EUROVISION 14.05.2026

Eurovision 2026: Μαθήματα «γαλλικής φινέτσας» και φωνητικής υπεροχής από την Monroe της Γαλλίας

Η Monroe δεν εκπροσωπεί μόνο τη Γαλλία, αλλά μια ολόκληρη νέα γενιά καλλιτεχνών που επιστρέφουν στην ουσία της μουσικής: το συναίσθημα και την αδιαπραγμάτευτη φωνητική ποιότητα
Ειρήνη Στόφυλα

Η Γαλλία απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται η «μητέρα» της καλλιτεχνικής ποιότητας στον διαγωνισμό, με τη 17χρονη Monroe να παραδίδει μαθήματα φωνητικής υπεροχής στη σκηνή της Eurovision 2026. Το «Regarde!» δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή, αλλά μια δραματική pop-ballad που ένωσε την οπερατική ένταση με τη σύγχρονη θεατρικότητα, αφήνοντας το κοινό της Βιέννης σε κατάσταση απόλυτης σιωπής κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της. Η Monroe  στάθηκε στη σκηνή με την αυτοπεποίθηση μιας έμπειρης ντίβας, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που τη θέλουν να συνεχίζει τη χρυσή παράδοση των Big 4 με τον πιο επιβλητικό τρόπο.

Η παρουσίαση του τραγουδιού ήταν ένα οπτικό αριστούργημα που θύμιζε πίνακα του γαλλικού ρομαντισμού, συνδυάζοντας την αυστηρή αισθητική του ασπρόμαυρου με εκρηκτικά φινάλε καπνού και πυροτεχνήματα. Η Monroe, μέσα στο ολόλευκο σύνολό της, λειτούργησε ως το φωτεινό κέντρο ενός σκοτεινού και συμβολικού δράματος, απευθύνοντας μια παθιασμένη έκκληση για αγάπη και ενότητα. Με τη φωνή της να φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη και τη σκηνική μάχη με τους χορευτές της να κορυφώνει τη συναισθηματική φόρτιση, η Γαλλία έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για τις υψηλότερες θέσεις της τελικής κατάταξης, αποδεικνύοντας ότι η κλασική ποιότητα είναι πάντα επίκαιρη.

Η εμφάνιση: Ένα οπτικό ποίημα ρομαντισμού

Η σκηνική παρουσία της Monroe ήταν μια σπουδή στη θεατρικότητα. Η εμφάνιση ξεκίνησε καθηλωτικά, με την 17χρονη καλλιτέχνιδα να αναδύεται μέσα από ένα πυκνό πέπλο καπνού σε ένα μικρό βάθρο στο βάθος. Διασχίζοντας την πασαρέλα των 30 μέτρων, η Monroe μαγνήτισε τα βλέμματα, χρησιμοποιώντας το steadicam για να κοιτάξει κατάματα τους τηλεθεατές, μετατρέποντας το «Regarde!» σε μια προσωπική εξομολόγηση.

Το highlight της βραδιάς ήταν η συμβολική σύγκρουση με τους πέντε μαυροντυμένους χορευτές της, οι οποίοι επιχείρησαν να την περιορίσουν, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με το δικό της λευκό, μεταξωτό σύνολο. Το φινάλε ήταν καταιγιστικό, με ψηφιακά πυροτεχνήματα και στήλες καπνού να γεμίζουν τη σκηνή, την ώρα που η Monroe κορυφώνε την οπερατική της ερμηνεία.

Η πρόβα: Η σπάνια αυτοπεποίθηση ενός φαινομένου

Στη δεύτερη πρόβα της, η Monroe έδειξε ότι η κλασική της παιδεία είναι το μεγάλο της όπλο. Η κίνηση της πάνω στη σκηνή ήταν μετρημένη και αρχοντική, ενώ η φωνητική της σταθερότητα έκοβε την ανάσα.

Οι άνθρωποι της παραγωγής εστίασαν στην ασπρόμαυρη αισθητική του φωτισμού, η οποία ανέδειξε το «γαλλικό look» της συμμετοχής, κάνοντας τη Monroe να μοιάζει με οπτασία μέσα στη Wiener Stadthalle. Η ικανότητά της να γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη Celine Dion και τη Cecilia Bartoli έγινε εμφανής σε κάθε νότα.

Ποιά είναι η καλλιτέχνης;

Η Monroe  είναι ένα πραγματικό «φωνητικό φαινόμενο». Με Γαλλίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα, μεγάλωσε απορροφώντας διαφορετικές κουλτούρες, κάτι που αντανακλάται στην καλλιτεχνική της ωριμότητα. Έγινε είδωλο στη χώρα της το 2025, όταν κέρδισε το talent show Prodiges, εντυπωσιάζοντας με τις ικανότητές της στην όπερα.

Σήμερα, σπουδάζοντας σε κορυφαίο ωδείο, η Monroe δεν είναι απλώς μια ερμηνεύτρια αλλά και μια δημιουργός που συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση των τραγουδιών της. Το «Regarde!» φέρει την υπογραφή των Fred Savio, Fredie Marche και των Violin Phonix, αντικατοπτρίζοντας την επιθυμία της να ενώσει τον κόσμο του μιούζικαλ με τη σύγχρονη pop.

Ο δρόμος προς τον τελικό: Η φωνή που ενώνει την Ευρώπη

Ως μέλος των Big 4, η Γαλλία έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στον μεγάλο τελικό, όμως η εμφάνιση της Monroe στον Β’ Ημιτελικό, ως guest, προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού. Το μήνυμα του τραγουδιού για την αγάπη ως κοινή γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα, φαίνεται να βρίσκει τεράστια απήχηση στα προγνωστικά.

Η Monroe δεν εκπροσωπεί μόνο τη Γαλλία, αλλά μια ολόκληρη νέα γενιά καλλιτεχνών που επιστρέφουν στην ουσία της μουσικής: το συναίσθημα και την αδιαπραγμάτευτη φωνητική ποιότητα.

Eurovision 2026 Β'Ημιτελικός Γαλλία
