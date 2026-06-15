Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 15.06.2026

Olivia Rodrigo: Το νέο της άλμπουμ καταγράφει εντυπωσιακά ρεκόρ ακροάσεων

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Η Olivia Rodrigo επιστρέφει με ένα άλμπουμ-φαινόμενο, κατακτώντας την κορυφή των Spotify και Amazon Music μέσα σε 24 ώρες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου.
  • Το άλμπουμ έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα για γυναίκα καλλιτέχνιδα στο Spotify το 2026.
  • Στο Amazon Music, κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο 24ώρου για φέτος.
  • Το προηγούμενο άλμπουμ της, «Guts», είχε επίσης φτάσει στην κορυφή του Billboard 200.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή 3 ετών έλαβε τέλος και η Olivia Rodrigo απέδειξε για άλλη μια φορά πως παραμένει η απόλυτη κυρίαρχος των charts. Το νέο της 3ο στούντιο άλμπουμ με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 12 Ιουνίου μέσω της Geffen Records, δεν σημείωσε απλώς μια επιτυχημένη είσοδο στη μουσική βιομηχανία, αλλά κατέρριψε ταχύτατα κάθε προηγούμενο ρεκόρ, θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλά για τη φετινή χρονιά.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/?hl=el

Η επιτυχία της 23χρονης pop star είναι αδιαμφισβήτητη, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν το μέγεθος του θριάμβου της. Το Spotify ανακοίνωσε επίσημα ότι το άλμπουμ των 13 κομματιών έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams μέσα σε μία μόλις ημέρα για το 2026 από γυναίκα καλλιτέχνιδα. Παράλληλα, το Amazon Music ανέδειξε το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» ως το άλμπουμ με το μεγαλύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο πρώτου 24ωρου για τη φετινή χρονιά στην πλατφόρμα του. Αυτά τα νούμερα έρχονται να επισφραγίσουν την πορεία της από το «Guts» του 2023, το οποίο είχε επίσης κατακτήσει την κορυφή του Billboard 200.

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Από τη Βαρκελώνη στην κορυφή του κόσμου

Η κυκλοφορία αυτή ακολουθεί μια σειρά από δυναμικές κινήσεις της Rodrigo, με αποκορύφωμα την πρόσφατη εμφάνισή της στο «Billions Club Live» στη Βαρκελώνη τον Μάιο. Σε μια μαγική βραδιά στο Teatre Grec, η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε επιτυχίες που έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams, προσφέροντας παράλληλα στους θαυμαστές της μια γεύση από τη νέα της δισκογραφική δουλειά και το single «Drop Dead». Η συναυλία αυτή μετατράπηκε αργότερα σε ένα εντυπωσιακό concert film, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον θρύλο της.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η «βασίλισσα» των δισεκατομμυρίων

Η δυναμική της Olivia Rodrigo δεν είναι τυχαία, καθώς το όνομά της είναι πλέον συνώνυμο με τα ιστορικά ρεκόρ του Spotify. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Sour», φιγουράρει ήδη στη λίστα με τα πιο πολυακούσμενα άλμπουμ όλων των εποχών στην πλατφόρμα, κατέχοντας την 4η θέση.

Η Olivia Rodrigo ποζάρει με γαλάζιο φόρεμα σε ορεινό τοπίο.
Η Olivia Rodrigo σε μια αέρινη στιγμή με φόντο τον καταγάλανο ουρανό.

Επιπλέον, είναι μία από τις νεότερες καλλιτέχνιδες που διαθέτει πολλαπλά κομμάτια στο «Billions Club» του Spotify. Με επτά τραγούδια από το «Sour» να έχουν ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου streams, η Rodrigo βρίσκεται στη 2η θέση παγκοσμίως, ακολουθώντας μόνο το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny, αποδεικνύοντας ότι η μουσική της έχει μια διαχρονική απήχηση που ξεπερνά τα σύνορα και τις γενιές.

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Olivia Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love άλμπουμ μουσική
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