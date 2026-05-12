EUROVISION 12.05.2026

Eurovision 2026: Η προσωπική αφήγηση του Noam Bettan με το «Michelle» για το Ισραήλ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Noam Bettan εκπροσώπησε το Ισραήλ στη Eurovision 2026 με το ατμοσφαιρικό «Michelle» - Διαβάστε την ανάλυση της εμφάνισης στην 10η θέση
Ειρήνη Στόφυλα

Η ενέργεια στη Wiener Stadthalle άλλαξε αισθητά πριν από λίγα λεπτά, όταν ο Noam Bettan ανέβηκε στη σκηνή για λογαριασμό του Ισραήλ. Εμφανιζόμενος στην 10η θέση της σειράς κατάταξης, αμέσως μετά το rock ξέσπασμα της Εσθονίας, ο Noam έφερε μια εντελώς διαφορετική αύρα με το τραγούδι «Michelle». Πρόκειται για μια συμμετοχή που παντρεύει τη σύγχρονη pop με μια κινηματογραφική εσάνς, αποδεικνύοντας ότι το Ισραήλ ξέρει να επενδύει σε φωνές που μπορούν να σταθούν με αξιώσεις σε διεθνές επίπεδο.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Με το τραγούδι «Michelle», ο 28χρονος καλλιτέχνης κατάφερε να επιβάλει μια εντελώς διαφορετική, σχεδόν μυσταγωγική αύρα στον χώρο. Πρόκειται για μια συμμετοχή υψηλών προδιαγραφών, η οποία κατορθώνει να παντρέψει αριστοτεχνικά τη σύγχρονη, προοδευτική pop με μια έντονη κινηματογραφική εσάνς, θυμίζοντας soundtrack από ταινία που αφηγείται μια βαθιά προσωπική ιστορία.

Eurovision 2026: Δύο Αkyles στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού

Η εμφάνιση: Minimal αισθητική και φωνητική κυριαρχία

Η σκηνική παρουσία του Noam Bettan ήταν ένα μάθημα «αφαιρετικής» γοητείας. Μακριά από υπερβολικά εφέ, ο 28χρονος καλλιτέχνης από τη Ra’anana εστίασε στην κρυστάλλινη ερμηνεία του και στη σύνδεση με την κάμερα. Το «Michelle», μια σύνθεση που φέρει την υπογραφή μιας dream team δημιουργών,Nadav Aharoni, Tzlil Klifi και της περσινής εκπροσώπου Yuval Raphael, ακούστηκε γεμάτο και δυναμικό, με τον Noam να γεμίζει τη σκηνή με την παρουσία του.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Ο φωτισμός ακολούθησε τις εναλλαγές της μουσικής, δημιουργώντας μια οικεία αλλά ταυτόχρονα μεγαλειώδη ατμόσφαιρα που ταίριαζε απόλυτα στον ρυθμό του κομματιού.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Οι πρόβες: Χτίζοντας τη σύνδεση με το κοινό

Κατά τη διάρκεια των προβών στη Βιέννη, ο Noam Bettan έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ένας performer που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια. Δούλεψε πολύ με τη σκηνοθετική ομάδα ώστε οι γωνίες λήψης να αναδεικνύουν το συναίσθημα του «Michelle», το οποίο γράφτηκε εν μέρει και από τον ίδιο.

Οι πληροφορίες από το backstage έκαναν λόγο για έναν από τους πιο πειθαρχημένους καλλιτέχνες της φετινής χρονιάς, ο οποίος δεν επαναπαύθηκε στη νίκη του στο HaKokhav HaBa, αλλά προσπάθησε να εξελίξει κάθε δευτερόλεπτο της παρουσίας του για τη μεγάλη σκηνή της Wiener Stadthalle.

Ποιος είναι ο Noam Bettan;

Ο Noam Bettan είναι ένας 28χρονος ταλαντούχος τραγουδιστής που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το μουσικό show ανάδειξης ταλέντων του Ισραήλ, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς με το ιδιαίτερο μέταλλο της φωνής του. Μεγαλωμένος σε ένα περιβάλλον που εκτιμά τη μουσική ποιότητα, ο Noam κατάφερε να συνδυάσει την κλασική παιδεία με τα σύγχρονα ακούσματα.

Η συμμετοχή του με το «Michelle» αποτελεί την κορύφωση της μέχρι τώρα πορείας του, συνεχίζοντας τη βαριά παράδοση της χώρας του στον διαγωνισμό, που μετρά ήδη τέσσερις νίκες και πολλές θέσεις στην πρώτη δεκάδα.

Στην τελική ευθεία: Με το βλέμμα στον τελικό

Με την εμφάνιση στην 11η θέση να ολοκληρώνεται μέσα σε θερμό χειροκρότημα, το Ισραήλ δείχνει να βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης για άλλη μια χρονιά. Ο Noam Bettan κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στη βραδιά, προσφέροντας μια ποιοτική pop στιγμή που ξεχώρισε για την ειλικρίνειά της.

Η ιστορία του Ισραήλ στον διαγωνισμό είναι αξιοσημείωτη και όλα δείχνουν πως το «Michelle» θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν μια θέση ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα του μεγάλου τελικού το ερχόμενο Σάββατο.

Eurovision 2026: Το story πίσω από το outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί – Όσα αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο MAD.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Noam Bettan ΙΣΡΑΗΛ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja

Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja

12.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό

Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό

12.05.2026

Δες επίσης

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν
EUROVISION

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

13.05.2026
Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση

12.05.2026
Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA

12.05.2026
Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party
EUROVISION

Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party

12.05.2026
Eurovision 2026: Ο Lion Ceccah με την πιο gothic εμφάνιση για την Λιθουανία
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο Lion Ceccah με την πιο gothic εμφάνιση για την Λιθουανία

12.05.2026
Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης
EUROVISION

Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης

12.05.2026
Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό

12.05.2026
Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja

12.05.2026
Eurovision 2026: Η δυναμική εμφάνιση του Μαυροβουνίου με την Tamara Živković
EUROVISION

Eurovision 2026: Η δυναμική εμφάνιση του Μαυροβουνίου με την Tamara Živković

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια