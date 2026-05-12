Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό

Μάθετε τα πάντα για τη Sarah Engels, τη superstar της Γερμανίας που μάγεψε τη Βιέννη στον Α' Ημιτελικό με το τραγούδι «Fire»

Η θερμοκρασία στη Wiener Stadthalle ανέβηκε σε επικίνδυνα επίπεδα πριν από λίγα λεπτά, όταν η Γερμανία παρουσίασε τη φετινή της συμμετοχή στο πλαίσιο του Α’ Ημιτελικού της Eurovision. Παρόλο που ως μέλος των Big 5 η Γερμανία έχει ήδη εξασφαλισμένο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, η Sarah Engels έδειξε ότι δεν ήρθε στη Βιέννη απλώς για να εμφανιστεί, αλλά για να διεκδικήσει το χρυσό. Με το τραγούδι «Fire», η Sarah μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα φλεγόμενο υπερθέαμα που άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό.

Η μετάβαση από την απόλυτη ηρεμία στην ολοκληρωτική έκρηξη έγινε το σήμα κατατεθέν της εμφάνισης, καθηλώνοντας τους θεατές που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της χορογραφίας. Η Sarah Engels δεν στάθηκε απλώς στο ύψος των προσδοκιών, αλλά απέδειξε πως η εμπειρία της από τις μεγάλες σκηνές του εξωτερικού είναι το «κρυφό χαρτί» της Γερμανίας για τη φετινή διοργάνωση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν αυτή η «πύρινη» ενέργεια θα καταφέρει να επαναληφθεί με την ίδια ένταση και το βράδυ του μεγάλου τελικού.

Η εμφάνιση: «Καταιγίδα» πυροτεχνήμάτων

Η παρουσίαση της Γερμανίας ήταν ένας ύμνος στη δύναμη και την αυτοπεποίθηση. Η σκηνή του Wiener Stadthalle φάνηκε… μικρή για το εκτόπισμα της Sarah, η οποία χρησιμοποίησε έναν επιβλητικό κύβο ως τη δική της προσωπική πλατφόρμα. Η εμφάνιση ξεκίνησε ατμοσφαιρικά, με τη Sarah ξαπλωμένη πάνω στον κύβο να ερμηνεύει μια piano ballad εκδοχή του κομματιού, με την κάμερα να την καταγράφει από ψηλά σε ένα καθηλωτικό πλάνο.

Η ηρεμία όμως κράτησε λίγο. Το «Fire» εξερράγη στον γνωστό, δυναμικό του ρυθμό και η Sarah, ντυμένη με ένα εντυπωσιακό χρυσό κορμάκι που αναπαριστούσε φλόγες, άρχισε να «καίει» τη σκηνή. Μαύρο, κόκκινο και χρυσό,τα χρώματα της γερμανικής σημαίας, κυριάρχησαν, με το χρυσό να κλέβει την παράσταση μέσα από τα χιλιάδες στρας που έμοιαζαν με πυρακτωμένα κάρβουνα.

Συνοδευόμενη από τέσσερις χορευτές, η Sarah πρόσφερε ένα οπτικό υπερθέαμα που κορυφώθηκε με μια καταιγίδα πυροτεχνημάτων, επιβεβαιώνοντας πως η Γερμανία φέτος στοχεύει πολύ ψηλά.

Οι πρόβες: Η προετοιμασία μιας Diva

Στις πρόβες των προηγούμενων ημερών, η Sarah Engels απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο επαγγελματίες performers στη Γερμανία. Με την εμπειρία της από το μιούζικαλ Moulin Rouge! και την επιτυχημένη πορεία της στο Let’s Dance, δούλεψε κάθε λεπτομέρεια της χορογραφίας πάνω και γύρω από τον κύβο.

Οι πληροφορίες από το παρασκήνιο ανέφεραν ότι η ομάδα της Γερμανίας εστίασε ιδιαίτερα στον απόλυτο συγχρονισμό των πυροτεχνημάτων με το φινάλε του τραγουδιού, ώστε να δημιουργηθεί το «wow factor» που απαιτεί ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision.

Ποια είναι η Sarah Engels;

Η 33χρονη Sarah Engels είναι μια superstar της γερμανικής ποπ, με εκατομμύρια ακολούθους και μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Έγινε γνωστή το 2011 στο Deutschland sucht den Superstar και έκτοτε δεν σταμάτησε να εξελίσσεται ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και influencer.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Strong Girls Club» το 2025, η νίκη της στο Das deutsche Finale 2026 ήταν το επόμενο φυσικό βήμα. Έχοντας ιταλικές ρίζες και μια φωνή που μπορεί να υποστηρίξει από τρυφερές μπαλάντες μέχρι εκρηκτικά dance tracks, η Sarah είναι το βαρύ πυροβολικό της Γερμανίας για φέτος.

Στην τελική ευθεία: Με «φόρα» για τον τελικό

Καθώς η Γερμανία περνάει απευθείας στον τελικό του Σαββάτου, η αποψινή εμφάνιση στην 12η θέση λειτούργησε ως η απόλυτη δήλωση προθέσεων. Η Sarah Engels δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης: το «Fire» είναι ένα από τα πιο δυνατά radio hits του διαγωνισμού και η σκηνική του παρουσίαση είναι επιπέδου νικητή.

Με το κοινό στη Βιέννη να την αποθεώνει, η Γερμανία φαίνεται πως βρήκε τη συνταγή για να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας, φέρνοντας τη δική της «φωτιά» στον 70ό διαγωνισμό.

