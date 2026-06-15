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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 15.06.2026

Η στιγμή που η Jennifer Lopez «έκλεψε» τη συναυλία του David Guetta στο Stade de France

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Η παγκοσμίου φήμης σταρ εμφανίστηκε ως special guest σε μια sold-out βραδιά στο Stade de France, καθηλώνοντας 80.000 θεατές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Lopez πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική και εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι, κλέβοντας την παράσταση κατά τη διάρκεια της συναυλίας του David Guetta. Η παγκοσμίου φήμης σταρ εμφανίστηκε ως special guest μπροστά σε ένα κοινό 80.000 θεατών στο κατάμεστο Stade de France, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία της στη σκηνή, καθώς η εμφάνισή της δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Η χημεία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες ήταν εμφανής, με το Stade de France να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πάρτι από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Η είσοδος της Jennifer Lopez συνοδεύτηκε από επευφημίες και χειροκροτήματα, καθώς ερμήνευσε το παγκόσμιο hit «On The Floor», μια στιγμή που κατέκλυσε άμεσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω χιλιάδων βίντεο που δημοσίευσαν οι ενθουσιασμένοι θαυμαστές τους.

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Η εμφάνιση της Jennifer Lopez αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης και για την ενδυματολογική της επιλογή, η οποία ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τη δυναμική της σκηνικής της παρουσίας. Η σταρ επέλεξε ένα δίχρωμο κορμάκι με έντονα γεωμετρικά κοψίματα, το οποίο συνδύασε με μαύρο καλσόν και κομψά μποτάκια. Στο ξεκίνημα του act της, η Jennifer Lopez ολοκλήρωσε το look της φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν, προσδίδοντας μια πιο ροκ και δυναμική αισθητική στην παρουσία της.

Η συνεργασία αυτή δεν έμεινε μόνο στα πλαίσια της σκηνής, καθώς η Jennifer Lopez φρόντισε να επικοινωνήσει την εμπειρία της στους εκατομμύρια ακολούθους της. Λίγες ώρες μετά το πέρας της συναυλίας, δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα στα προσωπικά της προφίλ στα social media, δίνοντας μια γεύση από το κλίμα που επικράτησε στο στάδιο. Οι αναρτήσεις της έγιναν αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, likes και σχόλια από θαυμαστές που εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για αυτή την απρόσμενη μουσική σύμπραξη.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el
jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Η βραδιά στο Παρίσι αναδείχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της καλοκαιρινής σεζόν για το διεθνές jet set. Η ικανότητα του David Guetta να δημιουργεί τέτοιες εκρηκτικές στιγμές στα live του, σε συνδυασμό με το επαγγελματικό εκτόπισμα της Jennifer Lopez, απέδειξε για άλλη μια φορά πως οι κορυφαίοι καλλιτέχνες γνωρίζουν πώς να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στο κοινό τους.

https://www.instagram.com/jlo/?hl=el
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Η συνύπαρξη των δύο αστέρων στη σκηνή του Stade de France θα μείνει σίγουρα χαραγμένη στη μνήμη των παρευρισκόμενων ως ένα από τα highlights της ευρωπαϊκής περιοδείας του Γάλλου DJ.

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