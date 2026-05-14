Μουσική 14.05.2026

Eurovision 2026: Η Αλβανία συγκίνησε στον Β’ Ημιτελικό με έναν ύμνο προς την μητέρα

Στη 13η θέση του Β’ Ημιτελικού ο Alis καθήλωσε με το Nan μια συγκλονιστική μπαλάντα για τη μάνα και την ξενιτιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αλβανία έφερε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης στη σκηνή της Wiener Stadthalle με τον Alis να καθηλώνει το κοινό από τη 13η θέση της σειράς εμφάνισης. Ο 23χρονος νικητής του X-Factor Αλβανίας ερμήνευσε το «Nan» (Μάνα)  στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, μια δυναμική μπαλάντα που καταπιάνεται με το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης και τον αδιάρρηκτο δεσμό με τη μητρική φιγούρα. Η συναισθηματική ερμηνεία του Alis, γεμάτη νοσταλγία και πόνο, μετέτρεψε τη σκηνή σε έναν τόπο μνήμης, υπενθυμίζοντας σε όλη την Ευρώπη πως η «μάνα» είναι το αιώνιο λιμάνι κάθε ξενιτεμένου.

Το staging της Αλβανίας επένδυσε στον μινιμαλισμό και τη δύναμη της εικόνας. Ο Alis, μια μυστηριώδης φιγούρα ντυμένη στα μαύρα, ξεκίνησε την εμφάνισή του γονατιστός σε ένα σκοτεινό σκηνικό, πριν υψωθεί ανάμεσα σε πυκνά σύννεφα καπνού. Στο φόντο, τα LED γραφικά απεικόνιζαν πλήθη γυναικών, ορισμένες με παραδοσιακές αλβανικές φορεσιές, συμβολίζοντας τις μητέρες που καρτερούν στην πόρτα τους γιους τους. Για να γίνει το μήνυμα απόλυτα κατανοητό, η εμφάνιση συνοδεύεται από αγγλικούς υπότιτλους, επιτρέποντας στο κοινό να βυθιστεί στους σπαρακτικούς στίχους του Alis.

Ο Alis Kallaçi, με καταγωγή από τη Σκόδρα, είναι ένας καλλιτέχνης που υπηρετεί την ποιότητα και την ειλικρίνεια. Κλασικά εκπαιδευμένος στο πιάνο και την κιθάρα, έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 κερδίζοντας το X-Factor της Αλβανίας υπό την καθοδήγηση της Arilena Ara. Μετά από μια 3η θέση στο Festivali i Këngës το 2024 με το «Mjegull», επέστρεψε το 2025 με το αυτοβιογραφικό «Nan», κατακτώντας την κορυφή. Όπως εξομολογείται ο ίδιος, το τραγούδι πηγάζει από τη δική του εμπειρία όταν άφησε τη γενέτειρά του για τα Τίρανα, αποδεικνύοντας πως η εσωτερική μετανάστευση γεννά τα ίδια συναισθήματα απώλειας και νοσταλγίας.

Η προετοιμασία για τη βραδιά της πρόκρισης

Η φωνητική του σταθερότητα και η ικανότητά του να μεταδίδει την ευαλωτότητά του μέσω της κάμερας θεωρούνται τα μεγάλα του όπλα. Με τη γενική πρόβα της Τετάρτης 13 Μαΐου να πλησιάζει, η Αλβανία στοχεύει στην καρδιά των τηλεθεατών, ελπίζοντας πως η οικουμενική αγάπη για τη «μάνα» θα είναι το διαβατήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Βιέννης.

