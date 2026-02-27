UNCATEGORIZED 27.02.2026

Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια

Η Olivia Dean, η Rosalía, ο Mark Ronson και η RAYE ανάμεσα στους 9 καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη φετινή τελετή στο Μάντσεστερ
Τα BRIT Awards 2026 ετοιμάζονται για μια από τις πιο φιλόδοξες διοργανώσεις των τελευταίων ετών, καθώς η τελετή εγκαταλείπει το Λονδίνο και μεταφέρεται στο Μάντσεστερ, μία πόλη με ισχυρή μουσική ταυτότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διοργάνωση του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό σύνολο καλλιτεχνών από τη βρετανική και τη διεθνή σκηνή, με συνολικά 9 επιβεβαιωμένες ζωντανές εμφανίσεις. Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς είναι ο Harry Styles, ο οποίος επιστρέφει στη σκηνή των BRITs για πρώτη φορά μετά το 2023. Η εμφάνισή του συμπίπτει με την επικείμενη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», ενώ το single «Aperture» έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή τόσο στο βρετανικό chart όσο και στο Billboard Hot 100. Αν και φέτος δεν είναι υποψήφιος, ο Harry Styles παραμένει από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεσμού, έχοντας κερδίσει 11 βραβεία συνολικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η πρώτη εμφάνιση της Olivia Dean στη σκηνή των BRIT Awards. Η τραγουδίστρια θεωρείται φαβορί για πολλαπλές διακρίσεις, καθώς συγκεντρώνει 5 υποψηφιότητες, γεγονός που την τοποθετεί στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης. Στη σκηνή θα επιστρέψει και η RAYE, η οποία το 2024 είχε σημειώσει ιστορικό ρεκόρ με 6 βραβεία σε μία μόνο βραδιά. Το τραγούδι της «Where Is My Husband!» διεκδικεί τον τίτλο του τραγουδιού της χρονιάς και αποτελεί ήδη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία.

Η Rosalía θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στον θεσμό και ενδέχεται να γράψει ιστορία, καθώς αν κερδίσει στην κατηγορία international artist of the year θα γίνει η πρώτη ισπανόφωνη καλλιτέχνιδα που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο. Διεθνές ενδιαφέρον προσθέτουν επίσης οι Alex Warren και Sombr, οι οποίοι ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή των BRITs.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντική στιγμή της βραδιάς αναμένεται να αποτελέσει και η εμφάνιση των HUNTR/X, του συγκροτήματος που αποτελείται από τις EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami. Το γκρουπ θα γίνει το πρώτο K-pop σχήμα που εμφανίζεται στην ιστορία του θεσμού, παρουσιάζοντας το «Golden» σε προηχογραφημένη performance.

Οι Wolf Alice, υποψήφιοι για group of the year και alternative rock act, θα παρουσιάσουν τραγούδι από το άλμπουμ «The Clearing», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025. Στη σκηνή θα ανέβει και ο Mark Ronson, τιμώμενος για τη συνολική προσφορά του στη μουσική, με ένα πιθανό medley επιτυχιών που αναμένεται να περιλαμβάνει συνεργασίες από την καριέρα του με καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa και η Lily Allen. Η φετινή λίστα εμφανίσεων αφήνει εκτός ορισμένα μεγάλα ονόματα όπως η Taylor Swift, ο Bad Bunny, ο Dave, η Lady Gaga, η Lola Young και η Chappell Roan, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το ποιοι τελικά θα κυριαρχήσουν στις βραβεύσεις.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει για 6η φορά ο Jack Whitehall. Σύμφωνα με τη Stacey Tang, η οποία είναι συμπρόεδρος της RCA Records και πρόεδρος της επιτροπής των BRIT Awards, η φετινή διοργάνωση ενδέχεται να επιφυλάσσει απρόσμενες εκπλήξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον εμφανίσεων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

