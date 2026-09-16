«Το πήραααα!»: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πανηγυρίζει την επιτυχία της στις εξετάσεις οδήγησης

Στην τελική ευθεία για νέες διαδρομές βρίσκεται πλέον η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, καθώς η γνωστή influencer και επιχειρηματίας κατάφερε να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις οδήγησης. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας χαρακτηριστικά «Το πήρααααα», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια και τον δάσκαλό της για την πολύτιμη καθοδήγηση.

Η επιτυχία αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από νωρίς, καθώς η ίδια είχε αποκαλύψει από τον περασμένο Μάρτιο τα πρώτα της βήματα στη θεωρία και τα δοκιμαστικά τεστ για τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μετά από υπομονή, μελέτη και τα απαραίτητα πρακτικά μαθήματα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι πλέον έτοιμη να κυκλοφορήσει κανονικά στους δρόμους, απολαμβάνοντας την αυτονομία και την ελευθερία που προσφέρει η οδήγηση στην καθημερινότητά της.

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Πίσω από αυτή τη χαρούμενη στιγμή κρύβεται μια γενικότερη περίοδος τεράστιας δημιουργικότητας και ισορροπίας για την ίδια, καθώς η καθημερινότητά της είναι γεμάτη από επαγγελματικά και προσωπικά νέα. Οι αυξημένοι ρυθμοί και οι απαιτήσεις της δεν φαίνεται να την πτοούν, αντιθέτως της δίνουν ώθηση να δοκιμάζει συνεχώς νέα πράγματα και να εξελίσσεται σε όλους τους τομείς της ζωής της.

Παράλληλα, η περίοδος αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα παραγωγική και θετική σε όλα τα επίπεδα για την 30χρονη. Εκτός από την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα σημειώνει συνεχή άνοδο. Η ίδια διαχειρίζεται με επιτυχία τα δικά της brands στον χώρο της μόδας με casual και αθλητικά ρούχα, αλλά και στον χώρο της ομορφιάς με προϊόντα skincare και makeup, όπως lip oils και highlighters, που δημιούργησε σε συνεργασία με την Ιωάννα Τσιέπα.

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