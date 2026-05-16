Μουσικά Νέα 16.05.2026

Eurovision 2026: Οι LELEK της Κροατίας συγκίνησαν με το «Andromeda»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κροατία με τις LELEK παρουσίασε το «Andromeda» στον τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, σε μια δυναμική εμφάνιση
Ειρήνη Στόφυλα

Οι LELEK, το πενταμελές γυναικείο συγκρότημα που φέτος κέρδισε τις εντυπώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέβηκαν στη σκηνή στη 13η θέση του τελικού της Eurovision, παρουσιάζοντας το «Andromeda» σε μια performance που συνδύασε μυστικισμό, φωνητική ακρίβεια και άρτια σκηνική αφήγηση.

https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el
https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα φάνηκε πως επρόκειτο για μια από τις πιο «κινηματογραφικές» συμμετοχές της βραδιάς. Με βαθύ κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στα κοστούμια και στη χρωματική παλέτα των φωτισμών, οι LELEK δημιούργησαν μια τελετουργική, σχεδόν μυθική ατμόσφαιρα, που καθήλωσε το κοινό της Wiener Stadthalle.

Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

Η εμφάνιση των LELEK στον Α’ Ημιτελικό

Το ταξίδι της Κροατίας προς τον τελικό είχε ήδη πάρει φωτιά από την Τρίτη 12 Μαΐου. Εκεί, στον Α’ Ημιτελικό, οι LELEK είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε ισχυρές συμμετοχές. Η εμφάνιση τους στην έναρξη του catwalk, ντυμένες με τις χαρακτηριστικές κάπες σε βαθύ κόκκινο και μαύρους τόνους, θύμιζε μυσταγωγικό τελετουργικό.

https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el
https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el

Με εντυπωσιακή σταθερότητα στη φωνητική απόδοση και με πολυφωνικές αρμονίες που έδεναν, το «Andromeda» έγινε αμέσως trend στα social media, ενώ πολλοί eurofans χαρακτήρισαν το act «την πιο ατμοσφαιρική στιγμή της βραδιάς». Η πρόκριση στον τελικό ήρθε φυσικά και αναμενόμενα.

Μια εμφάνιση γεμάτη σκοτεινή ατμόσφαιρα και συμβολισμούς

Στον μεγάλο τελικό, η κροατική συμμετοχή όχι μόνο διατήρησε, αλλά ανέβασε επίπεδο την αισθητική της. Η χρήση του catwalk, όπου οι LELEK περπάτησαν σαν να οδηγούν τελετουργική πομπή, ενίσχυσε τη δραματουργία της εμφάνισης. Το styling, κάπες, βαθύ κόκκινο ύφασμα, παραδοσιακά μοτίβα,  ήταν μια αναβαθμισμένη εκδοχή της εμφάνισής τους στο Dora, αλλά με σαφώς πιο κινηματογραφική προσέγγιση.

https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el
https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el

Οι LED οθόνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: από σκοτεινά, μυστικιστικά δάση μέχρι το εντυπωσιακό οπτικό της «σκουληκότρυπας» στο φινάλε, που παρέπεμπε στην κοσμική πλοκή του τραγουδιού, το οπτικό αποτέλεσμα ήταν σχεδόν υπνωτιστικό.

https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el
https://www.instagram.com/lelekmusic/?hl=el

Η σκηνοθεσία τόνισε επίσης τα παραδοσιακά σικάνιε (sicanje) —τα ιστορικά τατουάζ στα χέρια των μελών— στοιχείο που ανέδειξε την πολιτιστική ταυτότητα της Κροατίας και τη σύνδεση του τραγουδιού με την έννοια της γυναικείας ανθεκτικότητας.

Η πορεία προς τον A’ Ημιτελικό

Μετά τη ξεκάθαρη νίκη τους στο Dora 2026 με 173 βαθμούς, οι LELEK έφτασαν στη Βιέννη ως ένα από τα φαβορί της βαλκανικής χερσονήσου. Το «Andromeda», μια δημιουργία των Filip Lacković, Lazar Pajić, Tomislav Roso και Zorja Pajić, συνδυάζει τον σύγχρονο ethno-pop ήχο με κινηματογραφικά στοιχεία, κάτι που φάνηκε να λειτουργεί θετικά στην τηλεοπτική μετάδοση της 12ης Μαΐου.

Η εμφάνιση της Κροατίας στη 13η θέση του μεγάλου τελικού ήταν μια από τις πιο «καθαρά καλλιτεχνικές» στιγμές της βραδιάς. Χωρίς υπερβολές, χωρίς προσπάθεια εντυπωσιασμού για το «θέαμα», αλλά με δύναμη, σύμβολα και άρτια εκτέλεση, οι LELEK κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Είτε αυτή η ατμοσφαιρική προσέγγιση μεταφραστεί σε υψηλή βαθμολογία είτε όχι, η Κροατία απέδειξε ότι στη φετινή Eurovision επέστρεψε με σοβαρές φιλοδοξίες  και με μια συμμετοχή που δικαιωματικά συζητιέται ήδη ως μία από τις πιο καλλιτεχνικές της δεκαετίας.

Flashback στα MAD VMA 2025: Το εκρηκτικό ντουέτο της Evangelia και της Marseaux που έγινε hit

Εσύ γνώριζες ότι η Ελλάδα είχε δώσει 0 στην Κύπρο στη Eurovision; Δες σε ποια συμμετοχή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 LELEK κροατία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η Dara στον τελικό με το εκρηκτικό «Bangaranga»

Eurovision 2026: Η Dara στον τελικό με το εκρηκτικό «Bangaranga»

16.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Το Ηνωμένου Βασιλείου με το «Eins, Zwei, Drei» έδειξε τι σημαίνει δημιουργικότητα

Eurovision 2026: Το Ηνωμένου Βασιλείου με το «Eins, Zwei, Drei» έδειξε τι σημαίνει δημιουργικότητα

16.05.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η οικοδέσποινα Αυστρία «ρίχνει αυλαία» με το απόλυτο pop party
EUROVISION

Eurovision 2026: Η οικοδέσποινα Αυστρία «ρίχνει αυλαία» με το απόλυτο pop party

17.05.2026
Eurovision 2026: Η Ρουμανία έφερε rock καταιγίδα με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me»
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Ρουμανία έφερε rock καταιγίδα με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me»

17.05.2026
Eurovision 2026: Το «YA YA YA» της Νορβηγίας έφερε club vibes στον τελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Το «YA YA YA» της Νορβηγίας έφερε club vibes στον τελικό

17.05.2026
Eurovision 2026: Η Ιταλία και ο Sal Da Vinci «μετέφεραν» τη Νάπολη στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Ιταλία και ο Sal Da Vinci «μετέφεραν» τη Νάπολη στη Βιέννη

17.05.2026
Eurovision 2026: Η Antigoni έμαθε στη Βιέννη τι σημαίνει τσιφτετέλι με το «Jalla»
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Antigoni έμαθε στη Βιέννη τι σημαίνει τσιφτετέλι με το «Jalla»

17.05.2026
Eurovision 2026: Η «εκρηκτική» εμφάνιση της Σουηδίας στον τελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «εκρηκτική» εμφάνιση της Σουηδίας στον τελικό

16.05.2026
Eurovision 2026: Το act της Λιθουανίας με το «Sólo Quiero Más» ήταν από άλλον πλανήτη
EUROVISION

Eurovision 2026: Το act της Λιθουανίας με το «Sólo Quiero Más» ήταν από άλλον πλανήτη

16.05.2026
Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA

16.05.2026
Eurovision 2026: Το βιολί της Φινλανδίας έγινε το απόλυτο highlight της βραδιάς
EUROVISION

Eurovision 2026: Το βιολί της Φινλανδίας έγινε το απόλυτο highlight της βραδιάς

16.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία