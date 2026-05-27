Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 27.05.2026

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

Ο José James έρχεται στην Αθήνα και στο Θέατρο Λυκαβηττού στις 6 Ιουλίου για ένα μοναδικό live αφιέρωμα στο «I Want You»
Ειρήνη Στόφυλα

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης της σύγχρονης τζαζ José James επιστρέφει στην Αθήνα για μια ιδιαίτερη live εμφάνιση που αναμένεται να ξεχωρίσει. Τρία χρόνια μετά τη συναυλία του στο Ηρώδειο, ο Αμερικανός ερμηνευτής θα ανέβει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά live της καλοκαιρινής σεζόν.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει σε πολύ κοντινή απόσταση, μέσα στο φυσικό κοίλο του θεάτρου, σε μια εμπειρία που υπόσχεται έντονη συναισθηματική σύνδεση με τη μουσική. Η συγκεκριμένη συναυλία δεν είναι απλά ένα live, αλλά ένα αφιέρωμα στην 50ή επέτειο του εμβληματικού έργου «I Want You».

Πρόκειται για ένα άλμπουμ-ορόσημο που καθόρισε την αισθητική της soul και jazz R&B, με την υπογραφή του θρυλικού Leon Ware για τη Motown Records. Το έργο αυτό έχει επηρεάσει αμέτρητους καλλιτέχνες μέσα στα χρόνια, από τον Prince και τον D’Angelo μέχρι τη Sade, τη Mary J. Blige και τον Kendrick Lamar, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική.

Ο José James είχε μάλιστα συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Leon Ware για το άλμπουμ του «No Beginning No End» της Blue Note Records, γεγονός που κάνει αυτό το project ακόμη πιο προσωπικό για τον ίδιο. Όπως έχει δηλώσει, η μουσική του Marvin Gaye αποτέλεσε καθοριστική πηγή έμπνευσης: «Ο Marvin Gaye είναι ένας από τους ήρωές μου… μας ενέπνευσε να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημα της αγάπης», ενώ μίλησε και για τη συγκλονιστική εμπειρία γνωριμίας του με τον Leon Ware, ο οποίος του είπε: «Μου θυμίζεις εμένα», όπως ανέφερε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντάς το ως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο της ζωής του.

Για την παρουσίαση του «I Want You» στη σκηνή, ο José James θα συνεργαστεί με τη China Moses και μια εξαιρετική μπάντα μουσικών παγκόσμιου επιπέδου, στην οποία συμμετέχουν οι Marcus Machado (κιθάρα), David Ginyard (μπάσο) και Jharis Yokley (ντραμς). Το project θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική και ιδιαίτερη performance, με πενταμελή σχήμα που δίνει έμφαση στην ατμόσφαιρα και το συναίσθημα.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με την πλήρη εκτέλεση του ιστορικού «I Want You», ενώ στη συνέχεια οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν δικές τους συνθέσεις, δείχνοντας πώς η επιρροή του Marvin Gaye συνεχίζει να ζει μέσα στη σύγχρονη τζαζ και soul σκηνή.

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Νίνα Μαζάνη: Η συνεργασία με τον Κώστα Λειβαδά στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Θαύμα της Φύσης»
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

