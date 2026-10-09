Justin Bieber: Το «Daisies» σαρώνει στο Spotify – Η επίδοση που τον φέρνει δίπλα στη Rihanna

Με μια ματιά Το τραγούδι «Daisies» του Justin Bieber ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Αυτή είναι η 23η επιτυχία του Justin Bieber που εντάσσεται στο Spotify Billions Club.

Ο Justin Bieber ισοφαρίζει τη Rihanna με 23 τραγούδια άνω του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify.

Ο Justin Bieber βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των Καναδών καλλιτεχνών με τα περισσότερα τραγούδια στο Billions Club. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι ο Justin Bieber έχει πει την τελευταία του λέξη στα charts και στο streaming, το νέο επίτευγμα του «Daisies» έρχεται να σε κάνει να το ξανασκεφτείς. Ο Καναδός pop star πρόσθεσε ακόμη ένα τραγούδι του στο περίφημο Billions Club του Spotify, επιβεβαιώνοντας πως, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια στην κορυφή, εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να μετατρέπει τα τραγούδια του σε παγκόσμια streaming φαινόμενα. Αυτή τη φορά, το κομμάτι που έβαλε το όνομά του ξανά στη λίστα είναι το «Daisies», ένα lo-fi τραγούδι από το «SWAG», το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει το εντυπωσιακό όριο του 1 δισεκατομμυρίου streams στην πλατφόρμα.

Και κάπου εδώ τα πράγματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ειδικά αν παρακολουθείς την πορεία του Justin Bieber όλα αυτά τα χρόνια. Το «Daisies» δεν είναι απλώς ακόμη μία επιτυχία στη δισκογραφία του, αλλά το 23ο τραγούδι του που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Ένα νούμερο που από μόνο του λέει πολλά για τη διάρκεια της καριέρας του και την τεράστια απήχηση που εξακολουθεί να έχει η μουσική του σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Το Spotify Billions Club αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ενδείξεις της τεράστιας απήχησης που μπορεί να αποκτήσει ένα τραγούδι στην εποχή του streaming. Για να φτάσει ένα κομμάτι εκεί, χρειάζεται να συγκεντρώσει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις στην πλατφόρμα, κάτι που ασφαλώς δεν συμβαίνει καθημερινά. Το «Daisies», λοιπόν, κατάφερε να περάσει αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο και να γίνει το 23ο τραγούδι του Justin Bieber που εντάσσεται στο Spotify Billions Club. Το κομμάτι αποτελεί μέρος του «SWAG» και ξεχωρίζει για τον πιο lo-fi χαρακτήρα του, δημιουργώντας μια διαφορετική ατμόσφαιρα σε σχέση με αρκετές από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες που έχουμε συνδέσει με τον τραγουδιστή.

Το νέο ορόσημο έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι 23 συμμετοχές του Justin Bieber στο Spotify Billions Club τον φέρνουν σε ισοβαθμία με μία από τις μεγαλύτερες pop stars όλων των εποχών, τη Rihanna. Με το «Daisies» να προστίθεται στη λίστα, ο Justin Bieber ισοφαρίζει τη Rihanna σε αριθμό τραγουδιών που έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Έτσι, οι δυο τους βρίσκονται στην πέμπτη θέση μεταξύ των καλλιτεχνών με τις περισσότερες συμμετοχές στο Billions Club. Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη του πόσο ισχυρό παραμένει το αποτύπωμα του Justin Bieber στη μουσική βιομηχανία. Από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι τη σημερινή εποχή του streaming, ο Καναδός τραγουδιστής έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν κατάλογο τραγουδιών που εξακολουθεί να ακούγεται μαζικά.

Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη θέση του Justin Bieber ανάμεσα στους καλλιτέχνες από τον Καναδά. Με τα 23 τραγούδια του στο Spotify Billions Club, ο Justin Bieber βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των Καναδών καλλιτεχνών με τις περισσότερες συμμετοχές στη συγκεκριμένη λίστα. Μπροστά του βρίσκονται δύο ακόμη τεράστια ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, ο The Weeknd και ο Drake, οι οποίοι έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν ακόμη περισσότερες streaming επιτυχίες που έχουν περάσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου. Έτσι, το όνομα του Justin Bieber παραμένει σταθερά μέσα στην κορυφή της καναδικής μουσικής σκηνής, σε μια άτυπη αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακή «μάχη» streaming ανάμεσα σε τρεις καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην παγκόσμια pop και R&B μουσική.

Με την προσθήκη του «Daisies», ο Justin Bieber φτάνει πλέον τα 23 τραγούδια με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Το συγκεκριμένο νούμερο δεν είναι απλώς εντυπωσιακό. Είναι μια εικόνα της διαχρονικότητας ενός καλλιτέχνη που βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία από πολύ μικρή ηλικία και έχει καταφέρει να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού του σε διαφορετικές εποχές, trends και μουσικές περιόδους.

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