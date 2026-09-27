«Back to Black»: Η μεγάλη επιστροφή στη σκηνή του Λονδίνου για τα 20 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ

Με μια ματιά Συναυλία-αφιέρωμα στο Λονδίνο για τα 20 χρόνια του άλμπουμ "Back to Black" της Amy Winehouse.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους παραγωγούς Mark Ronson και Salaam Remi, με την αυθεντική μπάντα της Amy.

Συμμετέχουν σύγχρονες τραγουδίστριες όπως οι Jessie Reyez, Jorja Smith, Lianne La Havas, Yebba.

Η συναυλία θα μεταδοθεί από το BBC Two και το BBC Radio 2. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της μουσικής που ένα άλμπουμ δεν καταγράφεται απλώς ως μια εμπορική επιτυχία, αλλά ως ένας πολιτισμικός σεισμός που επαναπροσδιορίζει ολόκληρα μουσικά είδη. Το «Back to Black», η αξεπέραστη δισκογραφική δουλειά της Amy Winehouse που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2006, παραμένει ένα τέτοιο διαχρονικό αριστούργημα. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο πλευρό της χαρισματικής ερμηνεύτριας και συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του μουσικού διαμαντιού, αποφάσισαν να χαρίσουν στο κοινό μια μοναδική βραδιά.

Στις 21 Οκτωβρίου, ο ιστορικός χώρος του Roundhouse στο London θα φιλοξενήσει μια μοναδική συναυλία-αφιέρωμα. Με πρωτοβουλία των Mark Ronson και Salaam Remi, οι οποίοι υπέγραψαν την παραγωγή του άλμπουμ, η αυθεντική live μπάντα της Amy Winehouse θα ανεβεί στη σκηνή, συνοδευόμενη από μια εντυπωσιακή ομάδα σύγχρονων τραγουδιστριών που θα ερμηνεύσουν τα αγαπημένα τραγούδια. Αν λατρεύεις τη φωνή της και τις σπαρακτικές της μελωδίες, αυτή η εκδήλωση είναι το απόλυτο μουσικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσεις.

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Η επανένωση των θρυλικών συντελεστών πίσω από το αριστούργημα

Η διοργάνωση αυτής της βραδιάς δεν αποτελεί μια απλή tribute συναυλία, αλλά μια βαθιά προσωπική υπόθεση για τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά τη δημιουργική ιδιοφυΐα της Amy Winehouse. Η επιμέλεια του show ανήκει στους Mark Ronson και Salaam Remi, ενώ στο εγχείρημα συμμετέχουν ο μακροχρόνιος μουσικός διευθυντής της Dale Davis, οι συν-συγγραφείς Paul O’Duffy και p*nut, καθώς και το πρώην στέλεχος της Island Records, Darcus Beese OBE. Ο Mark Ronson δήλωσε χαρακτηριστικά πως αισθάνεται μεγάλη τιμή που καλείται να γιορτάσει τη μνήμη της Amy Winehouse πλάι σε καλλιτέχνες που αξίζουν να τραγουδήσουν τα κομμάτια της, τονίζοντας πως το να αποδοθεί δικαιοσύνη στην κληρονομιά του «Back to Black» είναι ο πρωταρχικός στόχος της βραδιάς.

Ένα λαμπερό line-up από φωνές της νέας γενιάς

Για να ζωντανέψουν ξανά στη σκηνή τα διαχρονικά κομμάτια του δίσκου, οι παραγωγοί επέλεξαν προσωπικά μερικά από τα πιο ταλαντούχα ονόματα της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Στη λίστα των special guest vocalists περιλαμβάνονται οι Baby Rose, Corinne Bailey Rae, FLO, Jessie Reyez, Jorja Smith, Lianne La Havas, Nia Smith, Sasha Keable, Skye Newman και Yebba. Ο Salaam Remi εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το πώς αυτές οι χαρισματικές ερμηνεύτριες θα αποδώσουν τις δικές τους εκδοχές σε τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, σημειώνοντας με έκπληξη το πόσο γρήγορα πέρασαν δύο δεκαετίες από την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Η τηλεοπτική μετάδοση και οι πληροφορίες για τα εισιτήρια

Η ζήτηση για μια θέση στο Roundhouse αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά για όσους προπαραγγείλουν τη νέα επετειακή έκδοση του «Back to Black» από το επίσημο store της καλλιτέχνιδας έως τις 28 Σεπτεμβρίου στις 12 μ.μ. BST. Η γενική προπώληση θα ανοίξει την 1η Οκτωβρίου στις 10 π.μ. μέσα από την ιστοσελίδα της Metropolis Music. Για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν στο London, το BBC Two θα μεταδώσει τη συναυλία στα τέλη Οκτωβρίου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αφιερώματος στη μνήμη της Amy Winehouse, ενώ το BBC Radio 2 θα μεταδώσει το ηχητικό υλικό στις 26 Οκτωβρίου στην εκπομπή της Jo Whiley.

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