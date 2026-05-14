Μουσική 14.05.2026

Eurovision 2026: Η «σκοτεινή» υπερπαραγωγή από τη Ρουμανία και την Alexandra Căpitănescu στον Β’ Ημιτελικό

Η Alexandra Căpitănescu ανέβηκε 3η στη σκηνή της Eurovision 2026 και παρέδωσε μια ηλεκτρισμένη ερμηνεία για τη Ρουμανία στον Β' Ημιτελικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σκηνή της Wiener Stadthalle δονήθηκε συθέμελα κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 με τη Ρουμανία να πραγματοποιεί μια από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς. Η Alexandra Căpitănescu ανέβηκε στη σκηνή και απέδειξε από τα πρώτα δευτερόλεπτα πως η εμπειρία της μπροστά στις κάμερες είναι αδιαμφισβήτητη προσφέροντας ένα θέαμα που έμοιαζε έτοιμο για τελικό. Εμφανιζόμενη στην 3η θέση της σειράς παρουσίασης η Alexandra κατάφερε να κρατήσει την ένταση στα ύψη με το κομμάτι «Choke Me» ξεκινώντας την ερμηνεία της με μια συμβολική απότομη ανάσα που καθήλωσε το κοινό και έδωσε τον ρυθμό για όσα θα ακολουθούσαν.

Το staging της Ρουμανίας ήταν μια ηλεκτρισμένη σύγκρουση ανάμεσα στην ερμηνεύτρια και τις εσωτερικές της σκέψεις η οποία αποτυπώθηκε με μοναδικό τρόπο πάνω στη σκηνή. Συνοδευόμενη από την τετραμελή μπάντα της και μια μυστηριώδη 6η παρουσία που πρόσθεσε μια δόση ίντριγκας στο act η Alexandra κυριάρχησε στον χώρο με μια άνεση που σπάνια συναντά κανείς σε τόσο νεαρούς καλλιτέχνες. Φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο δερμάτινο outfit που αποτελούνταν από κορσέ με ιδιαίτερο γιακά και λουριά στα χέρια σε συνδυασμό με μπότες μέχρι το γόνατο η Ρουμάνα star έκοψε την ανάσα των θεατών μέχρι την τελική εκπνοή και την κορύφωση του τραγουδιού της.

Από το Voice of Romania στην κορυφή της Selecția Națională

Η πορεία της Alexandra Căpitănescu προς τη Eurovision 2026 είναι μια ιστορία συνεχούς εξέλιξης και επιτυχιών που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 15 ετών. Μετά από παρότρυνση του γνωστού παρουσιαστή Smiley κατά τη συμμετοχή της στο Românii au talent η Alexandra δοκίμασε την τύχη της στο Vocea României όπου τελικά κατέκτησε την πρώτη θέση στην 11η σεζόν γεγονός που εκτόξευσε τις μετοχές της στη μουσική βιομηχανία. Με συμμετοχές σε διεθνή shows όπως το X Factor και έχοντας ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο της EP με τίτλο «Căpitanu» η Alexandra κέρδισε το εισιτήριο για τη Βιέννη επικρατώντας στον εθνικό τελικό της Ρουμανίας στις 4 Μαρτίου 2026.

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του Choke Me και το σκηνικό θρίλερ

Το «Choke Me» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι αλλά μια ολόκληρη εμπειρία έντασης που διαρκεί 3 λεπτά και μεταδίδει μια αίσθηση αγωνίας στον θεατή. Η χρήση λαμπερών σωλήνων που διέρεαν τη σκηνή με φως έδινε την εντύπωση συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος ενισχύοντας τον ροκ χαρακτήρα της συμμετοχής. Η επιλογή του δερμάτινου εξοπλισμού λειτούργησε ως προστατευτική πανοπλία για την Alexandra η οποία έδωσε μια ερμηνεία γεμάτη αυτοπεποίθηση επικοινωνώντας άψογα με τις γωνίες της κάμερας παρά το γεγονός ότι έπρεπε να διαχειριστεί την πίεση της τρίτης θέσης στη σειρά εμφάνισης.

Η προετοιμασία και η κυριαρχία στις πρόβες

Η Alexandra Căpitănescu έφτασε στη Βιέννη έχοντας δουλέψει κάθε λεπτομέρεια της παρουσίασής της κάτι που φάνηκε από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της στη σκηνή. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης σημείωσαν πως η Ρουμανία ήταν από τις ελάχιστες χώρες που στις τεχνικές πρόβες έδειχναν τόσο έτοιμες ώστε η εμφάνισή τους θα μπορούσε να μεταδοθεί ζωντανά από την πρώτη κιόλας ημέρα. Μετά τη γενική πρόβα της Τετάρτης όπου οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες με την κρυφή έκτη παρουσία στη σκηνή η Ρουμανία μπήκε στον Β’ Ημιτελικό με τον αέρα του νικητή διεκδικώντας με αξιώσεις μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Eurovision 2026: Η Jiva από το Αζερμπαϊτζάν έδωσε κινηματογραφικό αέρα στη σκηνή

Eurovision 2026: Το Λουξεμβούργο «άνθισε» στη σκηνή της Βιέννης

Eurovision 2026: Η Νορβηγία «έκλεισε» τον Β' Ημιτελικό με το εκρηκτικό «YA YA YA»!

Eurovision 2026: Η Μάλτα με retro διάθεση στον Β' Ημιτελικό

Eurovision 2026: Η Αλβανία συγκίνησε στον Β' Ημιτελικό με έναν ύμνο προς την μητέρα

Eurovision 2026: Η ανατρεπτική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου με το «Eins, Zwei, Drei»

Eurovision 2026: Η Ουκρανία με το βαθιά ανθρώπινο «Ridnym» στον Β΄ Ημιτελικό

Eurovision 2026: Το υπερθέαμα της Αυστραλίας λέγεται Delta Goodrem και το απέδειξε στη σκηνή

Eurovision 2026: Η Δανία και ο Søren Torpegaard Lund εντυπωσίασαν με το «Før Vi Går Hjem»

Eurovision 2026: Η Λετονία είχε το πιο «επικίνδυνο» σκηνικό του Β' Ημιτελικού

Eurovision 2026: Ο Cosmo από την Αυστρία μετέτρεψε τη σκηνή στο απόλυτο pop party

