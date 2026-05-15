Cinema 15.05.2026

Ποιος θα είναι ο επόμενος 007 – Ξεκίνησε το casting για τον νέο James Bond

Το Hollywood μπαίνει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες διαδικασίες επιλογής πρωταγωνιστή των τελευταίων ετών
Πόπη Βασιλείου

Η επόμενη εποχή του James Bond φαίνεται πως ήδη ξεκινά να γράφεται πίσω από κλειστές πόρτες, και εσύ βρίσκεσαι μπροστά σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εξελίξεις του σύγχρονου Hollywood. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν, το casting για τον νέο 007 έχει επίσημα ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την αρχή μιας διαδικασίας που παραδοσιακά τραβά πάνω της παγκόσμια προσοχή.

Ο Daniel Craig ως James Bond κρατώντας ένα όπλο
Ο Daniel Craig υποδύεται τον θρυλικό πράκτορα James Bond.

Η Amazon MGM Studios, που πλέον έχει τον έλεγχο του εμβληματικού franchise, κρατά προς το παρόν σιγή ιχθύος για τις λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος του στούντιο ανέφερε πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται ονόματα ή πιθανοί υποψήφιοι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιλογή του επόμενου James Bond αντιμετωπίζεται ως project υψηλής προτεραιότητας.

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα, η γνωστή casting director Nina Gold έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση του επόμενου Βρετανού πράκτορα. Η εμπλοκή της θεωρείται από πολλούς ένδειξη ότι η διαδικασία θα κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και υψηλά κριτήρια, όπως αρμόζει σε έναν ρόλο με τόσο βαριά κινηματογραφική κληρονομιά.

Την ίδια στιγμή, το Hollywood εξακολουθεί να επεξεργάζεται την «μετά Daniel Craig εποχή», μετά την αποχώρησή του από τον ρόλο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά θεατών. Η τελευταία του εμφάνιση στο «No Time to Die» έβαλε τέλος σε ένα κεφάλαιο που συνδύασε ένταση, δράση και συναισθηματικό βάθος, αφήνοντας όμως πίσω του ένα δύσκολο κενό για τον επόμενο ηθοποιό.

Ο Daniel Craig ως James Bond κρατάει όπλο στην αφίσα της ταινίας "No Time To Die", μιας από τις θρυλικές ταινίες του πράκτορα 007.
Παράλληλα, έχει ήδη γίνει γνωστό ότι ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve έχει συνδεθεί με την επόμενη ταινία του franchise, κάτι που ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες για το ύφος και την καλλιτεχνική κατεύθυνση του νέου Bond. Με τέτοια ονόματα να εμπλέκονται, η νέα εποχή του 007 δείχνει να διαμορφώνεται με στόχο έναν συνδυασμό παράδοσης και ανανέωσης.

