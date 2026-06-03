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Fashion 03.06.2026

Bella Hadid: Η ρετρό εμφάνιση στο Saint-Tropez που μας ταξιδεύει στα 70’s

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Το vintage-inspired μαγιό του οίκου Emilio Pucci που επέλεξε το διάσημο μοντέλο και πώς να υιοθετήσεις το στυλ της στις δικές σου διακοπές
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στο 79ο Φεστιβάλ Καννών, η Bella Hadid απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου τον ήλιο της Νότιας Γαλλίας. Η διάσημη καλλονή μεταφέρθηκε από το κόκκινο χαλί στα καταγάλανα νερά του Saint-Tropez, προσφέροντας χωρίς να το επιδιώκει τα απόλυτα μαθήματα στυλ για το φετινό καλοκαίρι.

https://www.instagram.com/voguegreece/
https://www.instagram.com/voguegreece/

Η στιγμή που η Bella Hadid κατέβηκε από το σκάφος για μια βουτιά ήταν αρκετή για να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Το μαγιό που επέλεξε δεν πέρασε απαρατήρητο: πρόκειται για ένα ολόσωμο σχέδιο σε γραμμή jumpsuit από την ανοιξιάτικη συλλογή 2026 «L’Alba» του οίκου Emilio Pucci. Με halter neck δέσιμο, V ντεκολτέ και ντελικάτα βολάν στο κάτω μέρος, το κομμάτι αυτό αναδεικνύει την retro glam αισθητική που χαρακτηρίζει τον ιταλικό οίκο. Το ψυχεδελικό «Occhi» print σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του καφέ παραπέμπει απευθείας στα 70s, προσδίδοντας μια διαχρονική αίσθηση αισθησιασμού. Ενώ στην πασαρέλα το είδαμε συνδυασμένο με ζώνη, η Hadid το προτίμησε στην πιο minimal εκδοχή του, προσθέτοντας μόνο μερικά χρυσά κοσμήματα.

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Πώς να αξιοποιήσεις το στυλ της Hadid

Το statement ολόσωμο μαγιό της Bella Hadid δεν προορίζεται μόνο για την παραλία. Η ίδια αποδεικνύει ότι η resort μόδα μπορεί να είναι εξαιρετικά ευέλικτη και λειτουργική. Ένα κομμάτι με τόσο έντονο χαρακτήρα μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε top για ένα καλοκαιρινό σύνολο αν συνδυαστεί με μια μάξι λευκή φούστα για ένα αέρινο και chic αποτέλεσμα. Προσθέτοντας μίνιμαλ σανδάλια και διακριτικά χρυσά αξεσουάρ, δημιουργείται ένα ανεπιτήδευτα κομψό look, κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία απλά ώστε να αφήσεις το εντυπωσιακό print να πρωταγωνιστήσει.

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Το μάθημα της Bella για τις διακοπές

Αν η εμφάνιση της Hadid στο Saint-Tropez μας δίδαξε κάτι, είναι ότι η πολυτέλεια στις διακοπές βρίσκεται στα σωστά κομμάτια. Είτε πρόκειται για το απλό, μεταξωτό καφέ φόρεμα που συνδύασε με δερμάτινες σαγιονάρες, είτε για το τολμηρό ρετρό μαγιό της, η Bella επιβεβαιώνει ότι η ρετρό resort αισθητική των 60s και 70s παραμένει η πιο κομψή επιλογή για το γαλλικό νότο, επαναφέροντας τη διαχρονική αίγλη μιας άλλης εποχής στο σήμερα.

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bella Hadid Fashion Καλοκαίρι 2026
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