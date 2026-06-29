«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Το σκοτεινό παρελθόν της Κατερίνας αποκαλύπτεται απόψε

Ο Δημήτρης μαθαίνει την αλήθεια για τη μητέρα του Βίκτωρα, ενώ η ζωή των ηρώων κλονίζεται από μυστικά, τελεσίγραφα και δύσκολες αποφάσεις

Με μια ματιά Αποκαλύπτεται το εγκληματικό παρελθόν της Κατερίνας, αλλάζοντας τα πάντα για τον Δημήτρη.

Η Ελένη και η Βιργινία προσπαθούν να στηρίξουν τον Δημήτρη στην δύσκολη στιγμή.

Ο Νίκος αντιμετωπίζει επαγγελματικό άγχος και η Στέλλα προτείνει το Πρόγραμμα Γονεϊκότητας.

Ο Ηρακλής γίνεται babysitter, ενώ ο Ηλίας θέτει τελεσίγραφο στη Μαίρη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ένταση χτυπάει «κόκκινο» στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Οι εξελίξεις τρέχουν, οι σχέσεις δοκιμάζονται και ο Δημήτρης έρχεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια που θα αλλάξει τα πάντα στην αναζήτησή του για τη μητέρα του Βίκτωρα.

Στο επεισόδιο 56 με τίτλο «Γιατρεύοντας τις καρδιές μας», ο Δημήτρης φτάνει επιτέλους στην πηγή των απαντήσεων. Ο ντετέκτιβ παραδίδει τις πολυαναμενόμενες πληροφορίες για την Κατερίνα, φέρνοντας στο φως πτυχές του «εγκληματικού» παρελθόντος της που κανείς δεν υποψιαζόταν. Την ίδια στιγμή, η Ελένη, παρόλο που βρίσκεται σε δυσχερή θέση, αναζητά τρόπους να προσφέρει τη βοήθειά της, επιστρατεύοντας τη Βιργινία προκειμένου να στηρίξει τον Δημήτρη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της αποκάλυψης.

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Προκλήσεις για Νίκο και Ηρακλή

Στο μέτωπο του Νίκου, το επαγγελματικό άγχος κορυφώνεται. Ένα κρίσιμο meeting με τον Μανώλη για τα κοστολόγια της εταιρείας ανατρέπεται από μια σειρά ασταμάτητων τηλεφωνημάτων, αναγκάζοντάς τον να έρθει αντιμέτωπος με μια σκληρή σύγκρουση προτεραιοτήτων. Παράλληλα, η Στέλλα προχωρά το σχέδιο για το μέλλον τους, ζητώντας από τον Νίκο να τη συνοδεύσει σε ραντεβού για το Πρόγραμμα Γονεϊκότητας, μια κίνηση που δείχνει πως η σχέση τους περνά σε άλλο επίπεδο.

Στον αντίποδα, ο Ηρακλής αναλαμβάνει τον ρόλο του babysitter για τον μικρό Βίκτωρα, παίρνοντας μια γεύση από την καθημερινότητα του Δημήτρη. Η μέρα του όμως περιλαμβάνει και προσωπικές εκκρεμότητες, καθώς επικοινωνεί με την Τζένη, η οποία ετοιμάζεται για το ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ο Ηλίας παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας με τη Μαίρη, θέτοντας ένα σκληρό τελεσίγραφο: εκείνη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη σχέση τους και στην επικοινωνία της με τον Ηρακλή, φοβούμενος τις αποκαλύψεις για το πειραγμένο αλκοτέστ.