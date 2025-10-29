MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 29.10.2025

Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε

Χαρά Παππά
Το μοντέλο μιλά ανοιχτά για τη περίοδο που πέρασε και τη χαρά που βρήκε ξανά στην καθημερινότητα και τον εαυτό της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια μακροσκελή και ειλικρινή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προχώρησε η Χαρά Παππά, η οποία μίλησε για την μάχη που έδωσε στο παρελθόν με την κατάθλιψη.

Το γνωστό μοντέλο παραδέχτηκε πως εκείνη την περίοδο της ζωής της, πίστευε πως δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να νιώσει θετικά συναισθήματα.

Χαρά Παππά
https://www.instagram.com/harapappa/

Διάβασε επίσης: Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα

Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για ζητήματα ψυχικής υγείας και τις δυσκολίες που έχει βιώσει ενώ αυτή τη φορά, η Χαρά Παππά περιέγραψε πιο σκοτεινές φάσεις της ζωής της, όταν είχε κατάθλιψη και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστεύοντας τότε πως δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να νιώσει ευτυχισμένη.

Χαρά Παππά
https://www.instagram.com/harapappa/

Σήμερα, όμως, δηλώνει πως έχει βρει μία εσωτερική ισορροπία, απολαμβάνει την καθημερινότητά της και ανυπομονεί για το μέλλον, δίνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε ανθρώπους που βιώνουν καταστάσεις, όπως αυτές που βίωσε εκείνη στο παρελθόν.

 «Αν μου έλεγε κάποιος χρόνια πριν, όταν είχα κατάθλιψη και δεν πίστευα ότι θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα… Αν μου έλεγε πέρυσι, που η υγεία μου ήταν στα χειρότερα της… Αν μου έλεγε κάποιος σε οποιαδήποτε πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου ότι θα είμαι χαρούμενη να ξυπνάω καθημερινά, ότι θα ζω έχοντας τόσες καθημερινές μικρές στιγμές ευτυχίας, ότι θα έρθουν καλά πράγματα, ότι θα ανυπομονώ για το μέλλον, ότι θα παλεύω με όρεξη γι’ αυτό, ότι θα έχω ένα περιβάλλον που αγαπώ και μ’ αγαπάει γι’ αυτό που πραγματικά είμαι, ότι θα έχω βρει την γαλήνη μέσα μου… Δεν θα το πίστευα ποτέ. Και αυτό θέλω να είναι μία υπενθύμιση ότι ακόμα και αν είσαι σε μία άσχημη φάση δεν είναι το τέλος. Υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα που σε περιμένουν», ανέφερε χαρακτηρισικά η Χαρά Παππά στο story που δημοσίευσε στα social media της.

Χαρά Παππά
https://www.instagram.com/harapappa/

Διάβασε επίσης: Όλα αλλάζουν μετά τον ερχομό ενός παιδιού! Η εξομολόγηση της Μιχαλάκη για την νέα της ζωή με τον Παπαγεωργίου

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

κατάθλιψη μοντέλα Χαρά Παππά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο

Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο

29.10.2025
Επόμενο
Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις

Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις

29.10.2025

Δες επίσης

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας
Celeb News

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

29.10.2025
Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους
Celeb News

Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

29.10.2025
Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας
Celeb News

Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας

29.10.2025
Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη
Celeb News

Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

29.10.2025
Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων
Celeb News

Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων

29.10.2025
«Όχι» στις συνεντεύξεις, «ναι» στην αγάπη! Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει
Celeb News

«Όχι» στις συνεντεύξεις, «ναι» στην αγάπη! Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει

29.10.2025
Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή
Celeb News

Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή

29.10.2025
Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα
Celeb News

Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα

29.10.2025
H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο
Celeb News

H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση