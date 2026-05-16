Eurovision 2026: Η Γερμανία ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη με το «Fire»

Η θερμοκρασία στη Wiener Stadthalle ανέβηκε σε επικίνδυνα επίπεδα πριν από λίγα λεπτά, όταν η Γερμανία παρουσίασε τη φετινή της συμμετοχή στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026. Εμφανιζόμενη στη δύσκολη αλλά και κομβική 2η θέση της σειράς παρουσίασης, η Sarah Engels απέδειξε ότι δεν ήρθε στη Βιέννη απλώς για να εκπροσωπήσει τη χώρα της ως μέλος των Big 5, αλλά για να διεκδικήσει το χρυσό. Με το τραγούδι «Fire», η Sarah μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα φλεγόμενο υπερθέαμα που άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό, δίνοντας έναν εκρηκτικό ρυθμό στα πρώτα κιόλας λεπτά του διαγωνιστικού μέρους.

Η μετάβαση από την απόλυτη ηρεμία στην ολοκληρωτική έκρηξη έγινε το σήμα κατατεθέν της εμφάνισης, καθηλώνοντας τους θεατές στον τελικό που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της χορογραφίας. Η Sarah Engels δεν στάθηκε απλώς στο ύψος των προσδοκιών, αλλά απέδειξε πως η εμπειρία της από τις μεγάλες σκηνές του εξωτερικού είναι το «κρυφό χαρτί» της Γερμανίας για τη φετινή διοργάνωση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν αυτή η «πύρινη» ενέργεια θα εξαργυρωθεί με μια θέση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η εμφάνιση στον Τελικό: «Καταιγίδα» πυροτεχνήμάτων

Η παρουσίαση της Γερμανίας ήταν ένας ύμνος στη δύναμη και την αυτοπεποίθηση. Η σκηνή φάνηκε… μικρή για το εκτόπισμα της Sarah, η οποία χρησιμοποίησε έναν επιβλητικό κύβο ως τη δική της προσωπική πλατφόρμα. Η εμφάνιση ξεκίνησε ατμοσφαιρικά, με τη Sarah ξαπλωμένη πάνω στον κύβο να ερμηνεύει μια piano ballad εκδοχή του κομματιού, με την κάμερα να την καταγράφει από ψηλά σε ένα καθηλωτικό πλάνο.

Η ηρεμία όμως κράτησε λίγο. Το «Fire» εξερράγη στον γνωστό, δυναμικό του ρυθμό και η Sarah, ντυμένη με ένα εντυπωσιακό χρυσό κορμάκι που αναπαριστούσε φλόγες, άρχισε να «καίει» τη σκηνή. Μαύρο, κόκκινο και χρυσό, τα χρώματα της γερμανικής σημαίας, κυριάρχησαν, με το χρυσό να κλέβει την παράσταση μέσα από τα χιλιάδες στρας που έμοιαζαν με πυρακτωμένα κάρβουνα. Συνοδευόμενη από τέσσερις χορευτές, η Sarah πρόσφερε ένα οπτικό υπερθέαμα που κορυφώθηκε με μια καταιγίδα πυροτεχνημάτων, επιβεβαιώνοντας πως η Γερμανία φέτος στοχεύει πολύ ψηλά.

Η πρώτη «πύρινη» δοκιμή στον Α’ Ημιτελικό

Αν και η Γερμανία, ως μέλος των Big 5, είχε εξασφαλισμένη την παρουσία της απευθείας στο μεγάλο σαββατιάτικο show, το κοινό της Eurovision είχε πάρει μια ισχυρή πρώτη γεύση από το «Fire» κατά τη διάρκεια του Α’ Ημιτελικού. Εκείνη τη βραδιά, η Sarah Engels παρουσίασε το act της ζωντανά, κλέβοντας τις εντυπώσεις και κερδίζοντας ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς. Η εμφάνισή της στον ημιτελικό λειτούργησε ως η τέλεια γενική δοκιμή, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι η γερμανική συμμετοχή φέτος διαθέτει το απαραίτητο «wow factor» για να πρωταγωνιστήσει.

Η προετοιμασία μιας Diva

Στις πρόβες των προηγούμενων ημερών, η Sarah Engels απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο επαγγελματίες performers στη Γερμανία. Με την εμπειρία της από το μιούζικαλ Moulin Rouge! και την επιτυχημένη πορεία της στο Let’s Dance, δούλεψε κάθε λεπτομέρεια της χορογραφίας πάνω και γύρω από τον κύβο. Οι πληροφορίες από το παρασκήνιο ανέφεραν ότι η ομάδα της Γερμανίας εστίασε ιδιαίτερα στον απόλυτο συγχρονισμό των πυροτεχνημάτων με το φινάλε του τραγουδιού, ώστε να κλειδώσει η άρτια εικόνα που είδαμε μόλις τώρα στις οθόνες μας.

Ποια είναι η Sarah Engels;

Η 33χρονη Sarah Engels είναι μια superstar της γερμανικής ποπ, με εκατομμύρια ακολούθους και μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Έγινε γνωστή το 2011 στο Deutschland sucht den Superstar και έκτοτε δεν σταμάτησε να εξελίσσεται ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και influencer.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Strong Girls Club» το 2025, η νίκη της στο Das deutsche Finale 2026 ήταν το επόμενο φυσικό βήμα. Έχοντας ιταλικές ρίζες και μια φωνή που μπορεί να υποστηρίξει από τρυφερές μπαλάντες μέχρι εκρηκτικά dance tracks, η Sarah αποτέλεσε το βαρύ πυροβολικό της Γερμανίας για φέτος, αφήνοντας το δικό της ανεξίτηλο, «πύρινο» σημάδι στη σκηνή της Βιέννης.

