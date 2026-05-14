Eurovision 2026: Η εμφάνιση της Αρμενίας έφερε τα «πάνω – κάτω» στη Βιέννη

Ο ρυθμός στη Wiener Stadthalle χτύπησε κόκκινο καθώς η Αρμενία ανέβηκε στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026. Ο SIMÓN, ένας από τους πιο χαρισματικούς performers που έχει στείλει ποτέ η χώρα στον διαγωνισμό, παρουσίασε το «Paloma Rumba», μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πεδίο απόλυτης καλλιτεχνικής επανάστασης. Το τραγούδι, ένας δυναμικός και επαναστατικός ύμνος στην ελευθερία, μιλά για τη στιγμή που ένας άνθρωπος αποφασίζει να σπάσει τα δεσμά της καταπιεστικής ρουτίνας του «9 με 5» για να ακολουθήσει το αληθινό του πάθος και η εμφάνιση του SIMÓN ήταν η ζωντανή ενσάρκωση αυτού του μηνύματος.

Με τη δημιουργική σφραγίδα της Lilit Navasardyan στη μουσική και τη συμμετοχή της Rosa Linn στους στίχους, η Αρμενία κατέθεσε μια πρόταση που συνδυάζει την pop αισθητική με εκρηκτικά dance στοιχεία. Ο SIMÓN, ο οποίος είχε αγγίξει τη νίκη στον εθνικό τελικό της περσινής χρονιάς κερδίζοντας τις επιτροπές, δικαίωσε πλήρως την απευθείας ανάθεση του ARMTV για τη Βιέννη. Η παρουσία του ήταν ένας χείμαρρος ενέργειας, αποδεικνύοντας ότι η μετάβασή του από τον χώρο του επαγγελματικού χορού στο τραγούδι τον έχει μετατρέψει σε έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη που ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα και να ξεσηκώνει τα πλήθη.

Η εμφάνιση: Μια «παραίτηση» που έγινε υπερθέαμα

Η σκηνική παρουσία της Αρμενίας ήταν μια ευρηματική και θεατρική απεικόνιση της απελευθέρωσης από το εργασιακό άγχος. Το σκηνικό θύμιζε ένα τυποποιημένο περιβάλλον γραφείου με δεκαέξι στοιβαγμένα κουτιά γεμάτα χαρτιά, τα οποία όμως δεν έμειναν για πολύ στη θέση τους. Ο SIMÓN ξεκίνησε την εμφάνισή του με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο, κρεμασμένος ανάποδα από τους συνεργάτες του, συμβολίζοντας την πίεση που δέχεται ένας εργαζόμενος.

Καθώς ο ρυθμός της «Paloma Rumba» δυνάμωνε, ο καλλιτέχνης κυριολεκτικά «διέλυσε» το γραφείο του, πετώντας την επιστολή παραίτησής του και κάνοντας τούμπες προς τα πίσω από την ανακούφισή του. Το show περιελάμβανε και ένα τολμηρό outfit reveal, όπου το αρχικό office look έδωσε τη θέση του σε ένα εξαιρετικά λεπτό και αποκαλυπτικό ύφασμα, ενώ η στιγμή που ο SIMÓN πήρε την κάμερα στα χέρια του για να απευθυνθεί απευθείας στους τηλεθεατές, έδωσε μια μοναδική αίσθηση αμεσότητας.

Η πρόβα: Ένας υπερδραστήριος ήρωας στη σκηνή

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των προβών, ο SIMÓN εντυπωσίασε τους πάντες με τη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να διατηρεί σταθερά τα φωνητικά του παρά την έντονη χορογραφία και τα ακροβατικά. Η αρμενική αποστολή δούλεψε σκληρά για να διασφαλίσει ότι ο πανικός του «διαλυμένου γραφείου» θα φαινόταν καλλιτεχνικά άρτιος στην οθόνη.

Ο SIMÓN λειτούργησε ως ένας «υπερδραστήριος ήρωας», δίνοντας ρυθμό σε κάθε δευτερόλεπτο της τρίλεπτης εμφάνισης και δείχνοντας ότι η Αρμενία δεν ήρθε απλώς για να συμμετάσχει, αλλά για να κάνει τη διαφορά με ένα show που δεν άφηνε το μάτι να ξεκολλήσει από την οθόνη.

Ποιός είναι ο καλλιτέχνης;

Ο SIMÓN, με καταγωγή από την πόλη Χραζντάν, είναι μια προσωπικότητα που γεννήθηκε για τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και ακολούθησε σπουδές στον τομέα των οικονομικών, η τέχνη ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Με βαθιές επιρροές από το στυλ και την κίνηση του Michael Jackson, καθιερώθηκε αρχικά ως ένας από τους κορυφαίους χορευτές στην Αρμενία.

Στη συνέχεια, μεταπήδησε στο τραγούδι, κατακτώντας τη νυχτερινή ζωή του Ερεβάν ως βασικός performer στα πιο γνωστά live clubs. Η συνεργασία του για το «Paloma Rumba» με τη συνθέτρια Lilit Navasardyan και την Rosa Linn (Eurovision 2022) στους στίχους, δημιούργησε την ιδανική «συνταγή» για την επιστροφή του στη διεθνή σκηνή.

Ο δρόμος προς τον τελικό

Με το «Paloma Rumba», η Αρμενία πρόσφερε μια από τις πιο φρέσκες και ενεργητικές στιγμές του Β’ Ημιτελικού. Ο SIMÓN κατάφερε να μετατρέψει μια προσωπική ιστορία απελευθέρωσης σε ένα παγκόσμιο μήνυμα ελπίδας και χαράς, χρησιμοποιώντας το χιούμορ και την αυτοπεποίθηση ως κύρια όπλα του.

Η εμφάνιση στην 6η θέση τον βοήθησε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε μπαλάντες και πιο στατικά acts, αφήνοντας το κοινό με την επιθυμία για περισσότερη «Ρούμπα». Όλα δείχνουν πως ο SIMÓN έχει ήδη «κλειδώσει» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όπου αναμένεται να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την πρώτη δεκάδα.

