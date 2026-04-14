Fashion 14.04.2026

Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας

Ο οίκος Chanel ανακοινώνει τον Pedro Pascal ως νέο πρεσβευτή, σηματοδοτώντας μια πιο σύγχρονη και ανοιχτή προσέγγιση στην ανδρική μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο οίκος Chanel συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη ταυτότητά του, αυτή τη φορά μέσα από μια επιλογή που συζητήθηκε έντονα στον χώρο της μόδας: τον διορισμό του Pedro Pascal ως νέου πρεσβευτή του brand. Παρότι το brand δεν διαθέτει ανδρική συλλογή ready-to-wear, εδώ και χρόνια επενδύει σε μια πιο ανοιχτή και σύγχρονη προσέγγιση του ανδρικού στυλ, επιλέγοντας πρόσωπα με ισχυρή προσωπικότητα και διεθνή απήχηση.

Η νέα συνεργασία έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη στρατηγική. Ο Pedro Pascal, ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της εποχής του, ενσαρκώνει το προφίλ ενός καλλιτέχνη που κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, συνδυάζοντας γοητεία, χιούμορ και έντονη σκηνική παρουσία. Η επιλογή του δεν βασίζεται απλώς στην εικόνα, αλλά στη συνολική του προσωπικότητα και στον τρόπο που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο Χόλιγουντ.

https://www.instagram.com/chanelofficial/

Η σχέση του ηθοποιού με τον οίκο δεν ξεκίνησε τώρα. Η παρουσία του στο σόου της Chanel στο Παρίσι για τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 στο Grand Palais, αλλά και η εμφάνισή του στα Όσκαρ με custom tuxedo look του οίκου, είχαν ήδη δείξει μια φυσική σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών. Οι εμφανίσεις αυτές λειτούργησαν ως προοίμιο της νέας συνεργασίας, η οποία πλέον αποκτά επίσημο χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον δημιουργικό διευθυντή Matthieu Blazy, ο Pascal αποτελεί μια προσωπικότητα που «ξεπερνά τις προσδοκίες», συνδυάζοντας καλλιτεχνικό βάθος με αυθεντική ανθρώπινη παρουσία. Η επιλογή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του οίκου να δώσει πιο σύγχρονη και ρευστή διάσταση στην έννοια της αρρενωπότητας.

Μια νέα προσέγγιση στην ανδρική εικόνα

Αν και ο οίκος Chanel δεν δραστηριοποιείται στην ανδρική μόδα με πλήρη συλλογή, έχει σταδιακά επεκτείνει την επιρροή της μέσα από ανδρικά αρώματα και εμφανίσεις που ξεπερνούν τα παραδοσιακά όρια του φύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Pedro Pascal λειτουργεί ως πρόσωπο-κλειδί για τη νέα αυτή κατεύθυνση, που δίνει έμφαση στην προσωπικότητα και όχι σε στερεοτυπικές φόρμες.

Η στρατηγική αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Τα τελευταία χρόνια, ο οίκος έχει συνδεθεί με δημοφιλείς ανδρικές φιγούρες της pop κουλτούρας, ενισχύοντας την εικόνα ενός brand που κινείται προς μια πιο ανοιχτή, σύγχρονη και συμπεριληπτική αντίληψη του στυλ.

https://www.instagram.com/chanelofficial/

Ο ίδιος ο Pascal για τη συνεργασία

Ο ηθοποιός έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, αναφέροντας ότι το όραμα του δημιουργικού διευθυντή αποπνέει κομψότητα, ζεστασιά και δημιουργική ελευθερία. Για τον ίδιο, η ένταξή του στη Chanel δεν αποτελεί απλώς μια επαγγελματική συνεργασία, αλλά μια ευκαιρία συμμετοχής σε ένα brand που εξελίσσεται χωρίς να χάνει την κληρονομιά του.

Ένα νέο κεφάλαιο για τη Chanel

Η επιλογή του Pedro Pascal σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη μεταμόρφωση του οίκου σε έναν οίκο που δεν περιορίζεται από το φύλο ή τις παραδοσιακές κατηγορίες της μόδας. Αντίθετα, επενδύει σε πρόσωπα που εκφράζουν έναν πιο σύγχρονο τρόπο ζωής και μια πιο ελεύθερη προσέγγιση της πολυτέλειας.

Σε μια εποχή όπου η εικόνα παίζει καθοριστικό ρόλο, ο οίκος Chanel φαίνεται να χτίζει ένα νέο αφήγημα: λιγότερο αυστηρό, πιο ανθρώπινο και απόλυτα συνδεδεμένο με την προσωπικότητα όσων το εκπροσωπούν.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chanel Fashion Pedro Pascal
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
14.04.2026
Επόμενο
14.04.2026

Δες επίσης

