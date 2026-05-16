Eurovision 2026: Οι LELEK της Κροατίας συγκίνησαν με το «Andromeda»

Η Κροατία με τις LELEK παρουσίασε το «Andromeda» στον τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, σε μια δυναμική εμφάνιση

Οι LELEK, το πενταμελές γυναικείο συγκρότημα που φέτος κέρδισε τις εντυπώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέβηκαν στη σκηνή στη 13η θέση του τελικού της Eurovision, παρουσιάζοντας το «Andromeda» σε μια performance που συνδύασε μυστικισμό, φωνητική ακρίβεια και άρτια σκηνική αφήγηση.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα φάνηκε πως επρόκειτο για μια από τις πιο «κινηματογραφικές» συμμετοχές της βραδιάς. Με βαθύ κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στα κοστούμια και στη χρωματική παλέτα των φωτισμών, οι LELEK δημιούργησαν μια τελετουργική, σχεδόν μυθική ατμόσφαιρα, που καθήλωσε το κοινό της Wiener Stadthalle.

Η εμφάνιση των LELEK στον Α’ Ημιτελικό

Το ταξίδι της Κροατίας προς τον τελικό είχε ήδη πάρει φωτιά από την Τρίτη 12 Μαΐου. Εκεί, στον Α’ Ημιτελικό, οι LELEK είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε ισχυρές συμμετοχές. Η εμφάνιση τους στην έναρξη του catwalk, ντυμένες με τις χαρακτηριστικές κάπες σε βαθύ κόκκινο και μαύρους τόνους, θύμιζε μυσταγωγικό τελετουργικό.

Με εντυπωσιακή σταθερότητα στη φωνητική απόδοση και με πολυφωνικές αρμονίες που έδεναν, το «Andromeda» έγινε αμέσως trend στα social media, ενώ πολλοί eurofans χαρακτήρισαν το act «την πιο ατμοσφαιρική στιγμή της βραδιάς». Η πρόκριση στον τελικό ήρθε φυσικά και αναμενόμενα.

Μια εμφάνιση γεμάτη σκοτεινή ατμόσφαιρα και συμβολισμούς

Στον μεγάλο τελικό, η κροατική συμμετοχή όχι μόνο διατήρησε, αλλά ανέβασε επίπεδο την αισθητική της. Η χρήση του catwalk, όπου οι LELEK περπάτησαν σαν να οδηγούν τελετουργική πομπή, ενίσχυσε τη δραματουργία της εμφάνισης. Το styling, κάπες, βαθύ κόκκινο ύφασμα, παραδοσιακά μοτίβα, ήταν μια αναβαθμισμένη εκδοχή της εμφάνισής τους στο Dora, αλλά με σαφώς πιο κινηματογραφική προσέγγιση.

Οι LED οθόνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: από σκοτεινά, μυστικιστικά δάση μέχρι το εντυπωσιακό οπτικό της «σκουληκότρυπας» στο φινάλε, που παρέπεμπε στην κοσμική πλοκή του τραγουδιού, το οπτικό αποτέλεσμα ήταν σχεδόν υπνωτιστικό.

Η σκηνοθεσία τόνισε επίσης τα παραδοσιακά σικάνιε (sicanje) —τα ιστορικά τατουάζ στα χέρια των μελών— στοιχείο που ανέδειξε την πολιτιστική ταυτότητα της Κροατίας και τη σύνδεση του τραγουδιού με την έννοια της γυναικείας ανθεκτικότητας.

Η πορεία προς τον A’ Ημιτελικό

Μετά τη ξεκάθαρη νίκη τους στο Dora 2026 με 173 βαθμούς, οι LELEK έφτασαν στη Βιέννη ως ένα από τα φαβορί της βαλκανικής χερσονήσου. Το «Andromeda», μια δημιουργία των Filip Lacković, Lazar Pajić, Tomislav Roso και Zorja Pajić, συνδυάζει τον σύγχρονο ethno-pop ήχο με κινηματογραφικά στοιχεία, κάτι που φάνηκε να λειτουργεί θετικά στην τηλεοπτική μετάδοση της 12ης Μαΐου.

Η εμφάνιση της Κροατίας στη 13η θέση του μεγάλου τελικού ήταν μια από τις πιο «καθαρά καλλιτεχνικές» στιγμές της βραδιάς. Χωρίς υπερβολές, χωρίς προσπάθεια εντυπωσιασμού για το «θέαμα», αλλά με δύναμη, σύμβολα και άρτια εκτέλεση, οι LELEK κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Είτε αυτή η ατμοσφαιρική προσέγγιση μεταφραστεί σε υψηλή βαθμολογία είτε όχι, η Κροατία απέδειξε ότι στη φετινή Eurovision επέστρεψε με σοβαρές φιλοδοξίες και με μια συμμετοχή που δικαιωματικά συζητιέται ήδη ως μία από τις πιο καλλιτεχνικές της δεκαετίας.

