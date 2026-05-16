EUROVISION 16.05.2026

Eurovision 2026: Το Βέλγιο «πάγωσε» τη σκηνή με μια κινηματογραφική χιονόπτωση

Η Essyla εκπροσώπησε το Βέλγιο στη Eurovision 2026 με το «Dancing on the Ice», σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση γεμάτη συμβολισμούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Essyla, η πρώτη σόλο γυναίκα εκπρόσωπος του Βελγίου γι’ αυτή τη δεκαετία, ανέβηκε στη σκηνή στην κομβική 4η θέση της σειράς παρουσίασης του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, παρουσιάζοντας το «Dancing on the Ice». Σε μια χρονιά γεμάτη συμβολισμούς για τη χώρα της, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή του Βελγίου στη Eurovision το 1956, η Essyla απέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εύθραυστη ευαισθησία και την εσωτερική δύναμη είναι το απόλυτο «κλειδί» για μια εμφάνιση που κόβει την ανάσα. Με μια ερμηνεία που μαγνήτισε τα βλέμματα, κατάφερε να μετατρέψει τον «πάγο» της σκηνής σε ένα πεδίο ελπίδας και αποφασιστικότητας, επιβεβαιώνοντας πως η βελγική αποστολή επέλεξε το ιδανικό πρόσωπο για να γιορτάσει αυτή τη σπουδαία επέτειο.

Η Essyla ξεκίνησε την εμφάνισή της μέσα σε μια τεχνητή χιονόπτωση, φορώντας μια εντυπωσιακή, διάφανη κάπα που έμοιαζε με παγωμένο γυαλί. Η αίσθηση ήταν απόλυτα αιθέρια, με τον άνεμο να κινεί το ύφασμα δραματικά γύρω της κάτω από ψυχρούς φωτισμούς. Η κορυφαία στιγμή του performance ήρθε όταν 4 άνδρες χορευτές εισέβαλαν στη σκηνή, αφαιρώντας την κάπα και αποκαλύπτοντας ένα ολόλευκο outfit με δερμάτινες λεπτομέρειες και κρυστάλλους στους ώμους.

Eurovision 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Το concept του «χορού πάνω στον πάγο» λειτούργησε ως ένας ισχυρός συμβολισμός για την ικανότητα των νέων να ονειρεύονται σε έναν εύθραυστο κόσμο. Η σκηνή γέμισε με αντιθέσεις φωτιάς και πάγου στα LED graphics, ενώ η Essyla, με τη χαρακτηριστική ασύμμετρη επιλογή των παπουτσιών της (μία μπότα και ένα ασημί τακούνι), μετέδωσε μια εκρηκτική ενέργεια που συνδύασε την ατμοσφαιρική jazz παιδεία της με τη σύγχρονη pop παραγωγή.

Η «παγωμένη» γοητεία του Α’ Ημιτελικού

Πριν από τον μεγάλο σαββατιάτικο τελικό, η Essyla χρειάστηκε να σφραγίσει το εισιτήριό της μέσα από τη διαδικασία του Α’ Ημιτελικού. Εκείνη τη βραδιά, το «Dancing on the Ice» ξεχώρισε αμέσως για την αισθητική του αρτιότητα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό ημιτελικό. Η live εμφάνισή της λειτούργησε ως μια οπτική και φωνητική αποκάλυψη, με το κοινό στη Wiener Stadthalle να την αποθεώνει και να της χαρίζει μια πανηγυρική πρόκριση, η οποία προμήνυε τη δυναμική της παρουσία στο μεγάλο show.

Οι πρόβες: Τελειοποιώντας το κινηματογραφικό όραμα

Κατά τη διάρκεια των προβών, η βελγική αποστολή έδωσε τεράστια έμφαση στα wide camera shots και στον απόλυτο συγχρονισμό της Essyla με τους χορευτές της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δαπανήθηκαν πολλές ώρες για να τελειοποιηθεί το πλάνο της «αποκάλυψης» κάτω από την κάπα, ώστε η μετάβαση από το ψυχρό στο δυναμικό μέρος του τραγουδιού να φαίνεται οργανική στην οθόνη.

Ποια είναι η Essyla;

Η 30χρονη Alice Van Eesbeeck, γνωστή πλέον ως Essyla, κατάγεται από το Perwez και είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες μουσικούς της γενιάς της. Έχοντας σπουδάσει φωνητική στο IMEP της Ναμούρ, η Essyla συνδυάζει επιρροές από τη γαλλική chanson μέχρι τη folk και τη funk.

Έγινε εθνικό είδωλο φτάνοντας στον τελικό της 9ης σεζόν του The Voice Belgique, ενώ το EP της «I’ll Be Okay» του 2023 την καθιέρωσε ως μια φωνή που μάχεται για την αυτοπεποίθηση και τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Eurovision 2026 Βέλγιο
