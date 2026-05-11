Eurovision 2026: Θερμή υποδοχή του Ακύλα από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστρία

Σε θερμό κλίμα, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία υποδέχθηκε τον Ακύλα και την ελληνική αποστολή λίγες ημέρες πριν από τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 εκδήλωση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βιέννη, προς τιμήν του Ακύλα και της ελληνικής ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η πρωτοβουλία της ελληνικής διπλωματικής αποστολής είχε στόχο να εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στους συντελεστές της φετινής συμμετοχής, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή του Wiener Stadthalle, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος μουσικός θεσμός.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος, μαζί με την Ανθούσσα Διακοπούλου, υποδέχθηκαν με θέρμη τον καλλιτέχνη, τον σκηνοθέτη της συμμετοχής Φωκά Ευαγγελινό και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

Από την πλευρά του, ο Akylas δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στην Πρεσβεία. «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο τραγουδιστής επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αυστρίας και Έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης, κ. Αρσένιο. Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στον Ακύλα και σε όλη την αποστολή καλή επιτυχία στον διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και η επίσκεψη στην Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης. Ο Ακύλας συνομίλησε με τους μαθητές, τραγούδησε μαζί τους και φωτογραφήθηκε μαζί τους, χαρίζοντάς τους το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto». Η ζεστή αυτή συνάντηση δημιούργησε όμορφες στιγμές και ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας πριν από τη μεγάλη βραδιά της Eurovision.

