Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης της σύγχρονης τζαζ José James επιστρέφει στην Αθήνα για μια ιδιαίτερη live εμφάνιση που αναμένεται να ξεχωρίσει. Τρία χρόνια μετά τη συναυλία του στο Ηρώδειο, ο Αμερικανός ερμηνευτής θα ανέβει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά live της καλοκαιρινής σεζόν.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει σε πολύ κοντινή απόσταση, μέσα στο φυσικό κοίλο του θεάτρου, σε μια εμπειρία που υπόσχεται έντονη συναισθηματική σύνδεση με τη μουσική. Η συγκεκριμένη συναυλία δεν είναι απλά ένα live, αλλά ένα αφιέρωμα στην 50ή επέτειο του εμβληματικού έργου «I Want You».

Πρόκειται για ένα άλμπουμ-ορόσημο που καθόρισε την αισθητική της soul και jazz R&B, με την υπογραφή του θρυλικού Leon Ware για τη Motown Records. Το έργο αυτό έχει επηρεάσει αμέτρητους καλλιτέχνες μέσα στα χρόνια, από τον Prince και τον D’Angelo μέχρι τη Sade, τη Mary J. Blige και τον Kendrick Lamar, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική.

Ο José James είχε μάλιστα συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Leon Ware για το άλμπουμ του «No Beginning No End» της Blue Note Records, γεγονός που κάνει αυτό το project ακόμη πιο προσωπικό για τον ίδιο. Όπως έχει δηλώσει, η μουσική του Marvin Gaye αποτέλεσε καθοριστική πηγή έμπνευσης: «Ο Marvin Gaye είναι ένας από τους ήρωές μου… μας ενέπνευσε να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημα της αγάπης», ενώ μίλησε και για τη συγκλονιστική εμπειρία γνωριμίας του με τον Leon Ware, ο οποίος του είπε: «Μου θυμίζεις εμένα», όπως ανέφερε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντάς το ως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο της ζωής του.

Για την παρουσίαση του «I Want You» στη σκηνή, ο José James θα συνεργαστεί με τη China Moses και μια εξαιρετική μπάντα μουσικών παγκόσμιου επιπέδου, στην οποία συμμετέχουν οι Marcus Machado (κιθάρα), David Ginyard (μπάσο) και Jharis Yokley (ντραμς). Το project θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική και ιδιαίτερη performance, με πενταμελή σχήμα που δίνει έμφαση στην ατμόσφαιρα και το συναίσθημα.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με την πλήρη εκτέλεση του ιστορικού «I Want You», ενώ στη συνέχεια οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν δικές τους συνθέσεις, δείχνοντας πώς η επιρροή του Marvin Gaye συνεχίζει να ζει μέσα στη σύγχρονη τζαζ και soul σκηνή.

