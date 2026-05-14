Μουσική 14.05.2026

Eurovision 2026: Το «Alice» της Ελβετίας ήταν η πιο συναισθηματική στιγμή του Β’ Ημιτελικού

Στην 7η θέση του Β’ Ημιτελικού η Veronica Fusaro παρουσίασε μια συγκλονιστική εμφάνιση γεμάτη συμβολισμούς για την Ελβετία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελβετία κατέθεσε μια από τις πιο δυνατές και συναισθηματικά φορτισμένες προτάσεις της φετινής διοργάνωσης με τη Veronica Fusaro να ανεβαίνει στην 7η θέση της σειράς εμφάνισης στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια από το Thun μετέτρεψε τη σκηνή της Wiener Stadthalle σε έναν χώρο βαθιάς εξομολόγησης παρουσιάζοντας το «Alice» ένα τραγούδι που συνδυάζει την ποπ αισθητική με τη σόουλ ευαισθησία. Η Veronica Fusaro κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα του Β’ Ημιτελικού προσφέροντας ένα οπτικό και μουσικό δράμα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο καθώς πραγματεύεται το σκληρό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.

Το staging της Ελβετίας ήταν γεμάτο συμβολισμούς με το κόκκινο σχοινί να αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης. Η Veronica Fusaro ξεκίνησε ένα ιδιότυπο παιχνίδι διελκυστίνδας με την κάμερα χρησιμοποιώντας το καλώδιο του μικροφώνου ως σχοινί ενώ τέσσερις χορεύτριες τυλιγμένες σε κατακόκκινα δεσμά την οδήγησαν σε μια κυβική κατασκευή αναρρίχησης. Τα σχοινιά εκεί λειτουργούσαν ως κάγκελα φυλακής συμβολίζοντας τον εγκλωβισμό των θυμάτων κακοποίησης από τους θύτες τους. Στην κορύφωση της εμφάνισης η Veronica Fusaro απελευθερώθηκε πιάνοντας την κιθάρα της και πέφτοντας στα γόνατα για να σχηματίσει το όνομα Alice με το κόκκινο σχοινί στο τελευταίο πλάνο.

Η Veronica Fusaro δεν είναι μια νέα παρουσία στον χώρο της μουσικής καθώς έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με περισσότερες από 500 συναυλίες στο ενεργητικό της. Η διάκρισή της ως Καλύτερο Ταλέντο από το εθνικό ελβετικό ραδιόφωνο το 2016 ήταν μόνο η αρχή για μια καριέρα που την έφερε σε εμβληματικές σκηνές όπως το Glastonbury και το Montreux Jazz Festival. Έχοντας ανοίξει συναυλίες για θρύλους όπως ο Mark Knopfler η 28χρονη μουσικός έφερε στον Β’ Ημιτελικό την απαραίτητη εμπειρία και την ικανότητα να εξισορροπεί την ευαλωτότητα με την απόλυτη σκηνική αυτοπεποίθηση.

Glam αισθητική και στρατιωτική πειθαρχία στο outfit της Ελβετίας

Η ενδυματολογική επιλογή της Veronica Fusaro αντανακλούσε τη δύναμη του μηνύματός της συνδυάζοντας το glam στοιχείο με μια πιο αυστηρή δομή. Φορώντας ένα μαύρο παντελόνι και ένα κοντό στρατιωτικού τύπου σακάκι η ερμηνεύτρια έλαμπε κάτω από τα φώτα χάρη στα στρας που ήταν τοποθετημένα κατά μήκος των ποδιών και των ώμων της. Οι φτερωτοί ώμοι πρόσθεσαν την απαραίτητη δόση θεατρικότητας στην παρουσίαση του «Alice» κάνοντας τη Veronica να μοιάζει με μια σύγχρονη αγωνίστρια που διεκδικεί την ελευθερία της μέσα από τη μουσική της.

Η προετοιμασία για τον B’ Ημιτελικό

Οι τεχνικές πρόβες της Ελβετίας ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τον τρόπο που η Veronica Fusaro επικοινωνεί με τον εικονολήπτη και το κοινό. Η χρήση της κιθάρας στο φινάλε και ο συμβολικός σχηματισμός του ονόματος «Alice» θεωρούνται από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού Β’ Ημιτελικού. Μετά τη γενική πρόβα της Τετάρτης 13 Μαΐου η Ελβετία δείχνει πανέτοιμη να συγκινήσει την Ευρώπη και να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης μέσα από τη μοναδική φωνή της Veronica Fusaro.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση της Αρμενίας έφερε τα «πάνω – κάτω» στη Βιέννη

Eurovision 2026: Η Αντιγόνη «έβαλε φωτιά» στη Βιέννη με το «Jalla»

