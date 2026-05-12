Eurovision 2026: Οι LELEK της Κροατίας στον Α’ Ημιτελικό με το «Andromeda»

Η Κροατία με τις LELEK παρουσίασε το «Andromeda» στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, σε μια δυναμική εμφάνιση

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου 2026, η Κροατία πραγματοποίησε την επίσημη εμφάνισή της στον A’ Ημιτελικό της Eurovision στη Wiener Stadthalle. Οι LELEK, το πενταμελές γυναικείο σχήμα που κέρδισε τις εντυπώσεις στο φετινό Dora, παρουσίασαν το «Andromeda» σε μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από στιβαρότητα και απόλυτο φωνητικό συγχρονισμό.

Η εμφάνιση της κροατικής συμμετοχής εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη σκηνική διάταξη της Βιέννης. Με ένα σταθερό πλάνο στο catwalk που συνδέει το Green Room με τη σκηνή, οι LELEK ξεκίνησαν την παρουσίασή τους με έναν τρόπο που παρέπεμπε σε τελετουργική είσοδο. Ντυμένες με βαθύ κόκκινο χρώμα και κάπες, μια αναβαθμισμένη εκδοχή της εμφάνισης που τους χάρισε τη νίκη τον περασμένο Φεβρουάριο, οι 5 τραγουδίστριες διατήρησαν μια σκοτεινή και ατμοσφαιρική αισθητική καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.

Τα οπτικά στοιχεία στις οθόνες LED ακολούθησαν τη θεματολογία του κομματιού, περνώντας από μυστικιστικά δάση σε μια διαστημική απεικόνιση «σκουληκότρυπας» (wormhole) στο φινάλε. Η σκηνοθεσία εστίασε στις λεπτομέρειες, όπως τα παραδοσιακά τατουάζ (sicanje) στα χέρια των μελών, αναδεικνύοντας τις ιστορικές αναφορές του τραγουδιού στη γυναικεία ανθεκτικότητα.

Η πορεία προς τον A’ Ημιτελικό

Μετά τη ξεκάθαρη νίκη τους στο Dora 2026 με 173 βαθμούς, οι LELEK έφτασαν στη Βιέννη ως ένα από τα φαβορί της βαλκανικής χερσονήσου. Το «Andromeda», μια δημιουργία των Filip Lacković, Lazar Pajić, Tomislav Roso και Zorja Pajić, συνδυάζει τον σύγχρονο ethno-pop ήχο με κινηματογραφικά στοιχεία, κάτι που φάνηκε να λειτουργεί θετικά στην τηλεοπτική μετάδοση της 12ης Μαΐου.

Η προετοιμασία και οι πρόβες

Η αποψινή άρτια εκτέλεση ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς που προηγήθηκε στις τεχνικές πρόβες. Η κροατική αποστολή είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον συγχρονισμό των close-up πλάνων με τις πολυφωνικές κορυφώσεις του γκρουπ. Το rehearsal clip που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη δώσει μια καλή εικόνα για την κατεύθυνση του act, ενώ η τελική πρόβα επιβεβαίωσε ότι η Κροατία ήταν έτοιμη να διεκδικήσει με αξιώσεις το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

