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Cinema 03.06.2026

Netflix: Η σειρά που επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ και «εκτοξεύτηκε» στο 96% στο Rotten Tomatoes

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Η 2η σεζόν του «A Good Girl's Guide to Murder» εντυπωσιάζει κοινό και κριτικούς, μετατρέποντας τη σειρά σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του Netflix
Πόπη Βασιλείου

Το Netflix έχει συνηθίσει το κοινό του σε μεγάλες επιτυχίες, όμως κάθε χρόνο υπάρχουν ορισμένες σειρές που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν περισσότερο από τις υπόλοιπες. Μία από αυτές φαίνεται πως είναι το «A Good Girl’s Guide to Murder», το οποίο επέστρεψε με τη 2η σεζόν του και κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει το ενδιαφέρον των θεατών, αλλά και να το εκτοξεύσει. Οι νέοι κύκλοι επεισοδίων συχνά δυσκολεύονται να ξεπεράσουν την επιτυχία της πρώτης σεζόν, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη ακριβώς το αντίθετο.

https://www.instagram.com/ememyers/
https://www.instagram.com/ememyers/

Η σειρά μυστηρίου, που βασίζεται στα ιδιαίτερα δημοφιλή βιβλία της Holly Jackson, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Pip, μια νεαρή μαθήτρια με έντονη περιέργεια και ερευνητικό ένστικτο, η οποία βρίσκεται συνεχώς μπροστά σε σκοτεινά μυστήρια και υποθέσεις που κανείς άλλος δεν τολμά να αγγίξει.

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Αυτό που έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή τις τελευταίες ημέρες είναι η εντυπωσιακή βαθμολογία που συγκεντρώνει η δεύτερη σεζόν στο Rotten Tomatoes. Ενώ ο πρώτος κύκλος είχε λάβει ποσοστό 68% από το κοινό, η νέα σεζόν σημειώνει ένα εντυπωσιακό 96%, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους αξιολόγησης που έχουν παρατηρηθεί σε πρόσφατη παραγωγή του Netflix. Την ίδια στιγμή, και οι επαγγελματίες κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικοί, χαρίζοντας στη σειρά βαθμολογία που αγγίζει το 90%.

Στα νέα επεισόδια, η Pip καλείται να αντιμετωπίσει ακόμη μία περίπλοκη υπόθεση. Μετά την επιτυχία της στην εξιχνίαση ενός παλιού εγκλήματος, βρίσκεται αντιμέτωπη με την εξαφάνιση ενός φίλου της. Η έρευνα που ακολουθεί την οδηγεί σε επικίνδυνες αποκαλύψεις και σκοτεινά μυστικά, ανεβάζοντας το επίπεδο της έντασης και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο.

Η ιστορία βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο της λογοτεχνικής σειράς, με τίτλο «Good Girl, Bad Blood», το οποίο θεωρείται από πολλούς αναγνώστες ως ένα από τα πιο δυνατά και ώριμα κεφάλαια της saga. Αυτό φαίνεται πως μεταφέρθηκε με επιτυχία και στη μικρή οθόνη, καθώς η δεύτερη σεζόν έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θερμές αντιδράσεις από το κοινό.

https://www.instagram.com/ememyers/
https://www.instagram.com/ememyers/
https://www.instagram.com/ememyers/
https://www.instagram.com/ememyers/

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της σειράς παίζει και η Emma Myers, η οποία συνεχίζει την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία. Η νεαρή ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Wednesday» και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νέας γενιάς του streaming. Η ερμηνεία της ως Pip έχει αποσπάσει θετικά σχόλια, με πολλούς θεατές να θεωρούν ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της επιτυχίας της σειράς.

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