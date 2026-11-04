Μουσικά Νέα 04.11.2026

Παιδιά από την Ουγκάντα χορεύουν Νίκο Βέρτη με φόντο την ελληνική σημαία και γίνονται viral

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το τραγούδι του Νίκου Βέρτη ταξίδεψε μέχρι την Ουγκάντα με τα παιδιά να χορεύουν γεμάτα χαρά σε ένα βίντεο που κέρδισε το διαδίκτυο
Ειρήνη Στόφυλα

Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και ένα βίντεο από την Ουγκάντα έρχεται να το αποδείξει με τον πιο χαρούμενο τρόπο. Μικρά παιδιά χορεύουν στους ρυθμούς του Νίκου Βέρτη και συγκεκριμένα του αγαπημένου τραγουδιού «Αν είσαι ένα αστέρι», έχοντας στο φόντο την ελληνική σημαία. Με τα χαμόγελα και τον ενθουσιασμό τους, καταφέρνουν να μεταφέρουν μια εικόνα γεμάτη ζωντάνια, η οποία δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νίκος Βέρτης τραγουδάει στη σκηνή με ορχήστρα βιολιών στο φόντο, κατά τη διάρκεια μιας μουσικής παράστασης.
https://www.instagram.com/nvertis

Στο βίντεο, αγόρια και κορίτσια απολαμβάνουν τη μουσική, χορεύουν με ενέργεια και δείχνουν να διασκεδάζουν με κάθε στιγμή. Δεν χρειάζονται περίπλοκες χορογραφίες ή εντυπωσιακά σκηνικά για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Η αυθόρμητη διάθεσή τους και τα πλατιά χαμόγελα είναι αρκετά για να κάνουν το στιγμιότυπο να ξεχωρίσει.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου!

Το ιδιαίτερο στοιχείο της εικόνας είναι ο συνδυασμός της ελληνικής σημαίας με ένα από τα γνωστά τραγούδια του Νίκου Βέρτη, σε μια χώρα που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Έτσι, το «Αν είσαι ένα αστέρι» αποκτά μια ξεχωριστή θέση σε αυτή τη μικρή μουσική στιγμή, υπενθυμίζοντας ότι ένα τραγούδι μπορεί να ταξιδέψει πολύ πέρα από τον τόπο όπου δημιουργήθηκε.

nikos_vertis
https://www.instagram.com/nvertis/

Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την εικόνα των παιδιών να μεταφέρει ένα απλό αλλά όμορφο μήνυμα: η μουσική μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Και τελικά, μερικές φορές, οι πιο δυνατές στιγμές είναι εκείνες που γεννιούνται αυθόρμητα, με ένα τραγούδι, έναν χορό και πολλά χαμόγελα.


Η παρουσία της ελληνικής σημαίας κάνει το στιγμιότυπο ακόμη πιο ξεχωριστό, καθώς δημιουργεί μια απρόσμενη σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουγκάντα. Χωρίς να χρειάζονται λόγια ή εξηγήσεις, τα παιδιά αφήνονται στον ρυθμό του τραγουδιού και μεταδίδουν τον ενθουσιασμό τους μέσα από τον χορό. Μια αυθόρμητη στιγμή που αποδεικνύει ότι η μουσική έχει τη δική της γλώσσα και μπορεί να ενώσει διαφορετικούς κόσμους.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ χορογραφία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωμικός χρησιμοποίησε την πλοκή του «The Lion King» σε συνέντευξη και το AI δεν κατάλαβε τίποτα

Κωμικός χρησιμοποίησε την πλοκή του «The Lion King» σε συνέντευξη και το AI δεν κατάλαβε τίποτα

04.11.2026
Επόμενο
Throwback: Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε το «Φοβερή» στα καλλιστεία με την Ελένη Μενεγάκη

Throwback: Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε το «Φοβερή» στα καλλιστεία με την Ελένη Μενεγάκη

04.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η JISOO μπαίνει στον κόσμο των «Angry Birds» με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Sun Showers»
Μουσικά Νέα

Η JISOO μπαίνει στον κόσμο των «Angry Birds» με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Sun Showers»

04.11.2026
Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια για μία και μοναδική συναυλία
Μουσικά Νέα

Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια για μία και μοναδική συναυλία

04.11.2026
Οι BTS παρατείνουν την παγκόσμια μουσική τους κυριαρχία – Τι αλλάζει στην περιοδεία τους
Μουσικά Νέα

Οι BTS παρατείνουν την παγκόσμια μουσική τους κυριαρχία – Τι αλλάζει στην περιοδεία τους

04.11.2026
Το «I’m Spent» του Drake απέκτησε νέα μορφή με τη φωνή του Usher – Άκουσε το πρώτο απόσπασμα
Μουσικά Νέα

Το «I’m Spent» του Drake απέκτησε νέα μορφή με τη φωνή του Usher – Άκουσε το πρώτο απόσπασμα

04.11.2026
Bonnie Tyler: Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε γίνεται χριστουγεννιάτικο single – Πότε κυκλοφορεί
Μουσικά Νέα

Bonnie Tyler: Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε γίνεται χριστουγεννιάτικο single – Πότε κυκλοφορεί

04.11.2026
Ανατροπή για τις KATSEYE: Αναβλήθηκε συναυλία τους λόγω προβλήματος υγείας
Μουσικά Νέα

Ανατροπή για τις KATSEYE: Αναβλήθηκε συναυλία τους λόγω προβλήματος υγείας

04.11.2026
Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου!
EUROVISION

Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου!

04.11.2026
Ο Akylas για τη Josephine: «Πάρα πολύ καλή επιλογή» για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision
Μουσικά Νέα

Ο Akylas για τη Josephine: «Πάρα πολύ καλή επιλογή» για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision

04.11.2026
Eurovision 2027: Ρεκόρ συμμετοχών για την Ελλάδα – 234 τραγούδια διεκδικούν μια θέση στον διαγωνισμό
EUROVISION

Eurovision 2027: Ρεκόρ συμμετοχών για την Ελλάδα – 234 τραγούδια διεκδικούν μια θέση στον διαγωνισμό

04.11.2026
5 knitwear θησαυροί από τα Stradivarius που θα απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ

5 knitwear θησαυροί από τα Stradivarius που θα απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη