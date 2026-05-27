Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 27.05.2026

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

Η συνεργασία φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη χαρακτηριστική φωνή της Nelly Furtado, «ντυμένη» με σύγχρονη παραγωγή από τους DVBBS
Πόπη Βασιλείου

Μετά από αρκετά χρόνια συζητήσεων και συνεχών υπαινιγμών, δύο μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής ενώνουν επιτέλους τις δυνάμεις τους. Οι ηλεκτρονικοί παραγωγοί DVBBS και η Nelly Furtado, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της καναδικής pop και μέλος του Canadian Music Hall of Fame, συνεργάζονται σε ένα νέο κομμάτι που ήδη έχει τραβήξει την προσοχή πριν καν κυκλοφορήσει.

https://www.instagram.com/nellyfurtado/

Το νέο single με τίτλο «Torture of the Heart» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου και υπόσχεται έναν συνδυασμό έντονης ηλεκτρονικής παραγωγής με τη χαρακτηριστική, νοσταλγική χροιά της Nelly Furtado από τα 2000s. Η συνεργασία αυτή επιχειρεί να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στην pop ευαισθησία και την club ενέργεια.

Τις τελευταίες ημέρες, οι DVBBS και η Nelly Furtado έχουν αρχίσει να «χτίζουν» την προσμονή μέσα από teasers στα social media, δίνοντας μικρές γεύσεις από το ύφος του κομματιού. Τα αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν έναν πιο συναισθηματικό και ταυτόχρονα δυναμικό ήχο, κάτι που έχει ήδη κάνει τους fans να περιμένουν με ανυπομονησία την πλήρη κυκλοφορία.

Η επιστροφή της Nelly Furtado σε μια τόσο σύγχρονη παραγωγή, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό high-energy στυλ των DVBBS, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για ένα track που μπορεί να ξεχωρίσει τόσο στα charts όσο και στα playlists της καλοκαιρινής σεζόν.

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Νίνα Μαζάνη: Η συνεργασία με τον Κώστα Λειβαδά στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Θαύμα της Φύσης»
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

