EUROVISION 16.05.2026

Eurovision 2026: Η προσωπική αφήγηση του Noam Bettan με το «Michelle» για το Ισραήλ

Μαρία Χατζηγιάννη

Η ενέργεια στη Wiener Stadthalle άλλαξε αισθητά πριν από λίγα λεπτά, όταν ο Noam Bettan ανέβηκε στη σκηνή για λογαριασμό του Ισραήλ. Εμφανιζόμενος στην 10η θέση της σειράς κατάταξης, αμέσως μετά το rock ξέσπασμα της Εσθονίας, ο Noam έφερε μια εντελώς διαφορετική αύρα με το τραγούδι «Michelle». Πρόκειται για μια συμμετοχή που παντρεύει τη σύγχρονη pop με μια κινηματογραφική εσάνς, αποδεικνύοντας ότι το Ισραήλ ξέρει να επενδύει σε φωνές που μπορούν να σταθούν με αξιώσεις σε διεθνές επίπεδο.

Με το τραγούδι «Michelle», ο 28χρονος καλλιτέχνης κατάφερε να επιβάλει μια εντελώς διαφορετική, σχεδόν μυσταγωγική αύρα στον χώρο. Πρόκειται για μια συμμετοχή υψηλών προδιαγραφών, η οποία κατορθώνει να παντρέψει αριστοτεχνικά τη σύγχρονη, προοδευτική pop με μια έντονη κινηματογραφική εσάνς, θυμίζοντας soundtrack από ταινία που αφηγείται μια βαθιά προσωπική ιστορία.

Η εμφάνιση: Minimal αισθητική και φωνητική κυριαρχία

Η σκηνική παρουσία του Noam Bettan ήταν ένα μάθημα «αφαιρετικής» γοητείας. Μακριά από υπερβολικά εφέ, ο 28χρονος καλλιτέχνης από τη Ra’anana εστίασε στην κρυστάλλινη ερμηνεία του και στη σύνδεση με την κάμερα. Το «Michelle», μια σύνθεση που φέρει την υπογραφή μιας dream team δημιουργών,Nadav Aharoni, Tzlil Klifi και της περσινής εκπροσώπου Yuval Raphael, ακούστηκε γεμάτο και δυναμικό, με τον Noam να γεμίζει τη σκηνή με την παρουσία του.

Ο φωτισμός ακολούθησε τις εναλλαγές της μουσικής, δημιουργώντας μια οικεία αλλά ταυτόχρονα μεγαλειώδη ατμόσφαιρα που ταίριαζε απόλυτα στον ρυθμό του κομματιού.

Οι πρόβες: Χτίζοντας τη σύνδεση με το κοινό

Κατά τη διάρκεια των προβών στη Βιέννη, ο Noam Bettan έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ένας performer που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια. Δούλεψε πολύ με τη σκηνοθετική ομάδα ώστε οι γωνίες λήψης να αναδεικνύουν το συναίσθημα του «Michelle», το οποίο γράφτηκε εν μέρει και από τον ίδιο.

Οι πληροφορίες από το backstage έκαναν λόγο για έναν από τους πιο πειθαρχημένους καλλιτέχνες της φετινής χρονιάς, ο οποίος δεν επαναπαύθηκε στη νίκη του στο HaKokhav HaBa, αλλά προσπάθησε να εξελίξει κάθε δευτερόλεπτο της παρουσίας του για τη μεγάλη σκηνή της Wiener Stadthalle.

Ποιος είναι ο Noam Bettan;

Ο Noam Bettan είναι ένας 28χρονος ταλαντούχος τραγουδιστής που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το μουσικό show ανάδειξης ταλέντων του Ισραήλ, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς με το ιδιαίτερο μέταλλο της φωνής του. Μεγαλωμένος σε ένα περιβάλλον που εκτιμά τη μουσική ποιότητα, ο Noam κατάφερε να συνδυάσει την κλασική παιδεία με τα σύγχρονα ακούσματα.

Η συμμετοχή του με το «Michelle» αποτελεί την κορύφωση της μέχρι τώρα πορείας του, συνεχίζοντας τη βαριά παράδοση της χώρας του στον διαγωνισμό, που μετρά ήδη τέσσερις νίκες και πολλές θέσεις στην πρώτη δεκάδα.

Στην τελική ευθεία: Με το βλέμμα στον τελικό

Με την εμφάνιση στην 11η θέση να ολοκληρώνεται μέσα σε θερμό χειροκρότημα, το Ισραήλ δείχνει να βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης για άλλη μια χρονιά. Ο Noam Bettan κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στη βραδιά, προσφέροντας μια ποιοτική pop στιγμή που ξεχώρισε για την ειλικρίνειά της.

Η ιστορία του Ισραήλ στον διαγωνισμό είναι αξιοσημείωτη και όλα δείχνουν πως το «Michelle» θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν μια θέση ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα του μεγάλου τελικού το ερχόμενο Σάββατο.

