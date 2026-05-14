Eurovision 2026: Η Jiva από το Αζερμπαϊτζάν έδωσε κινηματογραφικό αέρα στη σκηνή

Η θερμοκρασία στη Wiener Stadthalle παρέμεινε στα ύψη και κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, με το Αζερμπαϊτζάν να κλέβει τις εντυπώσεις μόλις στη 2η θέση της σειράς εμφάνισης. Η Jiva ανέβηκε στη σκηνή με μια αυτοπεποίθηση που μόνο μια έμπειρη καλλιτέχνιδα θα μπορούσε να διαχειριστεί τόσο νωρίς στη ροή του προγράμματος, μετατρέποντας το «Just Go» σε ένα προσωπικό μανιφέστο απελευθέρωσης. Παρά το δύσκολο task να εμφανιστεί δεύτερη, μια θέση που συχνά θεωρείται «καταραμένη», η Jiva κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα, αναδυόμενη μέσα από ένα πυκνό σύννεφο καπνού που έδωσε αμέσως έναν ατμοσφαιρικό, σχεδόν κινηματογραφικό τόνο στην αρένα.

Η παρουσίαση ήταν ένας ύμνος στο δράμα και τον ρομαντισμό, με τα φουσκωτά υφάσματα και τις κουρτίνες που κυμάτιζαν στον άνεμο να δημιουργούν την αίσθηση ενός νυχτερινού, οικείου περιβάλλοντος που σταδιακά γινόταν ολοένα και πιο επιβλητικό. Ντυμένη με ένα συγκλονιστικό φόρεμα από μαύρες, κόκκινες και μπλε παγιέτες, η Jiva ερμήνευσε τον «θρήνο» της για μια διαλυμένη σχέση, ενώ οι οθόνες πίσω της πρόβαλλαν ασπρόμαυρα πλάνα που συμπλήρωναν την ιστορία του τραγουδιού. Η κορύφωση ήρθε όταν ο «άνθρωπος-σκιά» εμφανίστηκε δίπλα της, οδηγώντας σε μια συμβολική σκηνική απομάκρυνση, όπου η Jiva περπάτησε θριαμβευτικά μακριά του, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

Από το Voice του Αζερμπαϊτζάν στη σκηνή της Eurovision

Η Jiva, γνωστή στο Μπακού ως Jamila Hashimova, δεν είναι νέα στον χώρο. Με μια καριέρα που ξεκίνησε το 2003, έχει «ψηθεί» σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το Montreux Jazz Festival. Η πορεία της εκτοξεύτηκε το 2025, όταν σάρωσε στο The Voice of Azerbaijan, κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 42,6% των ψήφων στην ομάδα της Röya. Αυτή η λαϊκή απαίτηση την οδήγησε στην εσωτερική επιλογή από το İctimai Television για το 2026, όπου ξεχώρισε ανάμεσα σε 18 καλλιτέχνες, πείθοντας τόσο την επιτροπή όσο και τα focus groups ότι το «Just Go» του Fuad Javadov ήταν το ιδανικό όχημα για την επιστροφή του Αζερμπαϊτζάν στις υψηλές πτήσεις.

Το «Just Go» και ο συμβολισμός της απελευθέρωσης

Το τραγούδι αποτελεί μια ερωτική μπαλάντα με έντονα στοιχεία εσωτερικής πάλης. Στη σκηνή της Βιέννης, η ερμηνεία της Jiva δεν ήταν απλώς φωνητική, αλλά σωματική. Η χρήση του υφάσματος ως κύριου σκηνικού αντικειμένου λειτούργησε ως μεταφορά για τα δεσμά μιας τοξικής σχέσης. Η μετάβαση από την απόλυτη μοναξιά στην αντιπαράθεση με το παρελθόν της και τελικά στην κάθαρση, έδωσε στο «Just Go» μια θεατρικότητα που το διαφοροποίησε από τις υπόλοιπες συμμετοχές της βραδιάς, αποδεικνύοντας πως το Αζερμπαϊτζάν επένδυσε φέτος στην αλήθεια του καλλιτέχνη του.

Ο δρόμος προς τη Βιέννη και οι κλειστές πρόβες

Η προετοιμασία της Jiva ήταν μεθοδική και αθόρυβη. Από την πρώτη τεχνική πρόβα, η αποστολή του Αζερμπαϊτζάν κράτησε τα χαρτιά της κλειστά, με τις περιγραφές να μιλούν για μια «αποκάλυψη ψυχής». Στη δεύτερη πρόβα, οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες με τα ασπρόμαυρα πλάνα και τον συγχρονισμό του καπνού, ενώ η γενική πρόβα (dress rehearsal) της Τετάρτης επιβεβαίωσε πως η Jiva ήταν έτοιμη για το μεγάλο βήμα. Παρά το άγχος της δεύτερης θέσης στη σειρά εμφάνισης, η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να στήσει ένα show που «γράφει» υπέροχα στην τηλεόραση, ελπίζοντας πως η πύρινη ερμηνεία της Jiva θα είναι αρκετή για να της χαρίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

