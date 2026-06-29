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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Η Adele αποθέωσε τον Bad Bunny και οι fans λάτρεψαν την αντίδρασή της

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Η Adele βρέθηκε στη συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο και έγινε viral όταν φόρεσε το καπέλο ενός θαυμαστή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Adele παρακολούθησε συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο, διασκεδάζοντας σαν απλή θαυμάστρια.
  • Η τραγουδίστρια ζήτησε και φόρεσε το ψάθινο καπέλο ενός θαυμαστή, δημιουργώντας viral στιγμή.
  • Βίντεο δείχνουν την Adele να χορεύει, να τραγουδά και να απολαμβάνει το show χωρίς επιτήδευση.
  • Η αυθόρμητη παρουσία της Adele σχολιάστηκε θετικά, αναδεικνύοντας την προσιτή της πλευρά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Adele άφησε για λίγο στην άκρη τις δικές της μουσικές υποχρεώσεις και βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό για να απολαύσει τον Bad Bunny στη μεγάλη συναυλία του στο Tottenham Hotspur Stadium στο Λονδίνο. Η διάσημη τραγουδίστρια δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media την δείχνουν να διασκεδάζει, να χορεύει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς.

Η τραγουδίστρια Adele, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Tom Ford με τίτλο Cry to Heaven.
https://www.instagram.com/adele

Αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα ήταν μια αυθόρμητη στιγμή που έγινε αμέσως viral. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ένας θαυμαστής στο TikTok, η Adele του ζήτησε να της δανείσει το ψάθινο καπέλο του. Εκείνος φυσικά δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε, κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό του και η τραγουδίστρια συνέχισε να χορεύει φορώντας το καπέλο, χαρίζοντας ένα από τα πιο χαριτωμένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

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Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάμεστο Tottenham Hotspur Stadium, όπου ο Bad Bunny εμφανίστηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Ανάμεσα στο κοινό βρέθηκε και η Adele, η οποία έδειχνε να απολαμβάνει το show σαν μια απλή fan.

@chrislloydart

Adele at Bad Bunny in my pava hat 🇵🇷😅😅😅 #adele #badbunny

♬ original sound – Chris Lloyd Art

Μετά την ανάρτηση του βίντεο στο TikTok, ακολούθησαν ακόμη περισσότερα clips που κυκλοφόρησαν στα social media. Σε αυτά, η Adele φαίνεται να τραγουδά, να χορεύει με την παρέα της και να ζει τον παλμό της συναυλίας χωρίς ίχνος επιτήδευσης.

@adele.adkins.vids

Adele Seen at Bad Bunny’s Concert in London #adele #adeleandrichpaul #badbunny #adeleadkins

♬ Set fire to the rain X another love – 🥷

Σε άλλα στιγμιότυπα κρατά ένα ποτό στο χέρι, ενώ χρησιμοποιεί και ένα μικρό ανεμιστηράκι για να αντιμετωπίσει τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο στάδιο, συνεχίζοντας να απολαμβάνει το live μέχρι το τέλος.

@adele.adkins.vids

Adele Seen having a great time at Bad Bunny’s Concert in London With Rich Paul #adele #adeleandrichpaul #badbunny #adeleadkins #viral

♬ original sound – Adele.Adkins.Vids💫🎵

Η αυθόρμητη παρουσία της έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο, με πολλούς να επισημαίνουν πόσο χαλαρή και προσιτή έδειχνε η διάσημη τραγουδίστρια. Η στιγμή με το ψάθινο καπέλο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της συναυλίας και απέδειξε πως ακόμη και οι μεγαλύτεροι stars μπορούν να γίνουν… fans όταν βρίσκονται μπροστά στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

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Adele Bad Bunny μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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