eurovision 2026: Η Antigoni έμαθε στη Βιέννη τι σημαίνει τσιφτετέλι με το «Jalla»

