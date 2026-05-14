Μουσική 14.05.2026

Eurovision 2026: Η ανατρεπτική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου με το «Eins, Zwei, Drei»

Το Ηνωμένο Βασίλειο έφερε «ηλεκτρονικό παλμό» και μια avant-garde αισθητική στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε φέτος να ρισκάρει και το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο συζητημένες στιγμές του Β’ Ημιτελικού της Eurovision. Ο Sam Battle, ο  μουσικός πίσω από το project LOOK MUM NO COMPUTER, μετέτρεψε τη σκηνή της Wiener Stadthalle σε ένα σουρεαλιστικό αναλογικό εργαστήριο. Με το «Eins, Zwei, Drei», μια experimental electro συμμετοχή με indie-techno αισθητική, η Βρετανία αποχαιρέτησε την κλασική pop και καλωσόρισε την «όμορφη ατέλεια» των synthesizers, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια.

Η εμφάνιση του Sam Battle ήταν μια οπτική επανάσταση ενάντια στη μονοτονία της καθημερινότητας. Ξεκινώντας από ένα τυποποιημένο περιβάλλον γραφείου και καταλήγοντας σε μια έκρηξη αναλογικού ήχου, ο LOOK MUM NO COMPUTER παρέσυρε το κοινό στον δικό του ιδιόρρυθμο κόσμο. Με συνεργάτες που είχαν οθόνες υπολογιστών αντί για κεφάλια και ένα σκηνικό που μεταμορφωνόταν ζωντανά, το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε μια τολμηρή καλλιτεχνική πρόταση που ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και το χιούμορ της, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα της Βιέννης.

Η εμφάνιση: Επανάσταση στο γραφείο με furbies και οθόνες

Η σκηνοθεσία του «Eins, Zwei, Drei» ήταν μια υπερμεγέθης αναπαράσταση του viral μουσικού βίντεο του Sam. Η σκηνή γέμισε αρχικά με σειρές γραφείων, όπου τέσσερις φιγούρες με οθόνες υπολογιστών στη θέση του κεφαλιού αποτύπωναν τη σουρεαλιστική πλευρά της εργασιακής ρουτίνας. Ο Sam, φορώντας τη χαρακτηριστική ολόσωμη φόρμα του σε σκούρο ροζ με ασημένιες λεπτομέρειες και τις κλασικές Doc Marten μπότες του, ξεκίνησε ως μέρος αυτού του συστήματος.

Καθώς ο ρυθμός ανέβαινε, η «απόλυση» από τη σοβαροφάνεια έγινε πραγματικότητα. Τα γραφεία αναδιαμορφώθηκαν και αποκαλύφθηκαν τα εμβληματικά, χειροποίητα συνθεσάιζερ και πληκτρολόγια που έχει κατασκευάσει ο ίδιος. Η σκηνή μετατράπηκε σε ένα δυναμικό dancefloor όπου η τεχνολογία και ο πειραματισμός έγιναν ένα, με τον Sam να «σαρώνει» τον χώρο με την εκρηκτική του ενέργεια.

Οι πρόβες: Αναλογικός ήχος σε ψηφιακή εποχή

Στις πρόβες, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην τεχνική πολυπλοκότητα του σκηνικού, το οποίο είναι προσωπική δημιουργία του Sam Battle. Η βρετανική αποστολή δούλεψε σχολαστικά ώστε οι μεταβάσεις από το «γραφείο» στο «εργαστήριο» να γίνονται με κινηματογραφική ακρίβεια.

Ο Sam απέδειξε ότι μπορεί να διατηρήσει τον indie-techno χαρακτήρα του τραγουδιού ζωντανά, επιμένοντας στη χρήση αναλογικών πηγών ήχου που έδιναν μια μοναδική, «ζεστή» υφή στην εμφάνιση, κόντρα στις ψηφιακές νόρμες του διαγωνισμού.

Ποιός είναι ο LOOK MUM NO COMPUTER;

Πίσω από το ψευδώνυμο κρύβεται ο Sam Battle, ένας Βρετανός εφευρέτης και YouTuber με εκατομμύρια ακόλουθους. Είναι ο άνθρωπος που έχει κατασκευάσει όργανα από Furbies και Game Boys, ενώ διατηρεί το δικό του μουσείο αναλογικής τεχνολογίας στο Ramsgate.

Πριν την solo πορεία του, υπήρξε frontman των ZIBRA με εμφανίσεις στο Glastonbury. Η επιλογή του από το BBC σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Ηνωμένο Βασίλειο, προκρίνοντας έναν καλλιτέχνη που συνδυάζει τη μηχανική δημιουργικότητα με την ανατρεπτική performance.

Προς τον τελικό: Η νίκη της «όμορφης ατέλειας»

Με το «Eins, Zwei, Drei», το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί. Η εμφάνιση του LOOK MUM NO COMPUTER στη Βιέννη ήταν μια δήλωση ελευθερίας που βρήκε απήχηση τόσο στους fans της ηλεκτρονικής μουσικής όσο και σε όσους αναζητούσαν κάτι πραγματικά διαφορετικό.

Μετά από αυτό το performance, ο Sam Battle θεωρείται βέβαιο ότι θα φέρει έναν αέρα ανανέωσης στον τελικό του Σαββάτου, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, το να «μην έχεις υπολογιστή» είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία.

Eurovision 2026 Ηνωμένο Βασίλειο
Eurovision 2026: Η Ουκρανία με το βαθιά ανθρώπινο «Ridnym» στον Β΄ Ημιτελικό

Eurovision 2026: Η Αλβανία συγκίνησε στον Β' Ημιτελικό με έναν ύμνο προς την μητέρα

