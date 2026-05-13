Μουσικά Νέα 14.05.2026

Το KPop Demon Hunters αποκτά παγκόσμιο concert tour από το Netflix

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Netflix ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το KPop Demon Hunters, μεταφέροντας την επιτυχημένη ταινία σε μια εντυπωσιακή live εμπειρία
Μαρία Χατζηγιάννη

Το παγκόσμιο φαινόμενο KPop Demon Hunters ετοιμάζεται να περάσει από την οθόνη στη σκηνή, καθώς το Netflix ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει μια διεθνή περιοδεία συναυλιών βασισμένη στην επιτυχημένη ταινία. Η νέα παραγωγή υπόσχεται να προσφέρει στους θαυμαστές μια εντυπωσιακή live εμπειρία, με μουσική, σκηνικά και στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο της ταινίας.

Τρεις γυναίκες με λευκά ρούχα στη σκηνή των Όσκαρ 2026, με χρυσά υφάσματα στο φόντο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περιοδεία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την AEG Presents, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης συναυλιών στον κόσμο. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ημερομηνίες και οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν το show, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να εγγραφούν σε λίστα αναμονής για να ενημερωθούν πρώτοι για τη διάθεση των εισιτηρίων.

«Minions & Monsters»: Ο Bad Bunny βάζει latin urban ρυθμό στο πιο αγαπητό animation του 2026

Ένα κινηματογραφικό φαινόμενο που κατέκτησε το κοινό

Η ταινία «KPop Demon Hunters», σε σκηνοθεσία των Maggie Kang και Chris Appelhans, αφηγείται την ιστορία των Huntrix, ενός K-pop girl group που ζει διπλή ζωή, καθώς εκτός από τις εμφανίσεις στη σκηνή, μάχεται και ενάντια σε υπερφυσικά πλάσματα από τον κάτω κόσμο.

Μετά την κυκλοφορία της το καλοκαίρι του 2025, η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τραγούδια της βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις των charts, ενώ το κοινό όλων των ηλικιών αγκάλιασε την ιδιαίτερη ιστορία και τους χαρακτήρες της.

Οι φωνές πίσω από τις Huntrix

Το μουσικό κομμάτι της ταινίας ανέλαβαν οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, οι οποίες έδωσαν τις τραγουδιστικές φωνές στα μέλη του συγκροτήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συμμετάσχουν και στην παγκόσμια περιοδεία.

Η επιτυχία της ταινίας συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές διακρίσεις, καθώς απέσπασε δύο Academy Awards και ένα ιστορικό Grammy Awards, το πρώτο που απονεμήθηκε σε έργο K-pop.

Η ομάδα KPop Demon Hunters μάχεται με τέρατα σε μια φουτουριστική πόλη, καθώς το Netflix επιβεβαίωσε την επιστροφή της σειράς.
IMDB

Ετοιμάζεται και η συνέχεια

Παράλληλα με την ανακοίνωση της περιοδείας, το Netflix έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη του sequel της ταινίας. Οι δημιουργοί Maggie Kang και Chris Appelhans έχουν υπογράψει νέα συμφωνία για να επιστρέψουν στη συγγραφή και τη σκηνοθεσία της συνέχειας, η οποία αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του franchise.

Η νέα αυτή περιοδεία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της τεράστιας επιρροής της K-pop παγκοσμίως. Μετά τις επιτυχημένες συναυλίες συγκροτημάτων όπως οι BTS και BLACKPINK, το «KPop Demon Hunters» φιλοδοξεί να προσφέρει στους fans μια μοναδική εμπειρία που θα συνδυάζει μουσική, δράση και φαντασία.

12 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από δράση μέχρι συναίσθημα αυτή η εβδομάδα τα έχει όλα

«Οδύσσεια»: Ο διπλός ρόλος της Λουπίτα Νιόνγκο που συζητιέται έντονα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

KPop KPop Demon Hunter netflix ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποια είναι η άσκηση που θα σου αλλάξει όλο το σώμα

Ποια είναι η άσκηση που θα σου αλλάξει όλο το σώμα

13.05.2026
Επόμενο
Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου

Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου

14.05.2026

Δες επίσης

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube
Μουσικά Νέα

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube

14.05.2026
Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα
EUROVISION

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

14.05.2026
Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει
Mad Events

Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει

14.05.2026
Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί
Μουσικά Νέα

Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί

14.05.2026
Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»
EUROVISION

Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

14.05.2026
«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision
EUROVISION

«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

14.05.2026
Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

14.05.2026
Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι
EUROVISION

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

14.05.2026
Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου

14.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία