Eurovision 2026: Το Ηνωμένου Βασιλείου με το «Eins, Zwei, Drei» έδειξε τι σημαίνει δημιουργικότητα

Το Ηνωμένο Βασίλειο έφερε «ηλεκτρονικό παλμό» και μια avant-garde αισθητική στον μεγάλο τελικό της Eurovision

Το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις παρουσίασε μια από τις πιο ασυνήθιστες και καλλιτεχνικά τολμηρές στιγμές της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό να μιλά για μια εμφάνιση που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη.Με το αναλογικό, experimental electro κομμάτι «Eins, Zwei, Drei», ο καλλιτέχνης πρόσφερε ένα act που ξεχώρισε για την εκκεντρικότητα και την ακατέργαστη ενέργειά του, δίνοντας έναν εντελώς διαφορετικό τόνο στον φετινό τελικό της Eurovision.

Η εμφάνιση κατάφερε να τραβήξει την προσοχή τόσο για την πρωτοτυπία της όσο και για την ιδιαίτερη αισθητική του καλλιτέχνη, αφήνοντας πολλούς να σχολιάζουν ότι η Βρετανία φέτος τόλμησε πραγματικά να ξεφύγει από τα συνηθισμένα.

Η εμφάνιση: Επανάσταση στο γραφείο με furbies και οθόνες

Η σκηνοθεσία του «Eins, Zwei, Drei» ήταν μια υπερμεγέθης αναπαράσταση του viral μουσικού βίντεο του Sam. Η σκηνή γέμισε αρχικά με σειρές γραφείων, όπου τέσσερις φιγούρες με οθόνες υπολογιστών στη θέση του κεφαλιού αποτύπωναν τη σουρεαλιστική πλευρά της εργασιακής ρουτίνας. Ο Sam, φορώντας τη χαρακτηριστική ολόσωμη φόρμα του σε σκούρο ροζ με ασημένιες λεπτομέρειες και τις κλασικές Doc Marten μπότες του, ξεκίνησε ως μέρος αυτού του συστήματος.

Καθώς ο ρυθμός ανέβαινε, η «απόλυση» από τη σοβαροφάνεια έγινε πραγματικότητα. Τα γραφεία αναδιαμορφώθηκαν και αποκαλύφθηκαν τα εμβληματικά, χειροποίητα συνθεσάιζερ και πληκτρολόγια που έχει κατασκευάσει ο ίδιος. Η σκηνή μετατράπηκε σε ένα δυναμικό dancefloor όπου η τεχνολογία και ο πειραματισμός έγιναν ένα, με τον Sam να «σαρώνει» τον χώρο με την εκρηκτική του ενέργεια.

Οι πρόβες: Αναλογικός ήχος σε ψηφιακή εποχή

Στις πρόβες, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην τεχνική πολυπλοκότητα του σκηνικού, το οποίο είναι προσωπική δημιουργία του Sam Battle. Η βρετανική αποστολή δούλεψε σχολαστικά ώστε οι μεταβάσεις από το «γραφείο» στο «εργαστήριο» να γίνονται με κινηματογραφική ακρίβεια.

Ο Sam απέδειξε ότι μπορεί να διατηρήσει τον indie-techno χαρακτήρα του τραγουδιού ζωντανά, επιμένοντας στη χρήση αναλογικών πηγών ήχου που έδιναν μια μοναδική, «ζεστή» υφή στην εμφάνιση, κόντρα στις ψηφιακές νόρμες του διαγωνισμού.

Ποιός είναι ο LOOK MUM NO COMPUTER;

Πίσω από το ψευδώνυμο κρύβεται ο Sam Battle, ένας Βρετανός εφευρέτης και YouTuber με εκατομμύρια ακόλουθους. Είναι ο άνθρωπος που έχει κατασκευάσει όργανα από Furbies και Game Boys, ενώ διατηρεί το δικό του μουσείο αναλογικής τεχνολογίας στο Ramsgate.

Πριν την solo πορεία του, υπήρξε frontman των ZIBRA με εμφανίσεις στο Glastonbury. Η επιλογή του από το BBC σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Ηνωμένο Βασίλειο, προκρίνοντας έναν καλλιτέχνη που συνδυάζει τη μηχανική δημιουργικότητα με την ανατρεπτική performance.

Η νίκη της «όμορφης ατέλειας»

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, ο Sam Battle θεωρείται ένας από τους πολύ δυνατούς διεκδικητές των υψηλών θέσεων. Η αυθεντικότητα, η θεατρικότητα και ο καλλιτεχνικός πειραματισμός ξεχώρισαν μέσα σε ένα line-up γεμάτο pop και μπαλάντες. Κανείς δεν ξέρει ακόμη αν αυτή η συμμετοχή θα οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη νίκη.

Αλλά όλοι συμφωνούν πως: Η Βρετανία μόλις χάρισε στη Eurovision μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της ιστορίας της.

