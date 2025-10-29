Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε

Σε μια μακροσκελή και ειλικρινή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προχώρησε η Χαρά Παππά, η οποία μίλησε για την μάχη που έδωσε στο παρελθόν με την κατάθλιψη.

Το γνωστό μοντέλο παραδέχτηκε πως εκείνη την περίοδο της ζωής της, πίστευε πως δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να νιώσει θετικά συναισθήματα.

Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για ζητήματα ψυχικής υγείας και τις δυσκολίες που έχει βιώσει ενώ αυτή τη φορά, η Χαρά Παππά περιέγραψε πιο σκοτεινές φάσεις της ζωής της, όταν είχε κατάθλιψη και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστεύοντας τότε πως δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να νιώσει ευτυχισμένη.

Σήμερα, όμως, δηλώνει πως έχει βρει μία εσωτερική ισορροπία, απολαμβάνει την καθημερινότητά της και ανυπομονεί για το μέλλον, δίνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε ανθρώπους που βιώνουν καταστάσεις, όπως αυτές που βίωσε εκείνη στο παρελθόν.

«Αν μου έλεγε κάποιος χρόνια πριν, όταν είχα κατάθλιψη και δεν πίστευα ότι θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα… Αν μου έλεγε πέρυσι, που η υγεία μου ήταν στα χειρότερα της… Αν μου έλεγε κάποιος σε οποιαδήποτε πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου ότι θα είμαι χαρούμενη να ξυπνάω καθημερινά, ότι θα ζω έχοντας τόσες καθημερινές μικρές στιγμές ευτυχίας, ότι θα έρθουν καλά πράγματα, ότι θα ανυπομονώ για το μέλλον, ότι θα παλεύω με όρεξη γι’ αυτό, ότι θα έχω ένα περιβάλλον που αγαπώ και μ’ αγαπάει γι’ αυτό που πραγματικά είμαι, ότι θα έχω βρει την γαλήνη μέσα μου… Δεν θα το πίστευα ποτέ. Και αυτό θέλω να είναι μία υπενθύμιση ότι ακόμα και αν είσαι σε μία άσχημη φάση δεν είναι το τέλος. Υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα που σε περιμένουν», ανέφερε χαρακτηρισικά η Χαρά Παππά στο story που δημοσίευσε στα social media της.

