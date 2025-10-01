TV 01.10.2025

Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε

Παρακολουθήσαμε το 1ο επεισόδιο κι αυτές είναι οι πρώτες μας εντυπώσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βράδυ της Τρίτης 30/9 το Mad.gr είχε την τιμή και τη χαρά να παρευρεθεί στην avant premiere της πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς «Ο Δικαστής», που έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε κλειστό κύκλο, με την παρουσία πολλών από τους συντελεστές, αλλά και ανθρώπων των media. Εκεί, οι ηθοποιοί παραχώρησαν δηλώσεις, και παρακολουθήσαμε το πρώτο επεισόδιο -μια πρώτη γεύση από το συναρπαστικό ταξίδι που μας επιφυλάσσει η σειρά.

Ο Δικαστής

Η υπόθεση

Η σειρά «Ο Δικαστής» βασίζεται στο ξένο σενάριο Your Honor, και μεταφέρει το κεντρικό δίλημμα στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Πέτρος Δημητρίου, που τον υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, είναι ένας καθ’ όλα έντιμος και σεβαστός δικαστής, με αψεγάδιαστο ήθος και πίστη στο νόμο. Όμως η ζωή του ανατρέπεται όταν ο 19χρονος γιος του, Άλκης, εμπλέκεται σε ένα σοβαρό τροχαίο: χτυπάει μοτοσικλετιστή και φεύγει χωρίς να σταματήσει. Το θύμα αποδεικνύεται ότι είναι ο γιος του ενός πανίσχυρου μαφιόζικου άντρα, που τον ενσαρκώνει  ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος έχει δικούς του κανόνες δικαιοσύνης και εκδίκησης.

Ο Δικαστής

Αντιμέτωπος με έναν κόσμο που δεν γνωρίζει ημιδιαδρομές, ο δικαστής Δημητρίου έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ καθήκοντος και πατρικού ενστίκτου. Ποια όρια είναι διατεθειμένος να υπερβεί για να σώσει το παιδί του; Σε πόσο βάθος σκοτεινών μυστικών θα πέσει; Και πού σταματά η δικαιοσύνη όταν η αγάπη για το παιδί γίνεται η πιο επικίνδυνη δύναμη;

Ο Δικαστής

Το πρώτο επεισόδιο θέτει τις βάσεις της σύγκρουσης: βλέπουμε την ήρεμη ζωή του Δημητρίου να διαταράσσεται, τον νεαρό να εξομολογείται την πράξη του, και τις πρώτες πιέσεις από τους σκοτεινούς κύκλους που απαιτούν εκδίκηση. Η ιδέα είναι ότι το δίκαιο δεν έχει πάντα μια καθαρή πλευρά, πολλές φορές είναι γκρίζα, σκληρή και χτισμένη πάνω σε θυσίες.

Στιγμιότυπα από την avant premiere

Ο Δικαστής

Στην αίθουσα προβολής, το κοινό υποδέχθηκε το πρώτο επεισόδιο με αμηχανία αλλά και προσμονή, ενώ η αγωνία ήταν διάχυτη. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε για το πώς ο ρόλος του τον βυθίζει σε ηθικά αδιέξοδα και πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί κανείς μέσα στη γραμμή του δικαίου όταν απειλείται η οικογένεια. 

Οι πρώτες εικόνες της σειράς που είδαμε ήταν ατμοσφαιρικές, με ένταση στις σιωπές, και μια μουσική επένδυση που αναδύει αγωνία. Από τα πρώτα λεπτά, γίνεται σαφές ότι η σειρά δεν θα είναι «απλό δράμα», αλλά μια ψυχολογική μάχη έξω και μέσα στο μυαλό του πρωταγωνιστή.

Ο Δικαστής

Η προσδοκία για «Ο Δικαστής» είναι υψηλή. Η μεταφορά ενός ξένου βασικού σεναρίου όπως το Your Honor στην ελληνική πραγματικότητα, με τις δικές μας διακυμάνσεις, χαρακτηρίζεται από ρίσκο αλλά και μεγάλη δυνατότητα. Ο συνδυασμός οικογενειακού δράματος, δικαστικών διαδικασιών και συγκρούσεων με τον υπόκοσμο δημιουργεί ένα μείγμα που μπορεί να αγγίξει μεγάλα κοινά.

