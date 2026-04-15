Μουσικά Νέα 15.04.2026

Ο Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει νέα εκτέλεση του «Σ’ αγαπώ»

Ο Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει τη νέα του εκτέλεση στο «Σ’ αγαπώ», δίνοντας φρέσκια πνοή σε ένα αγαπημένο τραγούδι
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο ταλαντούχος Κώστας Μαρτάκης ερμηνεύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο «Το Σ’ αγαπώ» και δίνει νέα πνοή σε ένα αγαπημένο τραγούδι. Με σεβασμό στην αυθεντική μορφή του αλλά και με φρέσκια ματιά ζωντανεύει ξανά και έρχεται να συγκινήσει παλιούς και νέους ακροατές.

Ο Κώστας Μαρτάκης φέρνει τη νοσταλγία του χθες αλλά και την ενέργεια του σήμερα με μια επανεκτέλεση που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Με φρέσκια ενορχήστρωση και νέο συναίσθημα, «Το Σ’ αγαπώ» αποκτά ξανά ζωή και μας θυμίζει τη δύναμη που έχει η μουσική να μένει πάντα επίκαιρη. Το τραγούδι είναι σε μουσική του Τάκη Μπουγά και στίχους του Πάνου Φαλάρα.

Παράλληλα με το νέο τραγούδι του κυκλοφορεί και το music video με την υπογραφή του Κώστα Γρηγορακάκη. Ένα video clip γεμάτο χρώμα, αρώματα και τον Κώστα Μαρτάκη να μεταφέρει την αστείρευτη θετική του ενέργεια. Μάλιστα, για τις ανάγκες του clip θέλησε να βρεθεί στη λαχαναγορά του Ρέντη.

