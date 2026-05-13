Το KPop Demon Hunters αποκτά παγκόσμιο concert tour από το Netflix

Το Netflix ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το KPop Demon Hunters, μεταφέροντας την επιτυχημένη ταινία σε μια εντυπωσιακή live εμπειρία

Το παγκόσμιο φαινόμενο KPop Demon Hunters ετοιμάζεται να περάσει από την οθόνη στη σκηνή, καθώς το Netflix ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει μια διεθνή περιοδεία συναυλιών βασισμένη στην επιτυχημένη ταινία. Η νέα παραγωγή υπόσχεται να προσφέρει στους θαυμαστές μια εντυπωσιακή live εμπειρία, με μουσική, σκηνικά και στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο της ταινίας.

Η περιοδεία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την AEG Presents, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης συναυλιών στον κόσμο. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ημερομηνίες και οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν το show, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να εγγραφούν σε λίστα αναμονής για να ενημερωθούν πρώτοι για τη διάθεση των εισιτηρίων.

Ένα κινηματογραφικό φαινόμενο που κατέκτησε το κοινό

Η ταινία «KPop Demon Hunters», σε σκηνοθεσία των Maggie Kang και Chris Appelhans, αφηγείται την ιστορία των Huntrix, ενός K-pop girl group που ζει διπλή ζωή, καθώς εκτός από τις εμφανίσεις στη σκηνή, μάχεται και ενάντια σε υπερφυσικά πλάσματα από τον κάτω κόσμο.

Μετά την κυκλοφορία της το καλοκαίρι του 2025, η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τραγούδια της βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις των charts, ενώ το κοινό όλων των ηλικιών αγκάλιασε την ιδιαίτερη ιστορία και τους χαρακτήρες της.

Οι φωνές πίσω από τις Huntrix

Το μουσικό κομμάτι της ταινίας ανέλαβαν οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, οι οποίες έδωσαν τις τραγουδιστικές φωνές στα μέλη του συγκροτήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συμμετάσχουν και στην παγκόσμια περιοδεία.

Η επιτυχία της ταινίας συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές διακρίσεις, καθώς απέσπασε δύο Academy Awards και ένα ιστορικό Grammy Awards, το πρώτο που απονεμήθηκε σε έργο K-pop.

Ετοιμάζεται και η συνέχεια

Παράλληλα με την ανακοίνωση της περιοδείας, το Netflix έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη του sequel της ταινίας. Οι δημιουργοί Maggie Kang και Chris Appelhans έχουν υπογράψει νέα συμφωνία για να επιστρέψουν στη συγγραφή και τη σκηνοθεσία της συνέχειας, η οποία αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του franchise.

Η νέα αυτή περιοδεία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της τεράστιας επιρροής της K-pop παγκοσμίως. Μετά τις επιτυχημένες συναυλίες συγκροτημάτων όπως οι BTS και BLACKPINK, το «KPop Demon Hunters» φιλοδοξεί να προσφέρει στους fans μια μοναδική εμπειρία που θα συνδυάζει μουσική, δράση και φαντασία.

