EUROVISION 16.05.2026

Eurovision 2026: Η Αλβανία ράγισε καρδιές στον τελικό με το σπαρακτικό «Nan»

Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας καθήλωσε το κοινό και μετέτρεψε τη σκηνή σε μια συγκινητική ιστορία μνήμης και νοσταλγίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αλβανία έφερε μια από τις πιο φορτισμένες και ατμοσφαιρικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης στη σκηνή της Wiener Stadthalle, με τον Alis να καθηλώνει το κοινό από την κομβική 5η θέση της σειράς εμφάνισης του Μεγάλου Τελικού. Ο 23χρονος νικητής του X-Factor Αλβανίας ερμήνευσε το «Nan» (Μάνα), μια δυναμική και εξαιρετικά ποιοτική μπαλάντα που καταπιάνεται με το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης και τον αδιάρρηκτο δεσμό με τη μητρική φιγούρα. Η συναισθηματική ερμηνεία του Alis, γεμάτη νοσταλγία και πόνο, μετέτρεψε τη σκηνή σε έναν τόπο μνήμης, υπενθυμίζοντας σε όλη την Ευρώπη πως η «μάνα» είναι το αιώνιο λιμάνι κάθε ξενιτεμένου.

Η παρουσία του νεαρού καλλιτέχνη στον τελικό μαγνήτισε τα βλέμματα, καθώς κατάφερε να μεταδώσει ένα παγκόσμιο μήνυμα με έναν απόλυτα προσωπικό τρόπο. Με μια φωνή που έβγαινε μέσα από την ψυχή του, ο Alis γέμισε την αρένα με μια καθηλωτική εσωτερική δύναμη, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα και το αληθινό συναίσθημα μπορούν να ξεχωρίσουν στην πιο λαμπερή μουσική σκηνή του κόσμου. Η αλβανική αποστολή δικαιώθηκε απόλυτα για την επιλογή της, προσφέροντας στο κοινό μια ερμηνεία-κατάθεση ψυχής που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των τηλεθεατών.

Το «εισιτήριο» από τον Β’ Ημιτελικό

Η παρουσία του Alis στον μεγάλο σαββατιάτικο τελικό μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού είχε προηγηθεί μια σαρωτική εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό. Εκεί, εμφανιζόμενος στη θέση, ο νεαρός καλλιτέχνης κατάφερε να ξεχωρίσει αμέσως μέσα σε μια βραδιά γεμάτη up-tempo συμμετοχές. Το «Nan» λειτούργησε ως το απόλυτο συναισθηματικό highlight του ημιτελικού, κερδίζοντας με χαρακτηριστική άνεση την ψήφο του κοινού. Η θερμή ανταπόκριση των fans και το παρατεταμένο χειροκρότημα μέσα στο στάδιο έδειξαν από νωρίς ότι η Αλβανία είχε στα χέρια της μια συμμετοχή ικανή να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές ολόκληρης της Ευρώπης.

Alis Kallaçi: Ο νικητής του X-Factor που δικαιώθηκε στο Festivali i Këngës

Ο Alis Kallaçi, με καταγωγή από τη Σκόδρα, είναι ένας καλλιτέχνης που υπηρετεί την ποιότητα και την ειλικρίνεια. Κλασικά εκπαιδευμένος στο πιάνο και την κιθάρα, έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 κερδίζοντας το X-Factor της Αλβανίας υπό την καθοδήγηση της Arilena Ara. Μετά από μια 3η θέση στο Festivali i Këngës το 2024 με το «Mjegull», επέστρεψε το 2025 με το αυτοβιογραφικό «Nan», κατακτώντας την κορυφή. Όπως εξομολογείται ο ίδιος, το τραγούδι πηγάζει από τη δική του εμπειρία όταν άφησε τη γενέτειρά του για τα Τίρανα, αποδεικνύοντας πως η εσωτερική μετανάστευση γεννά τα ίδια συναισθήματα απώλειας και νοσταλγίας.

Η προετοιμασία για τη βραδιά της πρόκρισης

Η φωνητική του σταθερότητα και η ικανότητά του να μεταδίδει την ευαλωτότητά του μέσω της κάμερας θεωρούνται τα μεγάλα του όπλα. Με τη γενική πρόβα της Τετάρτης 13 Μαΐου να πλησιάζει, η Αλβανία στοχεύει στην καρδιά των τηλεθεατών, ελπίζοντας πως η οικουμενική αγάπη για τη «μάνα» θα είναι το διαβατήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Βιέννης.

