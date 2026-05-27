Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

Η συνεργασία φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη χαρακτηριστική φωνή της Nelly Furtado, «ντυμένη» με σύγχρονη παραγωγή από τους DVBBS

Μετά από αρκετά χρόνια συζητήσεων και συνεχών υπαινιγμών, δύο μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής ενώνουν επιτέλους τις δυνάμεις τους. Οι ηλεκτρονικοί παραγωγοί DVBBS και η Nelly Furtado, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της καναδικής pop και μέλος του Canadian Music Hall of Fame, συνεργάζονται σε ένα νέο κομμάτι που ήδη έχει τραβήξει την προσοχή πριν καν κυκλοφορήσει.

Το νέο single με τίτλο «Torture of the Heart» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου και υπόσχεται έναν συνδυασμό έντονης ηλεκτρονικής παραγωγής με τη χαρακτηριστική, νοσταλγική χροιά της Nelly Furtado από τα 2000s. Η συνεργασία αυτή επιχειρεί να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στην pop ευαισθησία και την club ενέργεια.

Τις τελευταίες ημέρες, οι DVBBS και η Nelly Furtado έχουν αρχίσει να «χτίζουν» την προσμονή μέσα από teasers στα social media, δίνοντας μικρές γεύσεις από το ύφος του κομματιού. Τα αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν έναν πιο συναισθηματικό και ταυτόχρονα δυναμικό ήχο, κάτι που έχει ήδη κάνει τους fans να περιμένουν με ανυπομονησία την πλήρη κυκλοφορία.

Η επιστροφή της Nelly Furtado σε μια τόσο σύγχρονη παραγωγή, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό high-energy στυλ των DVBBS, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για ένα track που μπορεί να ξεχωρίσει τόσο στα charts όσο και στα playlists της καλοκαιρινής σεζόν.

