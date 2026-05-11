Μουσικά Νέα 11.05.2026

Eurovision 2026: Θερμή υποδοχή του Ακύλα από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστρία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Σε θερμό κλίμα, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία υποδέχθηκε τον Ακύλα και την ελληνική αποστολή λίγες ημέρες πριν από τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 εκδήλωση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βιέννη, προς τιμήν του Ακύλα και της ελληνικής ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η πρωτοβουλία της ελληνικής διπλωματικής αποστολής είχε στόχο να εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στους συντελεστές της φετινής συμμετοχής, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή του Wiener Stadthalle, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος μουσικός θεσμός.

akylas
https://www.instagram.com/eurovisionert/?hl=el

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος, μαζί με την Ανθούσσα Διακοπούλου, υποδέχθηκαν με θέρμη τον καλλιτέχνη, τον σκηνοθέτη της συμμετοχής Φωκά Ευαγγελινό και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Eurovision τότε vs τώρα: Πώς εξελίχθηκε ο διαγωνισμός μέσα στο πέρασμα του χρόνου

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

akylas1
https://www.instagram.com/eurovisionert/?hl=el

Από την πλευρά του, ο Akylas δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στην Πρεσβεία. «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», συμπλήρωσε.

akylas3
https://www.instagram.com/eurovisionert/?hl=el

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο τραγουδιστής επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αυστρίας και Έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης, κ. Αρσένιο. Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στον Ακύλα και σε όλη την αποστολή καλή επιτυχία στον διαγωνισμό.

https://www.instagram.com/eurovisionert/?hl=el
https://www.instagram.com/eurovisionert/?hl=el

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και η επίσκεψη στην Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης. Ο Ακύλας συνομίλησε με τους μαθητές, τραγούδησε μαζί τους και φωτογραφήθηκε μαζί τους, χαρίζοντάς τους το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto». Η ζεστή αυτή συνάντηση δημιούργησε όμορφες στιγμές και ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας πριν από τη μεγάλη βραδιά της Eurovision.

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή με το τιρκουάζ χαλί στη Βιέννη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό

Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό

11.05.2026
Επόμενο
Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια

Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια

11.05.2026

Δες επίσης

Η τιμητική πλακέτα της Minos EMI στους Metallica για το άλμπουμ «Reload»
Μουσικά Νέα

Η τιμητική πλακέτα της Minos EMI στους Metallica για το άλμπουμ «Reload»

11.05.2026
Η συγκινητική εξομολόγηση του Αντώνη Ρέμου πριν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη
Μουσικά Νέα

Η συγκινητική εξομολόγηση του Αντώνη Ρέμου πριν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

11.05.2026
Εσύ γνώριζες ότι η Ελλάδα είχε δώσει 0 στην Κύπρο στη Eurovision; Δες σε ποια συμμετοχή
Μουσικά Νέα

Εσύ γνώριζες ότι η Ελλάδα είχε δώσει 0 στην Κύπρο στη Eurovision; Δες σε ποια συμμετοχή

11.05.2026
Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – 10 fun facts που μόνοι οι πραγματικοί fans ξέρουν για τους θρύλους της heavy metal
Μουσικά Νέα

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – 10 fun facts που μόνοι οι πραγματικοί fans ξέρουν για τους θρύλους της heavy metal

11.05.2026
Eurovision τότε vs τώρα: Πώς εξελίχθηκε ο διαγωνισμός μέσα στο πέρασμα του χρόνου
EUROVISION

Eurovision τότε vs τώρα: Πώς εξελίχθηκε ο διαγωνισμός μέσα στο πέρασμα του χρόνου

11.05.2026
Eurovision 2026: Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή με το τιρκουάζ χαλί στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή με το τιρκουάζ χαλί στη Βιέννη

10.05.2026
Πότε θα δούμε το «Jalla» στη σκηνή; Η σειρά εμφάνισης όλων των συμμετοχών στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision
EUROVISION

Πότε θα δούμε το «Jalla» στη σκηνή; Η σειρά εμφάνισης όλων των συμμετοχών στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

10.05.2026
Οι Metallica «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ – Η νύχτα που η Αθήνα υποκλίθηκε στους «Θεούς» του Metal
Μουσικά Νέα

Οι Metallica «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ – Η νύχτα που η Αθήνα υποκλίθηκε στους «Θεούς» του Metal

09.05.2026
Eurovision 2026: Πότε θα αποκαλυφθούν live τα τραγούδια των Big 5
EUROVISION

Eurovision 2026: Πότε θα αποκαλυφθούν live τα τραγούδια των Big 5

09.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ