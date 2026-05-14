Eurovision 2026: Το υπερθέαμα της Αυστραλίας λέγεται Delta Goodrem και το απέδειξε στη σκηνή

Η Αυστραλία αποφάσισε φέτος να μην αφήσει τίποτα στην τύχη επιστρατεύοντας το «βαρύ πυροβολικό» της εγχώριας μουσικής σκηνής και η Delta Goodrem δικαίωσε τις προσδοκίες με το παραπάνω. Εμφανιζόμενη στην 11η θέση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, παρουσίασε το «Eclipse» προσφέροντας ένα θέαμα που ανάγκασε τους πάντες στη Wiener Stadthalle να στρέψουν το βλέμμα τους πάνω της. Μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων η χώρα των καγκουρό επέστρεψε δυναμικά στον διαγωνισμό με μια εμφάνιση που συνδυάζει την κλασική κομψότητα με την υπερσύγχρονη τεχνολογία και την απόλυτη star quality.

Το staging της Αυστραλίας είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά με τα γραφικά στο δάπεδο και την οθόνη να ακολουθούν την εξέλιξη μιας έκλειψης. Η Delta ξεκινά από έναν «σεληνιακό» κόσμο και καταλήγει σε έναν λαμπερό ήλιο δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κόβει την ανάσα. Συνοδευόμενη από έναν μουσικό με άρπα επί σκηνής η κλασικά εκπαιδευμένη πιανίστρια τίμησε τη μουσική κληρονομιά της Βιέννης προσφέροντας μια ερμηνεία που απογειώνεται στο φινάλε με ένα πυροτεχνικό εφέ που δεν έχει ξαναδεί η Eurovision και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από την αυστραλιανή αποστολή.

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

Υψηλή ραπτική και 7000 κρύσταλλα Swarovski για τη Delta Goodrem

Η εμφάνιση της Delta Goodrem αποτελεί έναν φόρο τιμής στη χαρακτηριστική λάμψη της αυστριακής πρωτεύουσας. Το ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα από chiffon χρειάστηκε 500 ώρες εργασίας για να ολοκληρωθεί καθώς είναι διακοσμημένο με περίπου 7000 κρύσταλλα Swarovski τα οποία αντανακλούν το φως σε κάθε κίνηση της καλλιτέχνιδας. Από τη βάση του μικροφώνου μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του outfit η λάμψη ήταν το κυρίαρχο στοιχείο κάνοντας τη Delta να μοιάζει με ουράνιο σώμα που εκπέμπει το δικό του φως μέσα στο σκοτάδι της έκλειψης.

Η ιστορική σύνδεση της Αυστραλίας με τη Βιέννη

Για την Delta Goodrem και την αποστολή της Αυστραλίας η επιστροφή στη Βιέννη έχει ιδιαίτερη σημασία. Ήταν το 2015 στην ίδια πόλη όταν η Αυστραλία έκανε το ιστορικό της ντεμπούτο για την 60η διοργάνωση του θεσμού. Έντεκα χρόνια μετά στην 70η επέτειο του διαγωνισμού η Delta Goodrem επιστρέφει για να γιορτάσει αυτή τη σύνδεση με έναν ξεχωριστό τρόπο. Η επιλογή της να εντάξει την άρπα και το πιάνο στην παρουσίαση του Eclipse δεν είναι τυχαία καθώς αποτελεί μια υπόκλιση στην πόλη της μουσικής που φιλοξενεί για δεύτερη φορά τη χώρα της.

Μια επική στιγμή που ανυψώνει το «Eclipse» σε νέα ύψη

Το «Eclipse» δεν είναι απλώς μια μπαλάντα αλλά ένα ολοκληρωμένο concept που εξελίσσεται στα 3 λεπτά της διάρκειας του τραγουδιού. Η σκηνοθεσία ακολουθεί την πορεία της Delta προς τη λύτρωση με την κορύφωση να έρχεται μέσα από μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των τηλεθεατών. Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες του ειδικού πυροτεχνήματος παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό οι ειδικοί της Eurovision που παρακολούθησαν τις πρόβες κάνουν λόγο για μια οπτική εμπειρία που θα κάνει τη διαφορά στον Β’ Ημιτελικό εξασφαλίζοντας στην Αυστραλία το εισιτήριο για τον τελικό με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α’ Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή