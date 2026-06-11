Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 11.06.2026

Studio vibes: Έτσι ηχογραφεί το νέο της album η Rita Ora

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Rita Ora αποκαλύπτει τη δημιουργική διαδικασία του νέου της album μέσα από ένα ζεστό video στο Instagram γεμάτο μουσική και φίλους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rita Ora μοιράστηκε βίντεο από τη δημιουργία του νέου της album.
  • Η ηχογράφηση γίνεται σε ένα ζεστό, ξύλινο σπίτι, όχι σε επαγγελματικό στούντιο.
  • Η διαδικασία συνδυάζει δουλειά, διασκέδαση και χαλάρωση με φίλους.
  • Η μουσική της αντλεί έμπνευση από ανθρώπινες σχέσεις και τη χαρά της δημιουργίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκόσμια star Rita Ora μας βάζει για τα καλά στον κόσμο της. Μέσα από ένα νέο, ατμοσφαιρικό video που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μας δίνει μια γεύση από τη διαδικασία δημιουργίας της νέας της δισκογραφικής δουλειάς, αποκαλύπτοντας τις πιο αυθεντικές στιγμές της.

rita_ora_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το video μας μεταφέρει σε έναν χώρο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια ενός στούντιο. Η Rita μάς υποδέχεται σε ένα πανέμορφο, cozy σπίτι, όπου το στοιχείο του ξύλου κυριαρχεί, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αποπνέει ζεστασιά και δημιουργική ελευθερία. Είναι ο ιδανικός καμβάς για να γεννηθεί η μουσική της, μακριά από την ένταση της σκηνής.

Έρχεται το «Jackie O’»: Η νέα μουσική βόμβα της Ελένης Φουρέιρα είναι προ των πυλών

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, βλέπουμε τη Rita Ora σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και διασκέδασης. Ανάμεσα στις ώρες που αφιερώνει στη σύνθεση και τη δημιουργική διαδικασία, το video αποτυπώνει την ουσία της παρέας. Η star φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τους στενούς της φίλους και συνεργάτες, παίζοντας παιχνίδια, μοιράζοντας γέλια και συζητώντας με μια διάθεση απόλυτης χαλάρωσης και οικειότητας.

Αυτή η «behind-the-scenes» ματιά αποδεικνύει πως για τη Rita Ora, η μουσική δεν είναι απλώς μια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά μια διαδικασία που αντλεί έμπνευση από τις ανθρώπινες σχέσεις και τη χαρά της δημιουργίας. Οι θαυμαστές της, που παρακολουθούν με αγωνία κάθε της βήμα, ενθουσιάστηκαν από αυτή την πιο ανθρώπινη και γήινη πλευρά της, περιμένοντας πλέον με ανυπομονησία το επόμενο κεφάλαιο της μουσικής της πορείας.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έρχεται το «Jackie O’»: Η νέα μουσική βόμβα της Ελένης Φουρέιρα είναι προ των πυλών

Έρχεται το «Jackie O’»: Η νέα μουσική βόμβα της Ελένης Φουρέιρα είναι προ των πυλών

11.06.2026
Επόμενο
Ντελίριο στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Πάνω από 10.000 θεατές

Ντελίριο στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Πάνω από 10.000 θεατές

11.06.2026

Δες επίσης

Ντελίριο στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Πάνω από 10.000 θεατές
Μουσικά Νέα

Ντελίριο στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Πάνω από 10.000 θεατές

11.06.2026
Έρχεται το «Jackie O’»: Η νέα μουσική βόμβα της Ελένης Φουρέιρα είναι προ των πυλών
Μουσικά Νέα

Έρχεται το «Jackie O’»: Η νέα μουσική βόμβα της Ελένης Φουρέιρα είναι προ των πυλών

11.06.2026
Το κρυφό μήνυμα πίσω από την εμφάνιση της Taylor Swift στην πρεμιέρα του Toy Story 5
Μουσικά Νέα

Το κρυφό μήνυμα πίσω από την εμφάνιση της Taylor Swift στην πρεμιέρα του Toy Story 5

11.06.2026
Dua Lipa: Η ζωή της πέρα από τα charts – Η απρόσμενη πλευρά που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος
Μουσικά Νέα

Dua Lipa: Η ζωή της πέρα από τα charts – Η απρόσμενη πλευρά που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος

11.06.2026
MAD VMA 2023: Αργυρός & Βανδή απογειώνουν το «Πόσο Σε Θέλω» – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το στάδιο
Mad Events

MAD VMA 2023: Αργυρός & Βανδή απογειώνουν το «Πόσο Σε Θέλω» – Η εμφάνιση που ξεσήκωσε το στάδιο

11.06.2026
Drake: Το «ICEMAN» δεν λιώνει – Σπάει ρεκόρ και μένει για 4η εβδομάδα στο No.1 του Billboard 200
Μουσικά Νέα

Drake: Το «ICEMAN» δεν λιώνει – Σπάει ρεκόρ και μένει για 4η εβδομάδα στο No.1 του Billboard 200

11.06.2026
NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!

10.06.2026
Throwback: Jack Black και Jimmy Fallon τραγουδούν το «More than words» των Extreme
Μουσικά Νέα

Throwback: Jack Black και Jimmy Fallon τραγουδούν το «More than words» των Extreme

10.06.2026
Bad Bunny: Η στιγμή που διέκοψε συναυλία για φανατικό θαυμαστή – Το σκηνικό που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Bad Bunny: Η στιγμή που διέκοψε συναυλία για φανατικό θαυμαστή – Το σκηνικό που έγινε viral

10.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα