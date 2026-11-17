Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents μας γυρίζει πίσω στο 2024, τότε που 2 κορυφαίες performers μοιράστηκαν τη σκηνή σε μια εμφάνιση γεμάτη pop αισθητική

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα και η Foxy Lee ερμήνευσαν το τραγούδι «Ecstasy» στο MadWalk 2024.

Η εμφάνισή τους χαρακτηρίστηκε από ενέργεια, ρυθμό και έντονη κίνηση.

Η συνεργασία τους στη σκηνή δημιούργησε μοναδική χημεία και τράβηξε τα βλέμματα.

Το act ενσωμάτωσε pop χρώματα, χορογραφία και αποτέλεσε μέρος του Viva Glam Show της MAC. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση σου δίνει την ιδανική αφορμή να θυμηθείς μερικά από τα πιο ξεχωριστά fashion και music moments των προηγούμενων ετών. Το 2024, η σκηνή του θεσμού φιλοξένησε μια ιδιαίτερα εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια στιγμή, με την pop κουλτούρα να αποκτά τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Η Ελένη Φουρέιρα και η Foxy Lee ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και παρουσίασαν το «Ecstasy», χαρίζοντας στο κοινό μια εμφάνιση γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη κίνηση. Η συνάντηση των δύο performers έφερε στη σκηνή μια μοναδική σκηνική χημεία, συνδυάζοντας την εκρηκτική παρουσία της Ελένης Φουρέιρα με τον ξεχωριστό χαρακτήρα της Foxy Lee σε ένα κοινό act που μαγνήτισε αμέσως όλα τα βλέμματα.

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Την ίδια στιγμή, η σκηνή πλημμύρισε από έντονα pop χρώματα και μια καλοδουλεμένη χορογραφία, με το act να συνοδεύει το Viva Glam Show της MAC και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρουσίασης. Η κίνηση, τα φώτα και ο ρυθμός του «Ecstasy» έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό παλμό στην ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το catwalk σε ένα αληθινό πάρτι.

Ένα ακόμη flashback από την ιστορία του θεσμού που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η διοργάνωση φέρνει κοντά διαφορετικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες, δημιουργώντας στιγμές όπου η μόδα και η μουσική αποκτούν κοινό σημείο αναφοράς. Γιατί, τελικά, αυτό που κάνει κάθε χρονιά ξεχωριστή είναι ακριβώς αυτές οι απρόσμενες και δυναμικές συναντήσεις πάνω στην ίδια σκηνή.

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